Lesionados y suspendidos de América y Chivas para el Clásico Nacional

El Clásico Nacional vivirá un nuevo episodio este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte Azteca. América arriba a este compromiso con el ánimo abajo tras haber sido superado 4-3 por Cruz Azul en el Clásico Joven, mientras Chivas llega de haber goleado 3-0 a los Pumas en el Akron.



A diferencia del Rebaño Sagrado, se espera que haya varias modificaciones por parte del cuadro de Coapa, ya que tiene nuevos rostros: el defensa argentino Santiago Ramos Mingo, el uruguayo Santiago Bueno y el español Carlos Álvarez, con dos de ellos que podrían debutar.

Estos son algunos datos históricos que debes de saber sobre #ElClásicoDeMéxico. ¡Ven al partido y forma parte de la historia! 😮‍💨👌



J9 ⚔️ América vs. Chivas

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Pintemos nuestra CAsa de amarillo. 🏟️💛 pic.twitter.com/UAIslqZajc — Club América (@ClubAmerica) September 16, 2026

¿Qué jugadores tiene lesionados América?

Alan Cervantes | Hector Vivas/GettyImages

Dagoberto Espinoza: el canterano azulcrema tuvo que abandonar el Clásico Joven a los 29 minutos debido a un golpe en la rodilla izquierda. Aunque se menciona que se trata de ‘sólo un golpe’, el lateral ha llevado a cabo trabajo diferenciado en el gimnasio, pero es posible que sea descartado para no arriesgarlo de más.

Alan Cervantes: es otra de las dudas para el técnico uruguayo Guillermo Almada. No estuvo en todos los entrenamientos del equipo porque, según el Diario Récord, el pivote tendría un desgarre.

Carlos Álvarez: el español tendría que esperar para su debut, ya que llegó desde el Levante de su país con una pubalgia, algo que se le criticó en demasía a la directiva azulcrema. El mediocampista realizó trabajo diferenciado.

Raúl Zúñiga: el colombiano fue operado por una lesión de cartílago en el cóndilo medial de la rodilla a finales de agosto y su regreso está presupuestado hasta el final de la temporada.

Víctor Dávila: el chileno ni siquiera fue registrado con el equipo para este torneo, aunque se debe recordar que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

¿Qué jugadores tiene suspendidos América?

Los Millonetas no tienen castigados. De hecho, en el tema de las tarjetas amarillas solamente hay elementos con dos acumuladas: el brasileño Raphael Veiga, Kevin Álvarez y Henry Martín.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Miguel Gómez | Jam Media/GettyImages

José Castillo: durante la semana, el defensa retornó a los entrenamientos dejando atrás sus molestias musculares. Estaría dentro de la convocatoria.

Miguel Tapias: el defensa sigue recuperándose de una lesión muscular, según las palabras compartidas por Gabriel Milito.

Miguel Gómez: el lateral continúa recuperándose de su respectiva molestia muscular.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

Los rojiblancos tampoco tienen hombres inhabilitados. Apenas con un cartón preventivo está Diego Campillo, Ricardo Marín y Miguel Gómez.

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