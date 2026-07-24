Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentar a Juárez

El Guadalajara ya se prepara para encarar a Bravos de Juárez en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, de la Liga MX. Sin embargo, no llega con carro completo para dicho enfrentamiento.

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De entrada, se debe recordar que el Rebaño Sagrado no cuenta con varios de sus juveniles que se encuentra con la selección sub-20 de México para encarar el Premundial de la categoría que otorga el boleto a los Juegos Olímpicos 2028. Ellos son: Hugo Camberos, Sebastián Liceaga, Samir Inda y Santiago Sandoval.



Ahora bien, se esperan algunos cambios en el once titular del técnico argentino Gabriel Milito. Después de haber sido sumamente criticados por sus fallos en la primera fecha contra Toluca, el capitán Luis Romo y Rubén ‘Oso’ González podrían ser mandados al banquillo para darle ingreso a José Castillo y Jordan Carrillo, este último que sumó sus primeros minutos como rojiblanco dentro de la Liga MX al entrar de relevo frente a los choriceros.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Efraín Álvarez fue intervenido el pasado mes de junio | Jam Media/GettyImages

Efraín Álvarez – Apenas el pasado 18 de junio, el mediocentro ofensivo fue intervenido quirúrgicamente para corregir un varicocele izquierdo. La cirugía fue exitosa y posteriormente, el también extremo comenzó el proceso de recuperación, sin embargo, no alcanzó a entrar en la convocatoria de la Fecha 1 porque el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.



El ex del LA Galaxy de la MLS ha estado trabajando en los entrenamientos con sus compañeros, pero tal parece que se ha decidido llevarlo poco a poco hasta que esté al cien, así que su retorno a las canchas sigue siendo por tiempo indefinido, al menos en el mes de julio.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

Ángel Sepúlveda: El único elemento que no podrá estar en La Fortaleza para chocar contra los fronterizos es El Cuate, recordando que se fue expulsado al minuto 50 en la Jornada 1 contra los Diablos Rojos por un golpe con el brazo en el rostro del defensa uruguayo Federico Pereira, una vez que se recurrió al VAR para revisar la acción.

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