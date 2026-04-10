Lesionados y suspendidos del América para enfrentar a Cruz Azul

Luego de haber empatado sin anotaciones frente al Nashville SC de la MLS en los cuartos de ida de la Copa Campeones CONCACAF, el América ya está enfocado en el Clásico Joven frente al Cruz Azul, el cual se jugará este sábado 11 de abril en el Estadio Banorte Azteca, en la Jornada 14 de la Liga MX, lo que será el regreso de las Águilas al Nido.

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

A los locales les urge llevarse los tres puntos porque por ahora se encuentran en la sexta posición de la tabla general con 18 puntos y de llevarse un descalabro podrían ser rebasados hasta por cinco equipos dependiendo la situación.



De entrada, una vez más se desconoce a ciencia cierta si el capitán Henry Martín por fin podrá ver acción, ya que supuestamente volvería para la jornada pasada, mas no fue llevado al banquillo y entre semana, no fue requerido para la Concachampions, ya que el técnico brasileño André Jardine decidió no arriesgarlo porque desea que esté al cien por ciento para el final de la fase regular.



Asimismo, hubo dos nombres que repentinamente se bajaron del enfrentamiento de CONCACAF: el colombiano Cristian Borja y Kevin Álvarez. El periodista de ESPN, León Lecanda, comentó que los dos quedaron descartados por molestias físicas, sin saber si estarán listos para el sábado. Ya en el caso de Dagoberto Espinoza, sigue con la recta final de su recuperación antes de volver al campo.

Cristian Borja | Wesley Hitt/GettyImages

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

Ya se conocen los respectivos casos del arquero Luis Malagón y del delantero chileno Víctor Dávila, ruptura del tendón de Aquiles y ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, respectivamente, por lo que están fuera del torneo.

Jugador Lesión Estado Posible regreso Luis Malagón Ruptura del tendón de Aquiles Fuera de actividad 9 meses Víctor Dávila Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha Fuera de actividad Apertura 2026

¿Qué jugadores tiene suspendidos el América?

Afortunadamente para el cuerpo técnico, nadie está en la congeladora, sin embargo, el pivote brasileño Rodrigo Dourado tiene que tener precaución porque tiene cuatro tarjetas amarillas, mientras el lateral Aarón Mejía ya llegó a tres.

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