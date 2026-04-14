Lesionados y sancionados para el partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid

La vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Bayern Múnich y el Real Madrid en el Allianz Arena llega con algunas bajas sensibles para ambos equipos. Tras el 1-2 en la ida, este miércoles los entrenadores deberán reconfigurar piezas en un partido que definirá el cierre de la temporada europea para cada uno.

Lesionados del Bayern Múnich

El conjunto alemán solo tiene una ausencia confirmada por lesión; el arquero Sven Ulreich sufrió una rotura en el aductor derecho durante un partido de Bundesliga ante el Bayer Leverkusen y todavía no está en condiciones de regresar. Sin embargo, más allá de esta baja, el conjunto bávaro mantiene su estructura principal disponible para un duelo determinante.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Sven Ulreich Rotura en el aductor derecho Descartado Incierta

Leverkusen vs Bayern Munich - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

Suspendidos del Bayern Múnich

El equipo no tiene futbolistas suspendidos para este partido.

Lesionados del Real Madrid

En cuanto a las bajas por lesión, el panorama es poco alentador para el conjunto de Álvaro Arbeloa. Una de las más sensibles es la de Thibaut Courtois, quien continúa con su proceso de recuperación y finalmente no viajó para priorizar su rehabilitación. Tampoco estarán disponibles Rodrygo Goes, debido a una lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha, Dani Ceballos por una rotura muscular en el sóleo de su pierna derecha, ni Ferland Mendy, tras sufrir un traumatismo en el bíceps femoral de la pierna derecha.

A esto se suma la situación de Raúl Asencio, afectado por un cuadro de gastroenteritis. Aunque no forma parte de la convocatoria, sí acompaña al plantel en Alemania, al igual que Tchouaméni, en un gesto de respaldo al grupo.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado Incierta Dani Ceballos Rotura en el sóleo de la pierna derecha Descartado Mediados de abril Ferland Mendy Lesión en el isquio derecho Descartado Incierta Thibaut Courtois Desgarro Descartado Incierta Raúl Asencio Gastroernetiris Descartado Mediados de abril

Suspendidos del Real Madrid

Aurélien Tchouaméni es el único jugador merengue que deberá cumplir sanción por acumulación de tarjetas. Su baja impacta directamente en el equilibrio del mediocampo, una zona estratégica clave en este tipo de encuentros.

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