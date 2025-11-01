Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentar al Elche
El Barcelona finalmente recibe buenas noticias desde la enfermería. Hansi Flick ha podido contar en los últimos entrenamientos con Robert Lewandowski, Dani Olmo y Lamine Yamal, quienes han superado distintas molestias musculares y apuntan al partido de este domingo vs Elche.
Sin embargo, la alegría no es completa en Can Barça. La recuperación de estos atacantes contrasta con la baja más dolorosa de la semana: la de Pedri.
El centrocampista no solo está lesionado, sino que tampoco podría jugar por sanción, sumándose a una lista de ausencias que sigue siendo extensa y problemática para el entrenador alemán.
Jugadores recuperados del Barcelona para el partido vs Elche
El estratega alemán podrá contar con más variantes ofensivas este fin de semana, aunque mantiene la prudencia con dos de sus estrellas, cuya inclusión en la convocatoria se decidirá hasta último momento.
- Lamine Yamal: Estará a disposición del técnico. Tras el gran esfuerzo realizado en el Bernabéu y las molestias que arrastraba en el pubis, el joven extremo no pasará por el quirófano y entrena con normalidad.
- Robert Lewandowski: El delantero polaco avanza positivamente de su sobrecarga muscular y ya se ejercita con el grupo; sin embargo, está pendiente de recibir el alta médica y aún no está en plena forma, por lo que podría iniciar en el banquillo.
- Dani Olmo: Se encuentra en la misma situación que Lewandowski. Progresa bien de su lesión en los isquiotibiales y está a la espera del visto bueno médico. Se espera que pueda estar disponible antes del parón de noviembre.
Jugadores lesionados y expulsados del FC Barcelona
La baja más sensible para el Barcelona es, sin duda, la de Pedri. El centrocampista vio la tarjeta roja en el Clásico, por lo que está sancionado para este encuentro.
Adicionalmente, tras ese partido (su 46º consecutivo), sufrió una lesión en los isquiotibiales. No se espera que el español regrese a la actividad hasta después del parón internacional de noviembre.
El resto de la enfermería blaugrana
Además de la baja de Pedri, el cuerpo técnico sigue lidiando con múltiples ausencias, algunas de ellas de larga duración.
- Raphinha: El extremo brasileño sufrió una recaída de su lesión en los isquiotibiales. Su regreso se ha complicado y ahora se le espera también para después de la fecha FIFA de noviembre.
- Andreas Christensen: El defensa danés ha recaído de su problema en la pantorrilla y podría estar de baja hasta finales de noviembre.
- Joan García: El portero se recupera bien de su lesión de rodilla y está cerca de reaparecer. Incluso se especula que podría estar en el banquillo para el próximo duelo de Champions League contra el Club Brujas.
- Marc-André ter Stegen: Tras su cirugía de espalda, el club espera poder contar con el experimentado guardameta alemán a principios de diciembre.
- Gavi: Es la baja más larga del plantel. El centrocampista continúa su recuperación tras la cirugía de rodilla y no se espera que vuelva a jugar hasta marzo de 2026.
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.