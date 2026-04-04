Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse a Pumas

Las Chivas de Guadalajara tienen este domingo 5 de abril en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX una cita con la historia y es que de derrotar a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron, llegarían a once triunfos sin derrota en casa, algo que es pocas veces visto en el balompié azteca.

Los rojiblancos llegan como superlíderes del campeonato y han sabido hacer de su casa una fortaleza, a tal grado que en este certamen han ganado cinco de cinco duelos, aunque los universitarios como visitantes no son presa fácil, ya que se mantienen invictos con tres triunfos y dos empates hasta el momento.

Ya con el regreso de sus jugadores tras la Fecha FIFA, ambas escuadras buscarán los tres puntos, siendo los obligados los felinos, quienes no logran sacar una victoria en Zapopan desde el 6 de octubre del 2018 cuando ganaron dos goles por uno.

🇦🇹 ¡Preparando todo para nuestro partido de este domingo! 🔥 pic.twitter.com/FV9Vd1sX7A — CHIVAS (@Chivas) April 1, 2026

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Pumas

Son pocos los jugadores del Rebaño Sagrado que se han quedado sin actividad este torneo por lesión, sin embargo, casos como el de Luis Romo se han destacado y es que el jugador no ve actividad desde el pasado 28 de febrero cuando salió de cambio en la derrota de su equipo contra el Toluca.

Sin embargo, la espera parece haber terminado y es que en el parón de la Fecha FIFA el defensor mexicano volvió a la convocatoria en el partido amistoso contra el Atlas, en donde si bien no jugó, pudo volver compartir vestidor con sus compañeros, a la espera de regresar para este duelo aunque sea por algunos minutos.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Luis Romo Desgarro de segundo grado A la espera del alta Arranque de abril

Sancionados de Chivas para enfrentarse a Pumas

Las indisciplinas le han jugado malas pasadas al conjunto dirigido por Gabriel Milito y es que en este torneo acumulan ya tres jugadores que no ven actividad debido a que han sido amonestados en cinco ocasiones. El primero fue Daniel Aguirre, le siguió Bryan González y ahora será Omar Govea quien no pueda estar presente en el juego contra los Pumas.

El exjugador rayado se fue amonestado en el partido contra el Monterrey luego de barrerse en medio campo sobre Jorge Rodríguez, razón para que de forma inmediata el árbitro de dicho encuentro lo pintara de amarillo.