Levante vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

Los goles se hacen de a cinco en el manual del Barcelona... o eso pareciera. Los dirigidos por Hansi Flick vienen de vencer 5-1 al Feyenoord en la fecha 1 de la Champions League y confirman que la buena racha también se extiende a Europa. En los últimos siete partidos, los culés acumulan 29 goles y en cinco de ellos marcaron exactamente cinco. La tendencia puede repetirse este domingo cuando visiten al Levante por LaLiga, donde marchan primeros con puntaje perfecto.

Los Granotas, por su parte, consiguieron su única victoria del curso con una goleada al Real Betis, llamativamente también con cinco tantos.

A continuación, toda la información para el partido de este fin de semana.

Pronóstico SI Fútbol

Todos los caminos llevan a otro partido con goles, y el Barça tiene las de ganar. De todas formas, el Levante sabe que puede ser peligroso por la racha positiva en casa, así que no sería extraño verlo encontrar alguna oportunidad. Aun así, el equipo de Flick acumula 17 tantos en cuatro fechas de LaLiga y acaba de hacerle cinco al Feyenoord.

Levante 1-3 Barcelona

¿A qué hora se juega el Levante vs Barcelona?

Ciudad: Valencia, España

Estadio: Estadio Ciudad de Valencia

Fecha: domingo 13 de septiembre

Hora: 10:15 EE.UU (Este), 8:15 MEX, 16:15 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Levante y el Barcelona

Levante: 0

0 Empates : 1

: 1 Barcelona: 4

Último partido entre ambos: 22/2/2026 - Barcelona 3-0 Levante - Fecha 25, LaLiga 2025/26

Últimos 5 partidos

Levante Barcelona Málaga 0-0 Levante 6/9/2026 Barcelona 5-1 Feyenoord 9/9/2026 Levante 5-2 Betis 29/8/2026 Valencia 0-5 Barcelona 6/9/2026 Osasuna 0-0 Levante 24/8/2026 Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 31/8/2026 Espanyol 3-0 Levante 16/8/2026 Barcelona 2-0 Athletic Club 27/8/2026 Castellón 1-3 Levante 8/8/2026 Elche 0-5 Barcelona 23/8/2026

¿Cómo ver el Levante vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+ España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Últimas noticias del Levante

Luis Castro, Levante | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Levante juntó cuatro puntos en las primeras cuatro jornadas ligueras, producto del 5-2 ante el Betis, dos empates sin goles contra el Málaga y el Osasuna y la derrota 3-0 con el Espanyol en el estreno. El dato que alimenta sus aspiraciones está en casa porque el triunfo sobre los verdiblancos significó la sexta victoria consecutiva en el Ciudad de Valencia, racha que comenzó la temporada pasada.

El equipo de Luís Castro intentará aprovechar justamente ese rendimiento como local para frenar al líder. En 17 cruces de Primera División disputados en Valencia, los Granotas consiguieron tres victorias, empataron cinco veces y el Barça se llevó nueve triunfos.

Posible alineación del Levante contra el Barcelona (4-3-3): Ryan; Nacho Pérez, Adrián de la Fuente, Aïssa Mandi, Manu Sánchez; Bardeli, Oriol Rey, Olasagasti; Brugui, Iván Romero, Thiago Fernández.

Últimas noticias del Barcelona

Hansi Flick, Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

Otra exhibición goleadora. Los culés vencieron 5-1 al Feyenoord en el Camp Nou durante su estreno en la Champions y llegaron a 22 tantos en sus primeros cinco partidos oficiales. Raphinha abrió la cuenta a los tres minutos, Karim Adeyemi amplió la ventaja antes del descanso y el brasileño volvió a marcar en la segunda mitad. Lamine Yamal convirtió de tiro libre y Gabriel Jesus cerró el resultado.

Raphinha está viviendo un arranque soñado y ya suma ocho goles en cinco partidos, con tantos en cada encuentro que disputó. Lamine también llega en racha luego de cinco goles y dos asistencias en sus últimos tres compromisos.

El miércoles también dejó el estreno goleador de Gabriel Jesus con la camiseta azulgrana. El brasileño ingresó durante los minutos finales y necesitó muy poco para aprovechar un envío de Yamal y marcar de cabeza el 5-1. Con ese tanto llegó a 27 goles en esa competencia e igualó a Rivaldo entre los brasileños con mayor cantidad de anotaciones en la competencia. "Rivaldo es un fuera de serie, un ídolo de este club y un tipo que siempre he admirado dentro del campo", expresó el delantero post partido.

Flick también terminó satisfecho con el rendimiento de su plantel y con la manera en que comenzó la temporada. El Barça ganó sus cinco compromisos oficiales y marcó cinco goles en cuatro de ellos, con triunfos 5-0 contra el Elche, 2-0 contra el Athletic Club, 5-2 sobre el Rayo Vallecano, 5-0 ante al Valencia y 5-1 con el Feyenoord. "Es fantástico. Estoy muy feliz de estar aquí", señaló.

Posible alineación del Barcelona contra el Levante (4-3-3): Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA