Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse a Cruz Azul

Este sábado 21 de febrero el Club Deportivo Guadalajara visitará al Club de Fútbol Cruz Azul en la correspondiente Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con la intención de preservar su invicto y mantenerse líderes con paso perfecto tras seis de seis triunfos en el certamen.

Ambos equipos son líder y sublíder con 18 y 13 unidades, respectivamente, vienen de ganar en la fecha pasada y buscan consolidarse como equipos punteros de manera temprana en el torneo.

El equipo dirigido por Gabriel Milito venció por la mínima diferencia 1-0 al América en el Clásico Nacional con una anotación de Armando 'La Hormiga' González; mientras que el cuadro celeste derrotó 2-1 a los de San Nicolás de los Garza con la Ley del Ex incluida al marcar Nicolás Ibáñez al cuadro de Nuevo León.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto rojiblanco para este importante y complicado partido.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Cruz Azul

🚨💥 ¿BUENAS NOTICIAS PARA AMÉRICA? CHIVAS REPORTA BAJA PARA EL #CLÁSICONACIONAL 🐐💥🦅



Las Chivas no podrán contar con su capitán y uno de sus pilares del Clausura 2026, Luis Romo, quien por una lesión se perderá el EL Clásico Nacional ante el América y posiblemente las… pic.twitter.com/OY2WGFY09o — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) February 15, 2026

El cuerpo técnico cementero contará prácticamente con toda su plantilla a excepción de su capitán Luis Romo quien se lesionó a los cinco minutos en el enfrentmiento ante el Mazatlán FC.

Por medio de un comunicado previo al Clásico Nacional del fin de semana pasado el conjunto tapatío confirmó la lesión de Luis Romo, quien además de perderse el duelo ante las Águilas podría quedar fuera de las actividades unas cuantas semanas.

"Luis Romo presenta una lesión muscular en el muslo derecho y su vuelta a la actividad estará sujeta a su evolución”, escribió el Guadalajara en el desplegado en sus redes sociales.

Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Cruz Azul

Gabriel Milito tiene de líderes a Chivas | ULISES RUIZ/GettyImages

El conjunto dirigido por Gabriel Milito no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro celeste por motivos de sanción.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX