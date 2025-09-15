Lesionados y suspendidos de Chivas vs Tigres UANL en la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo el encuentro pendiente entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Tigres UANL correspondiente a la pendiente Jornada 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, esto debido a que el Rebaño Sagrado no pudo recibir dicho encuentro en las fechas programadas en el calendario debido a trabajos en la cancha del Estadio Akron para cumplir los lineamientos de la FIFA para ser sede del Mundial 2026.

El conjunto rojiblanco llegará con una inercia positiva luego de haber ganado en calidad de visitante al Club América en el Clásico Nacional el pasado fin de semana.

Por su cuenta, el conjunto de San Nicolás de los Garza viene de un insípido empate a cero goles ante Club León.

De esta manera, te dejamos con los lesionados y suspendidos del Rebaño Sagrado para su compromiso ante el cuadro felino.

Lesionados y suspendidos de Chivas vs Tigres UANL en la Jornada 1 de la Liga MX

¡TERRIBLE LESIÓN DE ROBERTO ALVARADO!



Roberto 'Piojo' Alvarado sufrió un duro momento durante el Clásico Nacional ante el América.



El mexicano había anotado el gol de las Chivas, pero ahora sale y preocupa a toda la afición.



América 0-1 Chivas pic.twitter.com/nrGvWFSlHj — Estadio Deportes (@EstadioDxts) September 14, 2025

El conjunto tapatío vive un nuevo proyecto en el banquillo con la intención de volver a los primeros planos en el Torneo Apertura 2025 y después de siete jornadas disputadas en el campeonato mexicano de Primera División su rendimiento sigue siendo irregular, si bien llegan con un importante triunfo frente a las Águilas, la realidad es que están fuera de zona de clasificación directa a la Liguilla y se ubican en doceavo con solo 7 puntos.

De entrada, el equipo tapatío no tendrá jugadores sancionados y contará con equipo completo en ese aspecto.

Pero en el tema de las lesiones, uno de sus referentes y autor de uno de los goles en el Clásico, Roberto Alvarado sufrió una lesión en uno de sus tobillos que seguramente y a falta de un pronóstico médico estará fuera de circulación al menos dos semanas.

De igual manera, Alan Mozo tiene una lesión de menisco en una de sus rodillas y estará ausente mínimo seis semanas.

Más noticias sobre la Liga MX