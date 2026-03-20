Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse a Monterrey

Después de la goleada contra el Club León, a las Chivas de Guadalajara les toca visitar a los Rayados del Monterrey en esta Jornada 12 con la firme convicción de mantenerse en la zona alta de la clasificación general del Clausura 2026 de la Liga MX, misma que lideran con 27 puntos hasta el momento.

Los tapatíos llegan en buen momento y con plantel casi completo a este duelo, ya que tienen tres triunfos consecutivos después de ganarle al Atlas, Santos Laguna y a los Panzas Verdes, solo falta recuperar un eslabón importante como Luis Romo y saber si se confirma la baja de Omar Govea, pieza clave en el armado de Gabriel Milito.

Si bien esta visita no será nada sencilla, cabe resaltar que desde que se inauguró el Estadio BBVA, lugar donde este sábado 21 de marzo se llevará a cabo este duelo, el chiverío ha ganado seis de sus once visitas, esto considerando Liga y también la extinta Copa MX, además de solo haber caído en dos ocasiones.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Monterrey

Previo al enfrentamiento contra el Club León, el área de comunicación del Rebaño Sagrado informó de algunos cambios en su convocatoria, en los que resaltó la baja de Omar Govea, quien no entró en planes debido a que sufrió una carga muscular el martes pasado y por ende no concentró con el equipo.

En conferencia de prensa posterior al duelo, a Gabriel Milito se le cuestionó sobre ese movimiento y ahí fue donde afirmó que se trataba de un tema en los isquiotibiales, por lo que tendría que estar en observación para poder estar disponible para el juego del fin de semana en el Estadio BBVA, sin todavía haber emitido un comunicado con mayor información.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Luis Romo Desgarro de segundo grado En recuperación Finales de marzo Omar Govea Carga muscular en isquiotibiales En observación Sin especificar

SOBRECARGA MUSCULAR🐐🚨



Gabriel Milito confirmó la lesión de Omar Govea, que le impidió tener actividad contra León. También aseguró que a Luis Romo le quedan semanas de recuperación.@notijaliscotv_ pic.twitter.com/KfAz4fODZa — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) March 19, 2026

Sancionados de Chivas para enfrentarse a Monterrey

Mucho se especuló en el partido de media semana si Richard Ledezma debía cumplir su sanción contra León o contra Monterrey y fue contra los Panzas Verdes en donde no vio actividad, por lo que en este rubro Gabriel Milito podrá contar con su plantel completo para encarar este encuentro.

Cabe destacar que Ledezma y Daniel Aguirre comienzan conteo de tarjetas amarillas de nueva cuenta, mientras que también Omar Govea está al límite, puesto que ha sido apercibido en cuatro ocasiones contra San Luis, América, Cruz Azul y Santos Laguna.

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