Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse a Pumas UNAM

El pasado fin de semana el Club Deportivo Guadalajara volvió a propinar una goleada a su rival en turno y en esta ocasión le tocó al Atlético de San Luis en la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX por 0-3 y registró su quinto juego seguido sin perder.

El Rebaño Sagrado viene de vapulear al Atlético de San Luis y tiene seis juegos sin caer en el torneo local lo que lo ubica como sublíder general con 14 puntos.

Por su parte, el equipo del Pedregal tiene tres duelos sin vencer (falta que se mida a los Panzas Verdes en la Jornada 7) y están lejos de su mejor forma que los llevó hasta la final el torneo anterior, siendo doceavos con 8 unidades.

De esa manera, les decimos los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto rojiblanco para este encuentro.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Pumas UNAM

Miguel Tapias no ha jugado en el Apertura 2026 | Simon Barber/GettyImages

En las últimas dos jornadas se han dado dos regresos dd lesión para el chiverío: Richard Ledezma volvió ante Pachuca; mientras que ante Atlético de San Luis volvió Daniel Aguirre como titular.

Por si fuera poco, algunos según Diego Ivey de ESPN confirmó que Bryan González y José Castillo estarían disponibles para el juego de este fin de semana frente a Pumas UNAM o a más tardar ante el Club América.

De esa manera, la entidad del Akron tendría a su plantilla completa y en condiciones de ser elegida en su totalidad en la mitad de la fase regular en el Clásico Nacional de la Jornada 9.

Solo restaría la presencia de Miguel Tapias que no ha tenido actividad en el presente semestre.

Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Pumas UNAM

Gabriel Milito tendrá equipo completo | Leopoldo Smith/GettyImages

Después de su duelo frente al conjunto potosino, el cuadro rojiblanco no presenta a ningún jugador que se ausentará este compromiso ante los capitalinos por alguna suspensión por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones.