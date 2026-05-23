Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a Pumas UNAM

Finalmente conoceremos al campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre el Club Universidad Nacional que recibe al Club de Fútbol Cruz Azul en el Olímpico Universitario.

El enfrentamiento decisivo se celebrará en Ciudad Universitaria este d9mingo 24 de mayo a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

Por lo tanto, les compartimos la información con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto cementero para este compromiso.

Lesionados del Cruz Azul para enfrentarse a Pumas UNAM

Nicolás Ibáñez sigue en duda | Manuel Velasquez/GettyImages

Primeramente, hay que tomar en cuenta que el versátil mediocampista defensivo Erik Lira no podrá ser considerado para la final debido a que se encuentra en la concentración de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

Una vez disputado el duelo de ida, el cuerpo técnico celeste contará prácticamente con toda su plantilla gracias a que para su fortuna han recuperado a varios elementos que estaban fuera de circulación como los casos de Jesús Orozco, Jorge Rodarte y Gabriel Fernández, quienes estuvieron a disposición desde la vuelta ante Chivas donde incluso tuvieron algunos minutos de acción.

La única baja para la final de vuelta es el delantero argentino Nicolás Ibáñez, su participación sigue siendo una incógnita, la lesión del jugador fue una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha.

Su alta médica dependerá de la evolución que presente que lo ha mantenido fuera desde la Jornada 14 cuando jugarán ante el América y desde entonces se estimaron alrededor de mínimo tres semanas de recuperación, pero ya ha pasado más de ese tiempo. Su regreso luce complicado, más aún cuando Christian Ebere se ha adueñado de la titularidad como centro delantero.

Su presencia tendrá que evaluarse horas antes del partido para determinar si podrá disputar algunos minutos.

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Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse a Pumas UNAM

Joel Huiqui, DT de Cruz Azul | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El cuadro dirigido por Joel Huiqui no tendrá a ningún jugador que se perderá la final de vuelta ante el conjunto universitario desde el Estadio Olímpico Universitario.