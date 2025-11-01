Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentar al Elche

El Barcelona finalmente recibe buenas noticias desde la enfermería. Hansi Flick ha podido contar en los últimos entrenamientos con Robert Lewandowski, Dani Olmo y Lamine Yamal, quienes han superado distintas molestias musculares y apuntan al partido de este domingo vs Elche.

Sin embargo, la alegría no es completa en Can Barça. La recuperación de estos atacantes contrasta con la baja más dolorosa de la semana: la de Pedri.

El centrocampista no solo está lesionado, sino que tampoco podría jugar por sanción, sumándose a una lista de ausencias que sigue siendo extensa y problemática para el entrenador alemán.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Jugadores recuperados del Barcelona para el partido vs Elche

El estratega alemán podrá contar con más variantes ofensivas este fin de semana, aunque mantiene la prudencia con dos de sus estrellas, cuya inclusión en la convocatoria se decidirá hasta último momento.

Lamine Yamal : Estará a disposición del técnico. Tras el gran esfuerzo realizado en el Bernabéu y las molestias que arrastraba en el pubis, el joven extremo no pasará por el quirófano y entrena con normalidad.

: Estará a disposición del técnico. Tras el gran esfuerzo realizado en el Bernabéu y las molestias que arrastraba en el pubis, el joven extremo no pasará por el quirófano y entrena con normalidad. Robert Lewandowski : El delantero polaco avanza positivamente de su sobrecarga muscular y ya se ejercita con el grupo; sin embargo, está pendiente de recibir el alta médica y aún no está en plena forma, por lo que podría iniciar en el banquillo.

: El delantero polaco avanza positivamente de su sobrecarga muscular y ya se ejercita con el grupo; sin embargo, está pendiente de recibir el alta médica y aún no está en plena forma, por lo que podría iniciar en el banquillo. Dani Olmo: Se encuentra en la misma situación que Lewandowski. Progresa bien de su lesión en los isquiotibiales y está a la espera del visto bueno médico. Se espera que pueda estar disponible antes del parón de noviembre.

Sevilla v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Jugadores lesionados y expulsados del FC Barcelona

La baja más sensible para el Barcelona es, sin duda, la de Pedri. El centrocampista vio la tarjeta roja en el Clásico, por lo que está sancionado para este encuentro.

Adicionalmente, tras ese partido (su 46º consecutivo), sufrió una lesión en los isquiotibiales. No se espera que el español regrese a la actividad hasta después del parón internacional de noviembre.

El resto de la enfermería blaugrana

Además de la baja de Pedri, el cuerpo técnico sigue lidiando con múltiples ausencias, algunas de ellas de larga duración.

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages