Lesionados y suspendidos del América para enfrentar al Querétaro

Bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, las Águilas del América iniciarán una nueva etapa en su historia, cuando visiten a los Gallos Blancos de Querétaro el próximo sábado 18 de julio, en el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Apertura 2026.

En los últimos dos semestres, el conjunto azulcrema quedó fuera en cuartos de final. En el Apertura 2025, los echó el Club de Fútbol Monterrey, mientras que en el Clausura 2026 fueron eliminados a manos de los Pumas de la UNAM, en un vibrante 6-6; marcador global que favoreció a los universitarios por cerrar como líderes la campaña regular.

Ahora, el América busca retomar el vuelo perdido, y, para conseguirlo, tomaron la difícil decisión de dejar ir al entrenador más ganador en la historia de la institución: André Jardine, trayendo en su lugar al estratega uruguayo Guillermo Almada.

Real Madrid V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Desde la perspectiva de los aficionados azulcremas, a la plantilla le hacen falta refuerzos de jerarquía que faciliten los éxitos a lo largo de la campaña. No obstante, Guillermo se ha caracterizado por saber trabajar con jugadores de bajo perfil, con hambre de triunfo y no así con nombres y/o apellidos rimbombantes.

Por lo pronto, para el partido correspondiente a la primera fecha contra los Gallos Blancos de Querétaro, Almada sufrirá la baja de tres jugadores, todos ellos por temas de lesión.

Jugadores del América que están lesionados para el partido contra Querétaro, correspondiente a la J1 del Apertura 2026:

America v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Luia Ángel Malagón (rotura del tendón de Aquiles)

Víctor Dávila (rotura de ligamento cruzado)

Alejandro Zendejas (limpieza articular en la rodilla derecha)

En tema de suspensiones, Guillermo Almada no sufrirá ninguna ausencia, ya que ninguno de los jugadores del América se fue expulsado en los cuartos de final de vuelta contra los Pumas de la UNAM, que fue el último duelo que disputaron las Águilas el semestre pasado.

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