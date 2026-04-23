Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Betis
Después de vencer al Alavés en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid se prepara para visitar al Betis por el encuentro correspondiente a la jornada 32 de La Liga. Este viernes, el conjunto merengue pisará el Benito Villamarín buscando sostener su presión sobre el Barcelona.
Álvaro Arbeloa ya planea un once titular, sabiendo que no podrá contar con algunos futbolistas importantes en un duelo decisivo para las aspiraciones del equipo en el certamen.
A continuación, el repaso de la situación en la enfermería del conjunto blanco.
Lesionados del Real Madrid
Thibaut Courtois, afectado por un desgarro en el partido de vuelta ante el Manchester City, y Rodrygo, quien se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y es baja para lo que resta de la temporada, están completamente afuera del partido ante Betis.
Del portero belga se espera que regrese a la actividad en la primera semana de mayo, pero el brasileño tiene una larga recuperación por delante.
A ellos dos se les suma la baja de Eder Militao. El brasileño debió ser reemplazado antes del descanso en el triunfo sobre Alavés por un dolor muscular y se temía una nueva lesión grave. Afortunadamente, los estudios realizados arrojaron un diagnóstico prometedor y no encontraron "nada importante". De todas formas, el ex-Porto no sería de la partida por precaución.
El que sí podría volver a ser tenido en cuenta es Raúl Asencio, ya recuperado de una gastroenteritis que le hizo perder 6 kilos. El canterano se reintegró a los entrenamientos esta semana a la espera de volver a contar con una oportunidad en la convocatoria.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Rodrygo
Rotura de ligamento cruzado y menisco
Descartado
Incierta
Thibaut Courtois
Desgarro
Descartado
01/05/2026
Eder Militao
Lesión muscular
En duda
Incierta
¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?
El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para el partido ante el Betis, así como tampoco futbolistas con riesgo de ser sancionados en caso de recibir una nueva tarjeta amarilla.