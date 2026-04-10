Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentar al América

Este sábado 11 de abril, Cruz Azul encara el Clásico Joven frente al América, sin embargo, los jugadores podrían tener el ánimo por los suelos luego de ser exhibidos 3-0 por Los Ángeles FC en los cuartos de ida de la Copa Campeones CONCACAF, teniendo una misión complicada de dar la vuelta en el Estadio Cuauhtémoc la próxima semana.

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América ya tiene fecha para su regreso al Estadio Banorte, el 11 de abril tendrá encuentro el Clásico Joven ante Cruz Azul. Aquí los detalles. 👀🙌🏻https://t.co/OTRindXNt7 pic.twitter.com/ZBiJkixtQ1 — Vía MX (@ViaMX_) April 2, 2026

No obstante, el técnico argentino Nicolás Larcamón y compañía ya están totalmente enfocados en su encuentro contra las Águilas, en lo que será el regreso de ambos conjuntos al Estadio Azteca Banorte, luego de las remodelaciones que se hicieron para el Mundial 2026.



Para el juego de Concachampions, La Máquina no contó con dos hombres, aunque afortunadamente no fue por un tema de lesión: el argentino Gonzalo Piovi y el nigeriano Osinachi Ebere. El defensa estaba suspendido por acumulación de tarjetas, mientras el delantero sigue sin poder resolver los asuntos migratorios que le impiden ingresar a los Estados Unidos. Por lo tanto, están disponibles para el duelo que se llevará a cabo en El Coloso de Santa Úrsula.



Fuera de esto, el equipo de La Noria llega con carro completo para buscar los tres puntos, lo que le daría algo de tranquilidad en el campeonato liguero, donde marcha segundo de la clasificación con 27 puntos, cuatro abajo del líder Chivas.

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

El único en la lista es el defensa Jesús Chiquete Orozco, quien tuvo una fractura de tobillo desde el semestre pasado. Y aunque se pensaba que podía estar de vuelta para el mes de abril, el asunto va para más tiempo y sería hasta mediados de mayo cuando pueda empezar a sumar minutos.

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¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

En este semestre ya hubo dos jugadores que fueron sancionados por acumulación de tarjetas: el colombiano Willer Ditta y el argentino Agustín Palavecino. En la jornada pasada, el pivote cumplió su sanción, mientras el defensa lo hizo desde la jornada antepasada contra Mazatlán.



Afortunadamente no hay nadie más que esté amenazado porque nadie más acumula cuatro, aunque sí hay quienes se han ganado tres: Gonzalo Piovi, Erik Lira y el arquero Andrés Gudiño.

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