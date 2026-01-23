Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Villarreal

El Santiago Bernabéu se viste de gala este sábado para uno de los duelos más atractivos de la temporada. El Real Madrid retoma el pulso de LaLiga tras una inyección de moral en la Champions League, donde aplastaron 6-1 al Mónaco.

Sin embargo, la euforia europea debe transformarse rápidamente en concentración doméstica, ya que reciben a un Villarreal que amenaza desde la tercera plaza.

La situación en la tabla es crítica: los blancos marchan segundos con 48 puntos, respirándole en la nuca al Barcelona, que apenas mantiene una ventaja de un punto. Por su parte, el Submarino Amarillo llega en la tercera posición con 41 unidades, convirtiendo este choque en una batalla directa por la zona noble.

Real Madrid v AS Monaco - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene el Real Madrid?

La victoria ante el Mónaco dejó buenas sensaciones futbolísticas, pero la realidad médica del equipo sigue siendo compleja, especialmente en la retaguardia.

Antonio Rüdiger (Duda seria) : El central alemán es la gran incógnita. Arrastra una lesión de rodilla desde la semifinal de la Supercopa y su presencia está prácticamente descartada, aunque el cuerpo técnico esperará hasta el último minuto.

: El central alemán es la gran incógnita. Arrastra una lesión de rodilla desde la semifinal de la Supercopa y su presencia está prácticamente descartada, aunque el cuerpo técnico esperará hasta el último minuto. Rodrygo Goes (Duda menor) : Hay optimismo con el brasileño. Tras perderse los últimos tres compromisos por molestias musculares, podría recibir el alta médica justo a tiempo para reforzar el ataque ante los amarillos.

: Hay optimismo con el brasileño. Tras perderse los últimos tres compromisos por molestias musculares, podría recibir el alta médica justo a tiempo para reforzar el ataque ante los amarillos. Trent Alexander-Arnold (Baja confirmada) : El lateral inglés sigue fuera de combate por una lesión en el muslo sufrida en diciembre. Aunque fue inscrito en la Supercopa, su regreso al césped no se espera hasta principios de febrero, apuntando al duelo contra el Valencia.

: El lateral inglés sigue fuera de combate por una lesión en el muslo sufrida en diciembre. Aunque fue inscrito en la Supercopa, su regreso al césped no se espera hasta principios de febrero, apuntando al duelo contra el Valencia. Éder Militão (Baja confirmada) : La defensa central sigue mermada sin el brasileño, quien continúa recuperándose de una lesión severa en los isquiotibiales. Su regreso aún se vislumbra lejano, con al menos un par de meses más de rehabilitación.

: La defensa central sigue mermada sin el brasileño, quien continúa recuperándose de una lesión severa en los isquiotibiales. Su regreso aún se vislumbra lejano, con al menos un par de meses más de rehabilitación. Ferland Mendy (Baja confirmada): Temporada para el olvido del lateral francés, quien apenas ha sumado tres apariciones. Una nueva lesión en la pantorrilla lo mantiene apartado de la dinámica del grupo.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Jugadores suspendidos del Real Madrid vs Villarreal

Si las lesiones en defensa no fueran suficiente castigo, el mediocampo pierde a su pieza de equilibrio por temas disciplinarios.

Aurélien Tchouaméni: El pivote francés será la ausencia más táctica del encuentro. Tchouaméni vio la tarjeta amarilla en el duelo de liga anterior frente al Levante, cumpliendo ciclo de amonestaciones. Su baja es doblemente sensible, ya que Arbeloa suele utilizarlo como central de emergencia ante la falta de efectivos atrás.

