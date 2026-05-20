Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a Pumas UNAM

Se cumplió del cometido del Club de Fútbol Cruz Azul y de la mano del entrenador mexicano Joel Huiqui se instalaron en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX frente al Club Universidad Nacional y el encuentro de ida se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes este jueves 21 de mayo a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México).

La Máquina Celeste viene de dejar en el camino al Club Deportivo Guadalajara, sublíder de la clasificación general tras vencerlos en el marcador global 4-3. Mientras que, el conjunto del Pedregal, líder de la fase regular vienen de eliminar en las semifinales a Club Pachuca por marcador global de 1-1 y avanzaron por mejor posición en la tabla general.

Por lo tanto, a continuación, los dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto celeste para este compromiso.

Lesionados del Cruz Azul para enfrentarse a Pumas UNAM

Erik Lira está concentrado con selección mexicana | LUIS CORTES/GettyImages

Hay que recordar que, el polivalente mediocampista defensivo Erik Lira no podrá ser considerado para la final debido a que fue convocado por Javier Aguirre a la selección mexicana para disputar el Mundial 2026.

El cuerpo técnico cementero contará prácticamente con toda su plantilla gracias a que para su fortuna han recuperado a varios de sus lesionados con los que contaron hace algunas semanas como los casos de Jesús Orozco, Jorge Rodarte y Gabriel Fernández, quienes estuvieron a disposición desde el fin de semana pasado.

Nicolás Ibáñez sigue en duda | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

El caso del delantero argentino Nicolás Ibáñez, sigue siendo una incógnita, la lesión del jugador fue una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha. Por lo que su alta médica dependerá de la evolución que presente que lo ha mantenido fuera desde la Jornada 14 frente al América y desde entonces se estimaron alrededor de mínimo tres semanas de recuperación.

Sin embargo, a estar alturas parece complicado su regreso, más aún cuando Christian Ebere se ha adueñado de la titularidad como centro delantero.

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Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse a Pumas UNAM

Joel Huiqui no tendría elementos sancionados | CARL DE SOUZA/GettyImages

El cuadro dirigido por Joel Huiqui no tendrá a ningún jugador que se perderá la final de ida ante el conjunto del Pedregal desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

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