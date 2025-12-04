Lionel Messi vs Thomas Müller: los mejores enfrentamientos previo a la final de la MLS Cup 2025 — Rankeados

En una de las primeras entrevistas de Thomas Müller tras fichar por el Vancouver Whitecaps FC, se volvió directamente hacia la cámara. Dijo: "Te volveré a cazar", en referencia a Lionel Messi del Inter Miami.

Las dos leyendas se enfrentarán en una final de la MLS Cup con un resultado decisivo el 6 de diciembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El vencedor se convertirá en el primer jugador en la historia en ganar tanto la Copa Mundial de la FIFA como la MLS Cup.

Es el undécimo enfrentamiento entre Müller y Messi y el noveno en un partido oficial. Müller llega con la ventaja histórica, tras haber ganado siete de ocho partidos oficiales, mientras que Messi ha ganado ambos amistosos.

¿Dónde podría ubicarse la MLS Cup 2025 en la historia de las batallas entre Müller y Messi?

Aquí, Sports Illustrated clasifica todos sus enfrentamientos anteriores.

Estadísticas históricas de Lionel Messi vs. Thomas Müller

Estadísticas (10 partidos anteriores) Lionel Messi Thomas Müller Victorias 3 7 Goles 3 9 Minutos 930 741

7. Messi arrasa en los amistosos internacionales

Lionel Messi y Thomas Müller se han enfrentado dos veces en partidos amistosos | FRANCOIS-XAVIER MARIT/GettyImages

2010: Alemania 0–1 Argentina.

2012: Alemania 1–3 Argentina.

Si bien Müller puede haber ganado siete de los ocho partidos competitivos que ambos jugaron, Messi reina dominante en los partidos amistosos, ambos entre Argentina y Alemania.

El primer enfrentamiento entre ambos equipos vio a la Argentina de Messi prevalecer con una victoria por 1-0 en marzo de 2010, con un gol anotado por el exdelantero del Inter Miami, Gonzalo Higuain, quien era el máximo goleador de todos los tiempos de Miami antes de que Messi reescribiera la historia.

Argentina y Alemania se volvieron a enfrentar en un amistoso internacional en 2012, con Messi anotando en la victoria por 3-1, mientras que Müller jugó solo 32 minutos.

6. Octavos de final de la UEFA Champions League 2022-23

Messi y Muller en los 16avos de final de la UEFA Champions League | Jonathan Moscrop/GettyImages

FC Bayern Múnich 3-0 FC Barcelona.

Se suponía que la etapa de Messi en el PSG le llevaría a conquistar otro título de la UEFA Champions League, pero nunca se materializó. Se enfrentó al Bayern de Múnich de Müller en octavos de final hace dos años y, aunque el alemán no marcó, el equipo de la Bundesliga eliminó rápidamente al PSG con un global de 3-0.

El Bayern caería 4-1 en el global ante el Manchester City en los cuartos de final.

5. Semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA 2012-13

Thomas Müller (izquierda) y Lionel Messi (derecha) se enfrentaron en la UEFA Champions League 2012-13 | Boris Streubel/GettyImages

FC Bayern Múnich 7-0 FC Barcelona.

Müller anotó tres veces en dos partidos en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2012-13 mientras el Bayern atravesaba su época dorada de principios de la década de 2010, un año después de caer ante el Chelsea FC de Didier Drogba en la final de la Liga de Campeones de 2012.

Aunque Messi no jugó en el partido de vuelta, sí jugó con el Barcelona en la ida, donde el Bayern se impuso por 4-0 en su cancha. Tras eliminar al Barcelona, ​​el Bayern derrotó a su rival de la Champions, el Borussia Dortmund, en una final alemana de la UEFA Champions League.

4. Cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2010

Lionel Messi (izquierda) y Thomas Müller (derecha) se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial de 2010 | JAVIER SORIANO/GettyImages

Argentina 0–4 Alemania.

El Mundial de 2010 fue un torneo memorable para Müller, ya que consiguió la Bota de Oro con cinco goles en seis partidos, incluyendo uno en la goleada por 4-0 en cuartos de final a la Argentina de Messi

El enfrentamiento entre Müller, de 20 años, y Messi, de 23, marcó el primer partido competitivo que ambos jugaron uno contra el otro después de un amistoso inicial en el que Argentina salió victoriosa.

Desafortunadamente para Müller, la semifinal no salió como estaba previsto, ya que Alemania cayó 1-0 ante España, que posteriormente derrotó a Países Bajos y a Arjen Robben, compañero de equipo de Müller durante muchos años, en la final. Müller, sin embargo, anotaría en la victoria por 3-2 sobre Uruguay, liderado por Luis Suárez, en el partido por el tercer puesto.

3. Cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA 2019-20

Thomas Müller ayudó al FC Bayern de Múnich a conseguir una victoria dominante por 8-2 sobre el FC Barcelona de Lionel Messi | Pool/GettyImages

FC Bayern de Múnich 8-2 ​​FC Barcelona.

El margen de victoria más significativo en la rivalidad está a favor de Müller, cuando marcó dos goles cuando el Bayern Múnich goleó al FC Barcelona por 8-2 en la derrota más humillante de la carrera de Messi.

El partido se disputó en Lisboa, Portugal, debido a la COVID-19, y no hubo público. Además, fue un partido de eliminatoria directa, a diferencia de los tradicionales cuartos de final de la Champions League a doble partido.

Si bien Müller ayudó a liderar a los Whitecaps, Alphonso Davies, producto de la academia de Vancouver, fue el gran destaque del partido, con una asistencia. Poco imaginaba Müller que tan solo unos años después, llegaría al club de la infancia de Davies.

El Bayern ganó la final de la Liga de Campeones de 2020, derrotando por poco al Paris Saint-Germain.

2. Semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA 2014-15

Lionel Messi superó a Thomas Müller en la semifinal de la UEFA Champions League 2014-15 | JOSEP LAGO/GettyImages

FC Barcelona 5-3 FC Bayern de Múnich.

El camino de Messi hacia su cuarto y último título de la UEFA Champions League llegó a través del Bayern Múnich, cuando el FC Barcelona obtuvo una victoria global de 5-3 en las semifinales, después de una demostración dominante de 3-0 en el partido de ida en el Camp Nou.

En el partido de ida, Messi marcó dos goles y dio una asistencia a Neymar, mientras que, en el segundo juego, el actual delantero del Inter Miami, Luis Suárez, dio dos asistencias, y Neymar anotó dos veces, mientras que Müller marcó para el Bayern.

La victoria en el partido de ida fue una de las tres veces que Messi se impuso a un equipo liderado por Müller, y la victoria impulsó al Barcelona a la final, donde derrotó a la Juventus, con las actuales estrellas de Miami Messi, Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets en la alineación.

1. Final de la Copa Mundial de la FIFA 2014

Thomas Müller jugó un papel clave en la victoria de Alemania sobre la Argentina de Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo de 2014 | Clive Rose/GettyImages

Alemania 1–0 Argentina (t.p.)

El enfrentamiento más importante entre Müller y Messi fue en la final del Mundial de 2014, cuando Müller proporcionó la asistencia para el gol de la victoria de Mario Götze en el tiempo extra, asegurando la victoria de Alemania en la Copa del Mundo sobre Argentina.

Antes de la MLS Cup 2025, la final de 2014 fue la única ocasión en la que Müller y Messi se enfrentaron con un trofeo en juego. Ambos atacantes también jugaron los 120 minutos ese día.

En ese momento, Messi nunca había ganado un gran trofeo internacional. Dos años después, perdería la Copa América Centenario y se retiraría temporalmente del fútbol internacional. Afortunadamente para él, pronto regresó a la selección argentina y ganó el Mundial de 2022 y dos Copas América.