“Lionel Messi lee el juego y puede marcar siempre que ve la oportunidad”: Max Verstappen, piloto de la Fórmula 1

Lionel Messi es considerado por muchos el mejor jugador de la historia, pues ha conquistado prácticamente todo, destacando por ser el mayor ganador de Balones de Oro, su gloriosa etapa con el Barcelona de España, la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022 con Argentina, aparte de haber llegado a la cifra de más de 900 tantos, teniendo el objetivo de alcanzar los mil goles.

🚨🗣️Max Vertsappen: "Lionel Messi reads the game and can score whenever he sees the opportunity. Many have to run, create the space, but he doesn't."



"You think you can defend him but you can't. The pass he made against Holland in Qatar, you can't defend that". pic.twitter.com/O80qtTj7oB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 5, 2026

En esta ocasión, los elogios para el argentino vinieron del piloto de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, quien recordó lo que hizo el sudamericano frente a los Países Bajos en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, donde repartió una asistencia para Nahuel Molina, además, posteriormente, marcaría desde el manchón penal para incrementar la ventaja.



“Lionel Messi sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol, crear espacios, pero él no. Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad. Como la pelota que jugó contra Holanda en la última Copa del Mundo, eso es imparable, simplemente, no puedes defender eso”, comentó el también belga a través de un video publicado en Instagram ahora que el automovilismo se encuentra sin actividad.



Esta no es la primera vez que el miembro de Red Bull Racing habla positivamente sobre La Pulga, ya que hace unos años, en el 2022, fue cuestionado sobre quién era su favorito, si el argentino o su acérrimo rival, el portugués Cristiano Ronaldo, confesando que el rosarino tenía más talento, aunque no por eso no habló bien del Bicho, al cual destacó por conservar su gran forma física.

Max Verstappen: “You think you can defend against Messi, but you can't.



You can't stop him; he'll score when he sees the opportunity, like that ball he passed against the Netherlands in the last World Cup. Simply put, you can't defend against him.



pic.twitter.com/QCExoM6hE7 — MessiMania (@M10Update) April 6, 2026

“Me parece imposible elegir porque creo que Messi tiene más talento que Cristiano, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma”, declaró en aquella ocasión el tetracampeón de la F1.