Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse a Puebla

Antes del comienzo de la actividad de la Leagues Cup 2026, tendremos la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Club Puebla y el Club Deportivo Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc.

Los dos equipos acumulan un triunfo y una victoria en las primeras dos fechas que han disputado. El conjunto poblano viene de haber ganado en la Fecha 1 al vencer por la mínima 1-0 ante FC Juárez y cayeron en la Jornada 2 ante la Máquina Celeste por 2-1. Mientras que, por su cuenta, el conjunto tapaío perdió 0-2 ante los Diablos Rojos en la Fecha 1 y regresó a la victoria 1-0 al vencer en casa a Bravos en la Jornada 2.

De esa manera, les decimos a los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto rojiblanco para medirse a la Franja.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Puebla

Efraín Álvarez se recuperó de su lesión | Jam Media/GettyImages

Efraín Álvarez fue el único que se ausentó por problemas físicos las primeras dos fechas como titular, apenas regresó en la Jornada 2 en los últimos 10 minutos del partido. Para el siguiente juego podría volver a la titularidad.

Gabriel Milito compartió cómo se encuentra Omar Govea ya que se perdió el duelo ante Bravos por molestias musculares #qtvdeportes pic.twitter.com/BIh1DiEfLW — quiero tv (@quierotv_gdl) July 26, 2026

Además, Omar Govea se lesionó en la Jornada 1 frente a los Diablos Rojos y no estuvo disponible para jugar ante Bravos, por lo que se espera se pueda recuperar para el próximo duelo.

Así mismo, José Castillo salió del terreno de juego en el mismo encuentro por una molestia física y es duda para jugar.

¡CANTERA ROJIBLANCA SIEMPRE PRESENTE! ❤️🤍



4️⃣ (de 6) futbolistas Sub-20 con más experiencia en el primer equipo de cara al Torneo Sub-20 de Concacaf son del GDL 🐐🔥



✔️ Hugo Camberos y Santiago Sandoval con @chivas



✔️Sebastián Liceaga y Samir Inda en representación del… pic.twitter.com/1FE3N8MFcv — AS México (@ASMexico) July 24, 2026

Otros ausentes son Hugo Camberos y Santiago Sandoval que se encuentran en la selección mexicana Sub-20.

Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Puebla

Totalmente MAL APLICADA la Tarjeta Roja para Ángel Sepúlveda en el @Chivas vs @TolucaFC...



🟥❌️🇲🇽



➖️ Existe un golpe TEMERARIO con una consecuencia aparatosa, pero no califica como una Conducta Violenta al no haber fuerza excesiva ni premeditación en la disputa.



🚫 ERROR… pic.twitter.com/oCYRsqVthe — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) July 19, 2026

El conjunto rojiblanco no presenta a ningún jugador que se ausentará este compromiso ante el cuadro camotero debido a alguna suspensión por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones del certamen anterior.

De hecho, recuperan a Ángel Sepúlveda, el delantero fue eliminado en la Jornada 1 y cumplió su sanción en la Jornada 2, por lo que estará disponible ante la Franja.

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