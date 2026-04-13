Liam Rosenior confirma el regreso de Enzo Fernandez e ilusiona al Chelsea

Luego de cumplir las dos fechas de suspensión impuestas por el Chelsea debido a las declaraciones vinculadas a un posible futuro en el Real Madrid, Enzo Fernández ya tiene fecha de retorno al equipo y volverá a entrenarse con sus compañeros en los próximos días.

La derrota que expuso su ausencia

Chelsea v Manchester City - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

La sanción, con el propósito de sostener valores y disciplina dentro del grupo, según explicó el entrenador Liam Rosenior, marginó al argentino de la victoria ante el Port Vale por la FA Cup y de la derrota por 0-3 frente al Manchester City, el pasado domingo, por la Premier League.

En Stamford Bridge, y sin su volante central, el equipo perdió claridad en la salida y presencia en la recuperación, por lo que durante los 90' no lograron encontrar los espacios dentro del juego. Tras el encuentro, el entrenador de los Blues reconoció que la ausencia de Fernández “posiblemente” influyó en el resultado y lanzó una frase contundente: “Hubiera marcado la diferencia”.

Lejos de alimentar la polémica, Rosenior optó por dar por finalizado el tema y reforzar el respaldo del cuerpo técnico hacia el jugador. Confirmó que Enzo se reincorporará el martes y destacó sus condiciones futbolísticas como su calidad humana; según sus palabras, el objetivo de la sanción fue fortalecer la cultura interna del club más que castigar al futbolista desde lo deportivo.

Además, aseguró que el mediocampista respondió de buena manera en los últimos días, acompañando al grupo y mostrando compromiso, lo que conformó a la dirigencia y aceleró su regreso.

🚨 Liam Rosenior confirms Enzo Fernández is back: “Yes, Enzo has spoken with me, the leadership group and all of the players and we look forward to welcoming him back”.



“He wanted to have a conversation with the leadership group - the main players of the group - and speak to the… pic.twitter.com/MOlsn7YjZG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

La vuelta del mediocampista al conjunto inglés llega en un momento determiante de la temporada europea. El Chelsea se ubica a cuatro puntos de la zona de clasificación a la próxima UEFA Champions League y necesita sumar para no perder terreno -hasta el momento, se mantiene dentro de la zona de Fase de grupos de Europa League-.

En esa misma línea, se prevee que Fernandéz podría volver a tener minutos en el compromiso inmediato del sábado que será ante el Manchester United, un rival directo por los puestos europeos. Además, con la FA Cup también en disputa, Rosenior fue claro al asegurar que el equipo debe empezar a ganar para sostener la ilusión de cerrar la temporada con objetivos cumplidos.

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