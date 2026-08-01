Lesionados y suspendidos del América para enfrentar al Santos Laguna

Bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, las Águilas del América han iniciado una nueva etapa en su historia. Arrancaron con el pie derecho, venciendo 1-0 al Querétaro, pero en la fecha dos empataron 1-1 contra el Atlante, y las dudas entre los aficionados ya comenzaron.

En los últimos dos semestres, el conjunto azulcrema quedó fuera en cuartos de final. En el Apertura 2025, los echó el Club de Fútbol Monterrey, mientras que en el Clausura 2026 fueron eliminados a manos de los Pumas de la UNAM, en un vibrante 6-6; marcador global que favoreció a los universitarios por cerrar como líderes la campaña regular.

Ahora, el América busca retomar el vuelo perdido, y, para conseguirlo, tomaron la difícil decisión de dejar ir al entrenador más ganador en la historia de la institución: André Jardine, trayendo en su lugar al estratega uruguayo Guillermo Almada.

Real Madrid V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Desde la perspectiva de los aficionados azulcremas, a la plantilla le hacen falta refuerzos de jerarquía que faciliten los éxitos a lo largo de la campaña. Hasta el momento, solo han fichado (a préstamo), al colombiano Óscar Perea. No obstante, Guillermo se ha caracterizado por saber trabajar con jugadores de bajo perfil, con hambre de triunfo y no así con nombres y/o apellidos rimbombantes.

Jugadores del América que están lesionados para el partido contra Santos Laguna, correspondiente a la J3 del Apertura 2026:

America v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Luia Ángel Malagón (rotura del tendón de Aquiles)

Víctor Dávila (rotura de ligamento cruzado)

Alejandro Zendejas (limpieza articular en la rodilla derecha)

Brian Rodríguez (ligamento de la rodilla)

En tema de suspensiones, Guillermo Almada no sufrirá ninguna ausencia. Alan Cervantes había sido expulsado en la jornada número uno, contra el Querétaro, pero ya pagó su partido de suspensión ante el Atlante, por lo que ya está a disposición del profesor Almada.

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