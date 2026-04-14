Lesionados y sancionados para el partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid
La vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Bayern Múnich y el Real Madrid en el Allianz Arena llega con algunas bajas sensibles para ambos equipos. Tras el 1-2 en la ida, este miércoles los entrenadores deberán reconfigurar piezas en un partido que definirá el cierre de la temporada europea para cada uno.
Lesionados del Bayern Múnich
El conjunto alemán solo tiene una ausencia confirmada por lesión; el arquero Sven Ulreich sufrió una rotura en el aductor derecho durante un partido de Bundesliga ante el Bayer Leverkusen y todavía no está en condiciones de regresar. Sin embargo, más allá de esta baja, el conjunto bávaro mantiene su estructura principal disponible para un duelo determinante.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Sven Ulreich
Rotura en el aductor derecho
Descartado
Incierta
Suspendidos del Bayern Múnich
El equipo no tiene futbolistas suspendidos para este partido.
Lesionados del Real Madrid
En cuanto a las bajas por lesión, el panorama es poco alentador para el conjunto de Álvaro Arbeloa. Una de las más sensibles es la de Thibaut Courtois, quien continúa con su proceso de recuperación y finalmente no viajó para priorizar su rehabilitación. Tampoco estarán disponibles Rodrygo Goes, debido a una lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha, Dani Ceballos por una rotura muscular en el sóleo de su pierna derecha, ni Ferland Mendy, tras sufrir un traumatismo en el bíceps femoral de la pierna derecha.
A esto se suma la situación de Raúl Asencio, afectado por un cuadro de gastroenteritis. Aunque no forma parte de la convocatoria, sí acompaña al plantel en Alemania, al igual que Tchouaméni, en un gesto de respaldo al grupo.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Rodrygo
Rotura de ligamento cruzado y menisco
Descartado
Incierta
Dani Ceballos
Rotura en el sóleo de la pierna derecha
Descartado
Mediados de abril
Ferland Mendy
Lesión en el isquio derecho
Descartado
Incierta
Thibaut Courtois
Desgarro
Descartado
Incierta
Raúl Asencio
Gastroernetiris
Descartado
Mediados de abril
Suspendidos del Real Madrid
Aurélien Tchouaméni es el único jugador merengue que deberá cumplir sanción por acumulación de tarjetas. Su baja impacta directamente en el equilibrio del mediocampo, una zona estratégica clave en este tipo de encuentros.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.