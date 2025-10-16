Lionel Messi vs. Shohei Ohtani: comparación de contratos y salarios

Lionel Messi y Shohei Ohtani son íconos deportivos en estos momentos en Estados Unidos, a pesar de que estén en momentos distintos de sus respectivas carreras. El futbolista del Inter Miami está en la última etapa de su trayectoria profesional mientras que el jardinero japonés de los Dodgers de Los Angeles pasa por el momento prime de su carrera.

Ohtani es ahora mismo la referencia de la MLB. Tiene tres premios MVP en su vitrina, viene de ganar en 2024 el campeonato con los Dodgers y busca regresar a la Serie Mundial para defender el título que lograron el año pasado ante los Yankees.

Messi tiene la mente en el Mundial 2026. Todo apunta a que jugará su última Copa del Mundo y defenderá así el trofeo que levantó en Qatar 2022, que lo respalda como posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos.

Ambos son figuras de gran importancia en el mercado, tienen grandes contratos, gozan de interesantes acuerdos de patrocinio y son un ejemplo para la sociedad.

En Sports Illustrated Fútbol analizaremos los contratos de ambos deportistas, sus ingresos por patrocinio y la importancia que tienen para sus respectivos deportes.

Messi vs. Ohtani: trayectoria y contexto profesional

Messi y su legado glorioso

Messi llegó a Barcelona desde muy joven, con una maleta llena de sueños, para unirse a las filas del FC Barcelona, un equipo que lo apoyó desde un principio, pagó un plan de crecimiento y encontró en el argentino la esperanza para ser uno de los mejores equipos de Europa.

Es considerado como el mejor futbolista de la historia, gracias a sus hazañas con el Barça y con la selección argentina, ganando casi todos los trofeos que ha disputado.

Messi es el único jugador en ser al menos ocho veces máximo goleador de una de las cuatro grandes ligas de Europa, con ocho lideratos goleadores con el blaugrana. Es el máximo anotador en la historia del club con 672 goles con el FC Barcelona en 778 partidos oficiales y también es el líder en tantos de la selección argentina con 114 en 194 partidos.

El argentino ganó 35 títulos con el cuadro catalán, entre ellos, diez de LaLiga, cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA y siete de la Copa del Rey. Con su selección, tiene dos Copas América y su trofeo más preciado: la Copa del Mundo de 2022.

Ohtani, el japonés que sorprendió a la MLB

La MLB nunca imaginó tener como su principal figura a un japonés que puede lanzar y batear de una manera soberbia. Desde que Ohtani llegó a Los Angelinos de Los Angeles y después en su etapa en los Dodgers de Los Angeles, Ohtani ha dejado impresionados a todos los amantes de este deporte.

El japonés inició su carrera con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters y después de cumplir los años exigidos para firmar un contrato fuera de Japón, acordó con Los Angelinos de Los Angeles, donde comenzó el sueño de convertirse en el mejor jugador de las Grandes Ligas.

El bateador zurdo ha sido seleccionado en tres ocasiones con el premio MVP, con los galardones logrados en 2021, 2023 y 2024. Será candidato también para el galardón de 2025, tras otra extraordinaria campaña en la MLB con el conjunto de California.

El jugador de dos vías ha sido seleccionado en cinco oportunidades al Juego de Estrellas, 4 veces seleccionado como All-MLB, fue Novato del Año en 2018 y tiene tres Bates de Plata. Su capacidad para conectar jonrones y robar almohadillas también lo colocan en un selecto grupo de jugadores

Estructura y duración de contratos

La MLS reporta que Messi, estrella del Inter Miami, tiene un salario de 12 millones de dólares, con una compensación garantizada de $20.4 millones por años, sumando algunas cláusulas.

Pero Messi es más que un jugador que depende de su salario. El argentino gana entre 50 y 60 millones de dólares anuales si se suman todos los ingresos de marketing, patrocinios y derechos de imagen.

Según algunos reportes, podría estar ganando entre 125 y 150 millones de dólares en las dos temporadas y media que lleva en el Inter Miami de la MLS. Fue una apuesta interesante para el jugador llevar su fútbol al importante mercado norteamericano.

Su acuerdo también implica una buena cantidad de dinero obtenido de su alianza con Apple (por streaming de MLS Season Pass) y Adidas.

En las negociaciones con el Inter Miami también hay opciones de participación societaria en el club, por lo que esto podría elevar aún más sus ganancias anuales.

Por su parte, Ohtani firmó en 2024 el contrato más alto en la historia de la MLB, gracias a los 700 millones por 10 años que ofrecieron los Dodgers. Eso sí, 680 de esos millones serán pagados de forma diferida.

En su momento llegó a ser el contrato más caro en la historia de la MLB, pero un año más tarde, en 2025, Juan Soto le superó con su acuerdo con los Mets de Nueva York por 15 años y 765 millones de dólares.

En la MLB, a diferencia del fútbol mundial, los contratos son garantizados y tienen que cumplirse. No hay cláusulas de traspaso como si las hay en el balompié.

Concepto Lionel Messi Shohei Ohtani Salario anual US$20,446,667 US02.5 millones en 2025 Salario + Patrocinio US$87,000,000 US$70 millones/año Patrimonio neto estimado US$ 850 millones US$102.5 millones en 2025 Ganancias acumuladas de su carrera US$ 1.28 mil millones US$150 millones Edad 38 31

Comparación de salario anual

Ohtani está en un momento prime de su carrera, pero la jugada de los Dodgers, que hipotecaron prácticamente su contrato para poder convencerlo de firmar, hacen que no tenga una ganancia anual tan representativa como la puede tener Messi.

Messi tiene un salario base al año con el Inter Miami de 12 millones de dólares, algo bajo en comparación con otros deportistas. En cambio Curry, es uno de los mejores pagados de la liga, con una compensación anual de USD 55,812,713

Ohtani solo gana dos millones de dólares en este 2025 con los Dodgers, pero eso es porque hizo un pacto diferido con los Dodgers, estructurado el 97% para que lo reciba después de retirarse.

Patrocinios fuera del campo

Parte de la idea de Messi de irse a Miami era conseguir importantes acuerdos de patrocinio que le permitieran tener una ganancia significativa y no tener que irse a ligas que quizás pagan más, como la de Arabia Saudita, donde juga Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr.

Messi tiene grandes acuerdos de patrocinio, en los que usa su imagen como futbolista para promocionar prestigiosas marcas como Adidas, Apple, Gatorade, Lays, entre otras.

De acuerdo con Forbes, Messi recibe más de US$ 25 millones al año por patrocinio. También tiene importantes acuerdos con marcas de prestigio en su país y es el ídolo de toda una generación.

Ohtani también tiene acuerdos de este tipo, pero más sectorizados hacia el mercado asiático, siendo imagen de marcas de ropa, relojes e indumentarias deportivas.

Importancia en el mercado

Messi y Ohtani tienen la particularidad de ser dos deportistas algo tímidos, a los que no les gusta tanto la atención de los medios de comunicación y los fanáticos. Prefieren llevar una vida tranquila y muy apegada a sus familias.

Son deportistas élite, que cuidan mucho su cuerpo y que son ejemplo para las nuevas generaciones. Eso hace que tengan una importancia notable en el mercado mundial de los deportes.