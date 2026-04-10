Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse a Tigres UANL

El Club Deportivo Guadalajara se ha clasificado a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX a falta de cuatro fechas de la fase regular, pero antes visitará al Club Tigres UANL en la correspondiente Jornada 14 con el objetivo de preservar su liderato.

El equipo dirigido por Gabriel Milito consiguió rescatar el empate frente al Club Universidad Nacional. El cuadro tapatío caía 0-2, pero gracias a la intervención de su goleador Armando González con un doblete impidieron la derrota e igualaron 2-2.

Mientras que, los pupilos de Guido Pizarro cayeron por la mínima diferencia 1-0 en su visita a la frontera ante Club Tijuana, lo que los tiene como un equipo muy inconsistente.

De esa manera, los dejamos con los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto rojiblanco para este compromiso.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Tigres UANL

Jonathan Pérez no ha debutado con Chivas | Carly Mackler/GettyImages

El conjunto tapatío ha trabajado muy bien el tema físico. Con todo y que han sido base de la selección mexicana y que son líderes gracias a su gran esfuerzo físico, en la recta final del certamen no sufren elementos lesionados.

El único jugador que está fuera de circulación es Jonathan Pérez por una lesión de muslo, jugador que fue fichado de la MLS a principios del 2026, por más de 2.5 millones de dólares, pero no ha tenido ningún minuto de juego este certamen.

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Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Tigres UANL

Milito tiene a equipo completo | ULISES RUIZ/GettyImages

El conjunto dirigido por Gabriel Milito no presenta a ningún jugador que se ausentará este juego ante el conjunto de San Nicolás de los Garza debido a alguna suspensión por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones.

Tres de sus jugadores ya han pagado sanción por acumulación de cartones preventivos: Daniel Aguirre, Omar Govea y Richard Ledezma. El único condicionado que tienen actualmente es Luis Romo que tiene tres tarjetas amarillas.

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