Lesionados y sancionados del FC Barcelona para enfrentarse al Espanyol

El FC Barcelona volverá a jugar por LaLiga, donde ostenta una ventaja de siete puntos por sobre el Real Madrid y va en busca del bicampeonato. Actualmente están con la moral baja y un tanto preocupados debido a la derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid en condición de local por la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League.

Flick tendrá algunas bajas para afrontar el derbi de este sábado. Veamos qué jugadores no estarán a disposición del técnico.

Lesionados del FC Barcelona

Raphinha, FC Barcelona | NurPhoto/GettyImages

El Barcelona sigue con una enfermería que no tiene respiro. A los que ya venían con problemas físicos, se les sumó Marc Bernal que sufrió un esguince de tobillo izquierdo en el partido contra el Colchonero por LaLiga el sábado y quedó prácticamente fuera tanto de este compromiso como de la serie de UEFA Champions League. Su evolución marcará los tiempos de regreso.

Frenkie de Jong sigue con la recuperación de la lesión en el bíceps distal que arrastra desde finales de febrero y ya se le ha visto trabajar con el resto del grupo. Su presencia en el derbi no está confirmada, veremos si Flick decide arriesgar con el neerlandés.

Andreas Christensen también sigue fuera por la rotura parcial del ligamento cruzado. El defensor está con su rehabilitación y apunta a volver en las próximas semanas.

Raphinha completa la lista de ausentes. El brasileño sufrió una lesión muscular durante uno de los amistosos de Brasil en la fecha FIFA y su regreso está previsto para mayo, con el Clásico como posible objetivo.

La buena noticia para Hansi Flick pasa por Ronald Araújo, que se recuperó de la sobrecarga y sumó minutos por UEFA Champions League. En caso de que el entrenador alemán quiera dar descanso, podría compartir zaga central con Pau Cubarsí, que fue expulsado y se perderá la vuelta en el Metropolitano.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Marc Bernal Esguince de primer grado en el tobillo Descartado Mediados de abril Raphinha Bíceps femoral de la pierna derecha Descartado Incierta Frenkie de Jong Bíceps distal de la pierna derecha Duda Mediados de abril Andreas Christensen Rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda Descartado Finales de abril

Suspendidos del FC Barcelona

El conjunto culé no tiene futbolistas con sanción disciplinaria para este partido.

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