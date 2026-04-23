Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Betis

Después de vencer al Alavés en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid se prepara para visitar al Betis por el encuentro correspondiente a la jornada 32 de La Liga. Este viernes, el conjunto merengue pisará el Benito Villamarín buscando sostener su presión sobre el Barcelona.

Álvaro Arbeloa ya planea un once titular, sabiendo que no podrá contar con algunos futbolistas importantes en un duelo decisivo para las aspiraciones del equipo en el certamen.

A continuación, el repaso de la situación en la enfermería del conjunto blanco.

Lesionados del Real Madrid

Thibaut Courtois, afectado por un desgarro en el partido de vuelta ante el Manchester City, y Rodrygo, quien se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y es baja para lo que resta de la temporada, están completamente afuera del partido ante Betis.

Del portero belga se espera que regrese a la actividad en la primera semana de mayo, pero el brasileño tiene una larga recuperación por delante.

A ellos dos se les suma la baja de Eder Militao. El brasileño debió ser reemplazado antes del descanso en el triunfo sobre Alavés por un dolor muscular y se temía una nueva lesión grave. Afortunadamente, los estudios realizados arrojaron un diagnóstico prometedor y no encontraron "nada importante". De todas formas, el ex-Porto no sería de la partida por precaución.

Eder Militao of Real Madrid CF leaves the pitch injured | SOPA Images/GettyImages

El que sí podría volver a ser tenido en cuenta es Raúl Asencio, ya recuperado de una gastroenteritis que le hizo perder 6 kilos. El canterano se reintegró a los entrenamientos esta semana a la espera de volver a contar con una oportunidad en la convocatoria.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado Incierta Thibaut Courtois Desgarro Descartado 01/05/2026 Eder Militao Lesión muscular En duda Incierta

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?

El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para el partido ante el Betis, así como tampoco futbolistas con riesgo de ser sancionados en caso de recibir una nueva tarjeta amarilla.

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