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Sports Illustrated

La lista completa de convocados de todos los países para el Mundial 2026

México y Sudáfrica abrirán la primera Copa del Mundo que organizan tres países
Hernán Horovitz|
SOCCER: MAY 30 FIFA World Cup Trophy Tour
SOCCER: MAY 30 FIFA World Cup Trophy Tour | Icon Sportswire/GettyImages

La Copa del Mundo de 2026 es la edición más grande en la historia de la competición, ya que Estados Unidos, Canadá y México serán los anfitriones del primer torneo con 48 equipos.

Eso significa que más de 1.000 jugadores llegarán a Norteamérica este verano, cada uno con el objetivo de representar a su país con orgullo y distinción.

Todas las naciones ya han anunciado sus plantillas definitivas para la competición, con numerosas ausencias destacadas y muchas inclusiones sorpresa.

Partido inaugural

El 11 de junio será el comienzo oficial de esta particular Copa del Mundo. México y Sudáfrica jugarán en el mítico Estadio Azteca. Horas más tarde, la República Checa y Corea del Sur completarán la actividad de la primera fecha del Grupo A.

La expectativa será máxima para uno de los tres anfitriones, que llega a la cita mundialista con la esperanza de alcanzar su mejor posición histórica, los cuartos de final.

La lista completa de convocados de todos los países para el Mundial 2026

GRUPO A

México

Jugador

Club

Partidos

Guillermo Ochoa

AEL Limassol

152

Raúl Rangel

Guadalajara

13

Carlos Acevedo

Santos Laguna

7

Jesús Gallardo

Toluca

120

César Montes

Lokomotiv Moscow

66

Jorge Sánchez

PAOK

58

Johan Vásquez

Genoa

45

Israel Reyes

América

33

Mateo Chávez

AZ

9

Edson Álvarez

Fenerbahçe

97

Orbelín Pineda

AEK Athens

91

Roberto Alvarado

Guadalajara

66

Luis Romo

Guadalajara

62

Luis Chávez

Dynamo Moscow

44

Érik Lira

Cruz Azul

24

Gilberto Mora

Tijuana

7

Brian Gutiérrez

Guadalajara

6

Obed Vargas

Atlético Madrid

6

Álvaro Fidalgo

Real Betis

3

Raúl Jiménez

Fulham

123

Alexis Vega

Toluca

51

Santiago Giménez

AC Milan

47

César Huerta

Anderlecht

26

Julián Quiñones

Al Qadsiah

21

Guillermo Martínez

UNAM

11

Armando González

Guadalajara

7

Sudáfrica

Jugador

Club

Partidos

Ronwen Williams

Mamelodi Sundowns

62

Ricardo Goss

Siwelele

4

Sipho Chaine

Orlando Pirates

3

Aubrey Modiba

Mamelodi Sundowns

44

Khuliso Mudau

Mamelodi Sundowns

34

Nkosinathi Sibisi

Orlando Pirates

19

Mbekezeli Mbokazi

Chicago Fire

10

Ime Okon

Hannover 96

7

Samukele Kabini

Molde

5

Khulumani Ndamane

Mamelodi Sundowns

5

Thabang Matuludi

Polokwane City

2

Kamogelo Sebelebele

Orlando Pirates

2

Bradley Cross

Kaizer Chiefs

0

Olwethu Makhanya

Philadelphia Union

0

Teboho Mokoena

Mamelodi Sundowns

51

Sphephelo Sithole

Tondela

27

Thalente Mbatha

Orlando Pirates

14

Jayden Adams

Mamelodi Sundowns

4

Themba Zwane

Mamelodi Sundowns

53

Lyle Foster

Burnley

26

Evidence Makgopa

Orlando Pirates

26

Oswin Appollis

Orlando Pirates

25

Iqraam Rayners

Mamelodi Sundowns

13

Relebohile Mofokeng

Orlando Pirates

12

Thapelo Maseko

AEL Limassol

9

Tshepang Moremi

Orlando Pirates

9

República Checa

Jugador

Club

Partidos

Matěj Kovář

PSV Eindhoven

19

Jindřich Staněk

Slavia Prague

14

Lukáš Horníček

Braga

1

Vladimír Coufal

Hoffenheim

61

Tomáš Holeš

Slavia Prague

40

Ladislav Krejčí

Wolves

26

David Zima

Slavia Prague

24

Jaroslav Zelený

Sparta Prague

22

David Jurásek

Slavia Prague

17

David Douděra

Slavia Prague

16

Robin Hranáč

Hoffenheim

13

Štěpán Chaloupek

Slavia Prague

4

Tomáš Souček

West Ham

89

Vladimír Darida

Hradec Králové

78

Lukáš Provod

Slavia Prague

37

Michal Sadílek

Slavia Prague

34

Pavel Šulc

Lyon

20

Lukáš Červ

Viktoria Plzeň

16

Hugo Sochůrek

Sparta Prague

1

Alexandr Sojka

Viktoria Plzeň

1

Denis Višinský

Viktoria Plzeň

1

Patrik Schick

Bayer Leverkusen

52

Adam Hložek

Hoffenheim

42

Jan Kuchta

Sparta Prague

31

Mojmír Chytil

Slavia Prague

22

Tomáš Chorý

Slavia Prague

21

Corea del Sur

Jugador

Club

Partidos

Kim Seung-gyu

FC Tokyo

85

Jo Hyeon-woo

Ulsan HD

47

Song Bum-keun

Jeonbuk Hyundai Motors

2

Kim Min-jae

Bayern Munich

77

Kim Moon-hwan

Daejeon Hana Citizen

34

Seol Young-woo

Red Star Belgrade

32

Cho Yu-min

Sharjah

18

Lee Tae-seok

Austria Wien

14

Park Jin-seob

Zhejiang

12

Kim Tae-hyeon

Kashima Antlers

7

Lee Han-beom

Midtjylland

6

Jens Castrop

Borussia Mönchengladbach

5

Lee Ki-hyuk

Gangwon FC

1

Lee Jae-sung

Mainz

103

Hwang Hee-chang

Wolves

77

Hwang In-beom

Feyenoord

71

Lee Kang-in

PSG

46

Paik Seung-ho

Birmingham City

25

Kim Jin-gyu

Jeonbuk Hyundai Motors

20

Lee Dong-gyeong

Ulsan HD

16

Bae Jun-ho

Stoke City

12

Eom Ji-sung

Swansea City

8

Yang Hyun-jun

Celtic

8

Son Heung-min

LAFC

142

Cho Gue-sung

Midtjylland

42

Oh Hyeon-gyu

Beşiktaş

20

GRUPO B

Canadá

Jugador

Club

Partidos

Dayne St. Clair

Inter Miami

19

Maxime Crépeau

Orlando City SC

30

Owen Goodman

Barnsley

0

Alistair Johnston

Celtic

56

Luc de Fougerolles

Dender

11

Alfie Jones

Middlesbrough

1

Joel Waterman

Chicago Fire

17

Derek Cornelius

Rangers

42

Moïse Bombito

OGC Nice

19

Alphonso Davies

Bayern Munich

4

Richie Laryea

Toronto FC

73

Niko Sigur

Hadjuk Split

17

Mathieu Choinière

LAFC

22

Stephen Eustáquio

LAFC

54

Ismaël Koné

Sassuolo

38

Liam Millar

Hull City

39

Jacob Shaffelburg

LAFC

31

Ali Ahmed

Norwich City

24

Jonathan Osorio

Toronto FC

89

Nathan Saliba

Anderlecht

13

Marcelo Flores

Tigres UANL

2

Tajon Buchanan

Villarreal

58

Jonathan David

Juventus

75

Tani Oluwaseyi

Villarreal

11

Cyle Larin

Southampton

88

Promise David

Union Saint-Gilloise

8

Bosnia y Herzegovina

Jugador

Club

Partidos

Nikola Vasilj

St. Pauli

25

Martin Zlomislić

Rijeka

2

Osman Hadžikić

Slaven Belupo

0

Sead Kolašinac

Atalanta

64

Dennis Hadžikadunić

Sampdoria

30

Amar Dedić

Benfica

26

Nikola Katić

Schalke

15

Tarik Muharemović

Sassuolo

12

Nihad Mujakić

Gaziantep

10

Stjepan Radeljić

Rijeka

4

Nidal Čelik

Lens

0

Amir Hadžiahmetović

Hull City

34

Benjamin Tahirović

Brøndby

26

Armin Gigović

Young Boys

18

Dženis Burnić

Karlsruher SC

18

Ivan Bašić

Astana

15

Esmir Bajraktarević

PSV Eindhoven

14

Amar Memić

Viktoria Plzeň

11

Ivan Šunjić

Pafos

11

Kerim Alajbegović

RB Salzburg

8

Ermin Mahmić

Slovan Liberec

0

Edin Džeko

Schalke

148

Ermedin Demirović

Stuttgart

38

Samed Baždar

Jagiellonia Białystok

11

Haris Tabaković

Borussia Mönchengladbach

10

Jovo Lukić

Universitatea Cluj

1

Catar

Jugador

Club

Partidos

Mahmud Abunada

Al Rayyan

4

Salah Zakaria

Al Duhail

8

Meshaal Barsham

Al Sadd

52

Pedro Miguel

Al Sadd

98

Lucas Mendes

Al Wakrah

25

Issa Laye

Al Arabi

3

Jassem Gaber

Al Rayyan

31

Ayoub Al-Oui

Al Gharafa

5

Homam Ahmed

Cultural Leonesa

67

Boualem Khoukhi

Al Sadd

115

Sultan Al-Brake

Al Duhail

16

Al-Hashmi Al-Hussain

Al Arabi

7

Abdulaziz Hatem

Al Rayyan

117

Karim Boudiaf

Al Duhail

117

Ahmed Al-Ganehi

Al Gharafa

13

Ahmed Fathy

Al Arabi

47

Assim Madibo

Al Wakrah

50

Ahmed Alaaeldin

Al Rayyan

67

Edmilson Junior

Al Duhail

15

Mohammed Muntari

Al Gharafa

67

Hassan Al-Haydos

Al Sadd

185

Akram Afif

Al Sadd

124

Yusuf Abdurisag

Al Wakrah

38

Almoez Ali

Al Duhail

115

Tahsin Jamshid

Al Duhail

2

Mohamed Manai

Al Shamal

9

Suiza

Jugador

Club

Partidos

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

20

Yvon Mvogo

Lorient

12

Marvin Keller

Young Boys

0

Ricardo Rodriguez

Real Betis

136

Manuel Akanji

Inter

79

Nico Elvedi

Borussia Mönchengladbach

65

Silvan Widmer

Mainz

58

Eray Cömert

Valencia

20

Miro Muheim

Hamburg

8

Aurèle Amenda

Eintracht Frankfurt

6

Luca Jaquez

Stuttgart

2

Granit Xhaka

Sunderland

144

Remo Freuler

Bologna

86

Denis Zakaria

Monaco

63

Djibril Sow

Sevilla

50

Michel Aebischer

Pisa

38

Fabian Rieder

Augsburg

27

Christian Fassnacht

Young Boys

21

Johan Manzambi

Freiburg

10

Ardon Jashari

Milan

6

Breel Embolo

Rennes

85

Rubén Vargas

Sevilla

60

Dan Ndoye

Nottingham Forest

29

Zeki Amdouni

Burnley

27

Noah Okafor

Leeds United

24

Cedric Itten

Fortuna Düsseldorf

13

GRUPO C

Brasil

FBL-FRIENDLY-BRA-PAN
FBL-FRIENDLY-BRA-PAN | MAURO PIMENTEL/GettyImages

Jugador

Club

Partidos

Alisson

Liverpool

76

Ederson

Fenerbahçe

31

Weverton

Grêmio

10

Marquinhos

PSG

104

Danilo Luiz

Flamengo

68

Alex Sandro

Flamengo

43

Gabriel Magalhães

Arsenal

17

Bremer

Juventus

6

Wesley

Roma

6

Roger Ibañez

Al Ahli

5

Douglas Santos

Zenit

5

Léo Pereira

Flamengo

2

Casemiro

Manchester United

84

Lucas Paquetá

Flamengo

61

Bruno Guimarães

Newcastle

41

Fabinho

Al Ittihad

31

Danilo Santos

Botafogo

2

Neymar

Santos

128

Vinicius Junior

Real Madrid

47

Raphinha

Barcelona

37

Gabriel Martinelli

Arsenal

22

Matheus Cunha

Manchester United

21

Endrick

Lyon

15

Luiz Henrique

Zenit

13

Igor Thiago

Brentford

2

Rayan

Bournemouth

1

Marruecos

Jugador

Club

Partidos

Yassine Bounou

Al Hilal

89

Munir Mohamedi

RS Berkane

50

Ahmed Reda Tagnaouti

AS FAR

3

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

95

Nayef Aguerd

Marseille

64

Noussair Mazraoui

Manchester United

43

Youssef Belammari

Al Ahly

8

Anass Salah-Eddine

PSV Eindhoven

8

Chadi Riad

Crystal Palace

4

Issa Diop

Fulham

2

Zakaria El Ouahdi

Genk

2

Redouane Halhal

Mechelen

1

Sofyan Amrabat

Real Betis

73

Azzedine Ounahi

Girona

47

Bilal El Khannouss

Stuttgart

35

Ismael Saibari

PSV Eindhoven

27

Neil El Aynaoui

Roma

15

Samir El Mourabet

Strasbourg

2

Ayyoub Bouaddi

Lille

0

Ayoud El Kaabi

Olympiacos

55

Abde Ezzalzouli

Real Betis

35

Soufiane Rahimi

Al Ain

25

Brahim Díaz

Real Madrid

24

Chemsdine Talbi

Sunderland

5

Gessime Yassine

Strasbourg

2

Ayoube Amaimouni

Eintracht Frankfurt

0

Haití

Jugador

Club

Partidos

Johny Placide

Bastia

79

Alexandre Pierre

Sochaux

14

Josué Duverger

Cosmos Koblenz

6

Ricardo Adé

LDU Quito

57

Carlens Arcus

Angers

51

Martin Expérience

Nancy

19

Jean-Kévin Duverne

Gent

15

Duke Lacroix

Colorado Springs Switchbacks FC

14

Wilguens Paugain

Zulte Waregem

6

Hannes Delcroix

Lugano

5

Keeto Thermoncy

Young Boys

1

Leverton Pierre

Vizela

33

Danley Jean Jacques

Philadelphia Union

28

Carl Sainté



25

Jean‐Ricner Bellegarde

Wolves

8

Woodensky Pierre

El Paso Locomotive FC

1

Dominique Simon

Tatran Prešov

0

Duckens Nazon

Esteghal

76

Frantzdy Pierrot

Çaykur Rizespor

49

Derrick Etienne Jr.

Toronto FC

46

Louicius Deedson

FC Dallas

30

Ruben Providence

Almere City

13

Josué Casimir

Auxerre

5

Yassin Fortuné

Vizela

3

Wilson Isidor

Sunderland

2

Lenny Joseph

Ferencváros

0

Escocia

Jugador

Club

Partidos

Craig Gordon

Hearts

83

Angus Gunn

Nottingham Forest

21

Liam Kelly

Rangers

2

Andy Robertson

Liverpool

92

Grant Hanley

Hibernian

66

Kieran Tierney

Celtic

55

Scott McKenna

Dinamo Zagreb

49

Jack Hendry

Al Ettifaq

37

Nathan Patterson

Everton

25

Anthony Ralston

Celtic

25

John Souttar

Rangers

22

Aaron Hickey

Brentford

19

Dominic Hyam

Wrexham

2

John McGinn

Aston Villa

85

Scott McTominay

Napoli

69

Ryan Christie

Bournemouth

66

Kenny McLean

Norwich City

56

Tyler Fletcher

Manchester United

1

Lewis Ferguson

Bologna

23

Ben Gannon-Doak

Bournemouth

12

Findlay Curtis

Kilmarnock

1

Lyndon Dykes

Charlton Athletic

50

Ché Adams

Torino

46

Lawrence Shankland

Hearts

18

George Hirst

Ipswich Town

8

Ross Stewart

Southampton

2

GRUPO D

Estados Unidos

United States Training Session and Media Availability
United States Training Session and Media Availability | John Dorton/USSF/GettyImages

Jugador

Club

Partidos

Matt Turner

New England Revolution

53

Matt Freese

New York City FC

14

Chris Brady

Chicago Fire

0

Tim Ream

Charlotte FC

80

Antonee Robinson

Fulham

52

Miles Robinson

FC Cincinnati

38

Sergiño Dest

PSV Eindhoven

37

Chris Richards

Crystal Palace

36

Mark McKenzie

Toulouse

27

Joe Scally

Borussia Mönchengladbach

24

Maximilian Arfsten

Columbus Crew

18

Alex Freeman

Villarreal

15

Auston Trusty

Celtic

6

Weston McKennie

Juventus

64

Tyler Adams

Bournemouth

52

Cristian Roldan

Seattle Sounders

45

Giovanni Reyna

Borussia Mönchengladbach

36

Malik Tillman

Bayer Leverkusen

28

Sebastian Berhalter

Vancouver Whitecaps

11

Christian Pulisic

Milan

84

Brenden Aaronson

Leeds United

57

Timothy Weah

Marseille

49

Ricardo Pepi

PSV Eindhoven

35

Folarin Balgoun

Monaco

25

Haji Wright

Coventry City

20

Alex Zendejas

Club América

13

Paraguay

Jugador

Club

Partidos

Gatito Fernández

Cerro Porteño

30

Orlando Gill

San Lorenzo

5

Gastón Olveira

Olimpia

1

Gustavo Gómez

Palmeiras

88

Júnior Alonso

Atlético Mineiro

70

Fabián Balbuena

Grêmio

47

Omar Alderete

Sunderland

35

Juan José Cáceres

Dynamo Moscow

16

Gustavo Velázquez

Cerro Porteño

12

José Canale

Lanús

1

Alexandro Maidana

Talleres

1

Miguel Almirón

Atlanta United

75

Kaku

Al Ain

32

Andrés Cubas

Vancouver Whitecaps

32

Ramón Sosa

Palmeiras

28

Diego Gómez

Brighton

23

Damián Bobadilla

São Paulo

19

Braian Ojeda

Orlando City

16

Matías Galarza

Atlanta United

14

Maurício

Palmeiras

2

Antonio Sanabria

Cremonese

47

Julio Enciso

Strasbourg

31

Gabriel Ávalos

Independiente

22

Álex Arce

Independiente Rivadavia

14

Isidro Pitta

Red Bull Bragantino

5

Gustavo Caballero

Portsmouth

2

Australia

Jugador

Club

Partidos

Mathew Ryan

Levante

104

Paul Izzo

Randers

4

Patrick Beach

Melbourne City

0

Aziz Behich

Melbourne City

83

Miloš Degenek

APOEL

56

Harry Souttar

Leicester

37

Jordan Bos

Feyenoord

26

Cameron Burgess

Swansea

26

Jason Geria

Albirex Niigata

13

Alessandro Circati

Parma

12

Kai Trewin

New York City FC

5

Jacob Italiano

Grazer AK

4

Lucas Herrington

Colorado Rapids

3

Jackson Irvine

St. Pauli

81

Ajdin Hrustic

Heracles

37

Connor Metcalfe

St. Pauli

35

Aiden O'Neill

New York City FC

30

Paul Okon-Engstler

Sydney FC

5

Cammy Devlin

Hearts

4

Mathew Leckie

Melbourne City

79

Awer Mabil

Castellón

38

Nestory Irankunda

Watford

14

Mohamed Touré

Norwich

9

Nishan Velupilla

Melbourne Victory

7

Cristian Volpato

Sassuolo

0

Tete Yengi

Machida Zelvia

0

Turquía

Jugador

Club

Partidos

Mert Günok

Fenerbahçe

37

Altay Bayındır

Man Utd

11

Uğurcan Çakır

Galatasaray

38

Zeki Çelik

Roma

59

Merih Demiral

Al Ahli

61

Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe

59

Eren Elmalı

Galatasaray

21

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray

26

Ozan Kabak

Hoffenheim

28

Mert Müldür

Fenerbahçe

43

Ferdi Kadıoğlu

Brighton

30

Samet Akaydin

Çaykur Rizespor

18

Salih Özcan

Borussia Dortmund

28

Orkun Kökçü

Beşiktaş

48

Hakan Çalhanoğlu

Inter Milan

104

İsmail Yüksek

Fenerbahçe

31

Kaan Ayhan

Galatasaray

72

Kerem Aktürkoğlu

Benfica

51

Arda Güler

Real Madrid

28

Deniz Gül

Porto

6

Kenan Yıldız

Juventus

28

İrfan Can Kahveci

Kasımpaşa

45

Yunus Akgün

Galatasaray

17

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray

33

Oğuz Aydın

Fenerbahçe

9

Can Uzun

Eintracht Frankfurt

4

GRUPO E

Alemania

Jugador

Club

Partidos

Manuel Neuer

Bayern Munich

124

Oliver Baumann

Hoffenheim

11

Alexander Nübel

Stuttgart

3

Antonio Rüdiger

Real Madrid

82

Jonathan Tah

Bayern Munich

45

David Raum

RB Leipzig

36

Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund

25

Waldemar Anton

Borussia Dortmund

12

Malick Thiaw

Newcastle United

5

Nathaniel Brown

Eintracht Frankfurt

3

Joshua Kimmich

Bayern Munich

108

Leroy Sané

Galatasaray

74

Leon Goretzka

Bayern Munich

69

Kai Havertz

Arsenal

57

Jamal Musiala

Bayern Munich

40

Florian Wirtz

Liverpool

39

Pascal Groß

Brighton & Hove Albion

18

Nadiem Amiri

Mainz

9

Aleksandar Pavlović

Bayern Munich

9

Angelo Stiller

Stuttgart

7

Felix Nmecha

Borussia Dortmund

6

Jamie Leweling

Stuttgart

4

Lennart Karl

Bayern Munich

2

Nick Woltemade

Newcastle United

10

Deniz Undav

Stuttgart

7

Maximilian Beier

Borussia Dortmund

7

Curazao

Jugador

Club

Partidos

Eloy Room

Miami FC

70

Trevor Doornbusch

VVV-Venlo

7

Tyrick Bodak

Telstar

4

Juriën Gaari

Abha

58

Roshon van Eijma

RKC Waalwijk

27

Sherel Floranus

PEC Zwolle

26

Joshua Brenet

Kayserispor

17

Shurandy Sambo

Sparta Rotterdam

7

Armando Obispo

PSV Eindhoven

4

Riechedly Bazoer

Konyaspor

3

Deveron Fonville

NEC Nijmegen

0

Leandro Bacuna

Iğdir F.K.

70

Juninho Bacuna

Volendam

47

Godfried Roemeratoe

RKC Waalwijk

26

Kevin Felida

Den Bosch

19

Livano Comenencia

Zürich

18

Ar’jany Martha

Rotherham United

8

Tyrese Noslin

Telstar

5

Kenji Gorré

Maccabi Haifa

37

Brandley Kuwas

Volendam

34

Gervane Kastaneer

Terengganu

27

Jeremy Antonisse

A.E. Kifisia

25

Jearl Margaritha

SK Beveren

21

Jürgen Locadia

Miami FC

12

Sontje Hansen

Middlesbrough

5

Tahith Chong

Sheffield United

4

Costa de Marfil

Jugador

Club

Partidos

Yahia Fofana

Çaykur Rizespor

34

Alban Lafont

Panathinaikos

4

Mohamed Koné

Charleroi

0

Ghislain Konan

Gil Vicente

53

Odilon Kossounou

Atalanta

35

Wilfried Singo

Galatasaray

33

Evan Ndicka

Roma

28

Emmanuel Agbadou

Beşiktaş

19

Guéla Doué

Strasbourg

19

Ousmane Diomande

Sporting CP

14

Clément Akpa

Auxerre

5

Franck Kessié

Al Ahli

102

Jean Michaël Seri

Maribor

65

Ibrahim Sangaré

Nottingham Forest

57

Seko Fofana

Porto

31

Christ Inao Oulaï

Trabzonspor

8

Parfait Guiagon

Charleroi

5

Nicolas Pépé

Villarreal

54

Oumar Diakité

Cercle Brugge

28

Simon Adingra

Monaco

28

Evann Guessand

Crystal Palace

21

Amad Diallo

Manchester United

18

Yan Diomande

RB Leipzig

9

Bazoumana Touré

Hoffenheim

5

Elye Wahi

Nice

1

Ange-Yoan Bonny

Inter Milan

0

Ecuador

Jugador

Club

Partidos

Hernán Galíndez

Huracán

34

Moisés Ramírez

Kifisia

7

Gonzalo Valle

LDU Quito

3

Félix Torres

Internacional

48

Piero Hincapié

Arsenal

51

Joel Ordóñez

Club Brugge

16

Willian Pacho

PSG

34

Pervis Estupiñán

AC Milan

53

Ángelo Preciado

Atlético Mineiro

54

Jackson Porozo

Tijuana

9

Jordy Alcívar

Independiente del Valle

10

Denil Castillo

Midtjylland

5

John Yeboah

Venezia

22

Kendry Páez

River Plate

25

Alan Minda

Atlético Mineiro

19

Pedro Vite

UNAM

16

Gonzalo Plata

Flamengo

49

Alan Franco

Atlético Mineiro

57

Moisés Caicedo

Chelsea

60

Yaimar Medina

Genk

5

Kevin Rodríguez

Union Saint-Gilloise

31

Enner Valencia

Pachuca

105

Anthony Valencia

Antwerp

2

Jordy Caicedo

Huracán

19

Nilson Angulo

Sunderland

13

Jeremy Arévalo

Stuttgart

3

GRUPO F

Países Bajos

TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FIN
TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FIN | OLAF KRAAK/GettyImages

Jugador

Club

Partidos

Bart Verburggen

Brighton & Hove Albion

27

Mark Flekken

Bayer Leverkusen

11

Robin Roefs

Sunderland

0

Virgil van Dijk

Liverpool

90

Denzel Dumfries

Inter

71

Nathan Aké

Manchester City

58

Jurriën Timber

Arsenal

23

Micky van de Ven

Tottenham Hotspur

19

Mats Wieffer

Brighton & Hove Albion

14

Jan Paul van Hecke

Brighton & Hove Albion

10

Jorrel Hato

Chelsea

7

Frenkie de Jong

Barcelona

64

Marten de Roon

Atalanta

42

Tijjani Reijnders

Manchester City

30

Teun Koopmeiners

Juventus

27

Ryan Gravenberch

Liverpool

25

Justin Kluivert

Bournemouth

11

Quinten Timber

Marseille

10

Guus Til

PSV Eindhoven

6

Memphis Depay

Corinthians

108

Wout Weghorst

Ajax

51

Donyell Malen

Roma

51

Cody Gakpo

Liverpool

48

Noa Lang

Galatasaray

15

Brian Brobbey

Sunderland

10

Crysencio Summerville

West Ham United

0

Japón

Jugador

Club

Partidos

Zion Suzuki

Parma

23

Keisuke Ōsako

Sanfrecce Hiroshima

11

Tomoki Hayakawa

Kashima Antlers

3

Yūto Nagatomo

FC Tokyo

144

Takehiro Tomiyasu

Ajax

42

Ko Itakura

Ajax

39

Shōgo Taniguchi

Sint-Truiden

37

Hiroki Ito

Bayern Munich

23

Yukinari Sugawara

Werder Bremen

20

Ayumu Seko

Le Havre

13

Tsuyoshi Watanabe

Feyenoord

10

Junnosuke Suzuki

Copenhagen

6

Wataru Endo

Liverpool

72

Junya Itō

Genk

68

Ritsu Dōan

Eintracht Frankfurt

64

Daichi Kamada

Crystal Palace

49

Takefusa Kubo

Real Sociedad

48

Ao Tanaka

Leeds United

37

Keito Nakamura

Reims

24

Kaishu Sano

Mainz

12

Ayase Ueda

Feyenoord

38

Daizen Maeda

Celtic

27

Kōki Ogawa

NEC

14

Yuito Suzuki

Freiburg

6

Keisuke Gotō

Sint-Truiden

3

Kento Shiogai

Wolfsburg

1

Suecia

Jugador

Club

Partidos

Kristoffer Nordfeldt

AIK

20

Viktor Johansson

Stoke City

12

Jacob Widell Zetterström

Derby County

2

Victor Lindelöf

Aston Villa

75

Isak Hien

Atalanta

27

Gabriel Gudmundsson

Leeds United

23

Carl Starfelt

Celta Vigo

17

Hjalmar Ekdal

Burnley

11

Daniel Svensson

Borussia Dortmund

11

Gustaf Lagerbielke

Braga

9

Herman Johansson

FC Dallas

2

Eric Smith

St. Pauli

0

Elliot Stroud

Mjällby AIF

0

Mattias Svanberg

Wolfsburg

39

Jesper Karlström

Udinese

23

Yasin Ayari

Brighton & Hove Albion

19

Lucas Bergvall

Tottenham Hotspur

8

Besfort Zeneli

Union Saint-Gilloise

6

Alexander Isak

Liverpool

56

Viktor Gyökeres

Arsenal

32

Ken Sema

Pafos

32

Anthony Elanga

Newcastle United

28

Benjamin Nygren

Celtic

9

Alexander Bernhardsson

Holstein Kiel

9

Gustaf Nilsson

Club Brugge

8

Taha Ali

Malmö FF

1

Túnez

Jugador

Club

Partidos

Aymen Dahmen

CS Sfaxien

37

Sabri Ben Hessen

Étoile du Sahel

2

Mouhib Chamakh

Club Africain

1

Montassar Talbi

Lorient

62

Dylan Bronn

Servette

52

Ali Abdi

Nice

45

Yan Valery

Young Boys

21

Mohamed Amine Ben Hamida

ES Tunis

12

Moutaz Neffati

IFK Norrköping

5

Omar Rekik

Maribor

4

Adem Arous

Kasımpaşa

1

Raed Chikhaoui

US Monastir

0

Ellyes Skhiri

Eintracht Frankfurt

81

Hannibal Mejbri

Burnley

44

Anis Ben Slimane

Norwich City

39

Mortadha Ben Ouanes

Kasımpaşa

17

Ismaël Gharbi

Augsburg

15

Hadj Mahmoud

Lugano

7

Rani Khedira

Union Berlin

2

Elias Achouri

Copenhagen

29

Firas Chaouat

Club Africain

28

Hazem Mastouri

Dynamo Makhachkala

18

Elias Saad

Hannover 96

14

Sebastian Tounekti

Celtic

10

Khalil Ayari

PSG

2

Rayan Elloumi

Vancouver Whitecaps

2

GRUPO G

Bélgica

Jugador

Club

Partidos

Thibaut Courtois

Real Madrid

107

Senne Lammens

Manchester United

2

Mike Penders

Strasbourg

0

Thomas Meunier

Lille

78

Timothy Castagne

Fulham

62

Arthur Theate

Eintracht Frankfurt

32

Zeno Debast

Sporting CP

26

Maxim De Cuyper

Brighton & Hove Albion

17

Brandon Mechele

Club Brugge

7

Koni De Winter

AC Milan

7

Joaquin Seys

Club Brugge

4

Nathan Ngoy

Lille

2

Axel Witsel

Girona

136

Kevin De Bruyne

Napoli

117

Youri Tielemans

Aston Villa

83

Hans Vanaken

Club Brugge

32

Amadou Onana

Aston Villa

27

Nicolas Raskin

Rangers

11

Romelu Lukaku

Napoli

124

Leandro Trossard

Arsenal

50

Jérémy Doku

Manchester City

41

Dodi Lukébakio

Benfica

29

Charles De Ketelaere

Atalanta

28

Alexis Saelemaekers

Milan

23

Diego Moreira

Strasbourg

2

Matias Fernandez-Pardo

Lille

0

Egipto

Jugador

Club

Partidos

Mohamed El Shenawy

Al Ahly

76

Mostafa Shobeir

Al Ahly

8

Mohamed Alaa

El Gouna

0

El Mahdy Soliman

Zamalek

0

Hamdy Fathy

Al-Wakrah

62

Ramy Rabia

Al-Ain

44

Mohamed Hany

Al Ahly

41

Ahmed Fatouh

Zamalek

38

Mohamed Abdelmonem

OGC Nice

35

Yasser Ibrahim

Al Ahly

16

Hossam Abdelmaguid

Zamalek

13

Karim Hafez

Pyramids

2

Tarek Alaa

ZED

2

Marwan Attia

Al Ahly

33

Emam Ashour

Al Ahly

28

Mohanad Lasheen

Pyramids

32

Mahmoud Saber

ZED

15

Mostafa Ziko

Al-Najma

1

Ibrahim Adel

Nordsjælland

23

Mohamed Salah

Liverpool

116

Trézéguet

Al Ahly

95

Zizo

Al Ahly

62

Omar Marmoush

Manchester City

48

Haissem Hassan

Real Oviedo

3

Hamza Abdel Karim

Barcelona B

1

Aktay Abdallah

ENPPI

0

Irán

Jugador

Club

Partidos

Alireza Beiranvand

Tractor

85

Payam Niazmand

Persepolis

15

Hossein Hosseini

Sepahan

13

Ehsan Hajsafi

Sepahan

145

Milad Mohammadi

Perepolis

75

Ramin Rezaeian

Foolad

73

Hossein Kanaanizadegan

Perepolis

64

Shojae Khalilzadeh

Tractor

57

Saleh Hardani

Esteghlal

17

Ali Nemati

Foolad

16

Danial Eiri

Malavan

0

Alireza Jahanbakhsh

Dender

98

Saeid Ezatolahi

Shabab Al Ahli

82

Saman Ghoddos

Kalba

67

Mehdi Torabi

Tractor

52

Rouzbeh Cheshmi

Esteghlal

40

Mohammad Mohebi

Rostov

36

Mehdi Ghayedi

Al Nasr

29

Mohammad Ghorbani

Al Wahda

15

Aria Yousefi

Sepahan

13

Amirmohammad Razzaghinia

Esteghlal

3

Mehdi Taremi

Olympiacos

104

Shahriyar Moghanlou

Kalba

20

Amirhossein Hosseinzadeh

Tractor

17

Ali Alipour

Persepolis

13

Dennis Eckert

Standard Liège

0

Nueva Zelanda

Jugador

Club

Partidos

Max Crocombe

22

Millwall

Alex Paulsen

6

Lechia Gdánsk

Michael Woud

6

Auckland FC

Tim Payne

43

Wellington Phoenix

Francis de Vries

18

Auckland FC

Tyler Bindon

23

Sheffield United

Michael Boxall

61

Minnesota United

Liberato Cacace

35

Wrexham

Nando Pijnaker

23

Auckland FC

Finn Surman

17

Portland Timbers

Callan Elliot

9

Auckland FC

Tommy Smith

56

Braintree Town

Joe Bell

31

Viking

Matthew Garbett

35

Peterborough United

Marko Stamenić

37

Swansea City

Sarpreet Singh

26

Wellington Phoenix

Elijah Just

42

Motherwell

Alex Rufer

24

Wellington Phoenix

Ben Old

22

Saint-Étienne

Callum McCowatt

30

Silkeborg

Ryan Thomas

25

PEC Zwolle

Lachlan Bayliss

2

Newcastle Jets

Chris Wood

88

Nottingham Forest

Kosta Barbarouses

74

Western Sydney Wanderers

Ben Waine

30

Port Vale

Jesse Randall

9

Auckland FC

GRUPO H

Nico Williams, Lamine Yamal
Spain v Georgia: Round of 16 - UEFA EURO 2024 | Alex Grimm/GettyImages

España

Player

Position

Club

Caps

Unai Simón

Goalkeeper

Athletic Club

57

David Raya

Goalkeeper

Arsenal

12

Joan Garcia

Goalkeeper

Barcelona

1

Aymeric Laporte

Defender

Athletic Club

44

Marc Cucurella

Defender

Chelsea

23

Marcos Llorente

Defender

Atlético Madrid

23

Eric García

Defender

Barcelona

19

Pedro Porro

Defender

Tottenham Hotspur

16

Álex Grimaldo

Defender

Bayer Leverkusen

12

Pau Cubarsí

Defender

Barcelona

11

Marc Pubill

Defender

Atlético Madrid

0

Rodri

Midfielder

Man City

61

Dani Olmo

Midfielder

Barcelona

48

Mikel Merino

Midfielder

Arsenal

41

Fabián Ruiz

Midfielder

PSG

41

Pedri

Midfielder

Barcelona

40

Gavi

Midfielder

Barcelona

28

Martín Zubimendi

Midfielder

Arsenal

25

Ferran Torres

Forward

Barcelona

55

Mikel Oyarzabal

Forward

Real Sociedad

52

Nico Williams

Forward

Athletic Club

30

Lamine Yamal

Forward

Barcelona

25

Yéremy Pino

Forward

Crystal Palace

21

Álex Baena

Forward

Atlético Madrid

15

Borja Iglesias

Forward

Celta Vigo

6

Víctor Muñoz

Forward

Osasuna

2

Cabo Verde

Jugador

Club

Partidos

Vozinha

Chaves

85

Márcio Rosa

Montana

10

CJ dos Santos

San Diego

0

Stopira

Torreense

60

Roberto ‘Pico’ Lopes

Shamrock Rovers

44

João Paulo

FCSB

40

Diney Borges

Al Bataeh

29

Logan Costa

Villarreal

26

Steven Moreira

Columbus Crew

18

Wagner Pina

Trabzonspor

12

Sidny Lopes Cabral

Benfica

8

Kelvin Pires

SJK

4

Jamiro Monteiro

PEC Zwolle

53

Kevin Pina

Krasnodar

30

Deroy Duarte

Ludogorets

30

Telmo Arcanjo

Vitória de Guimarães

14

Laros Duarte

Puskás Akadémia

12

Yannick Semedo

Farense

10

Ryan Mendes

Iğdır

94

Garry Rodrigues

Apollon Limassol

59

Willy Semedo

Omonia

36

Jovane Cabral

Estrela Amadora

25

Gilson Benchimol Tavares

Akron Tolyatti

21

Dailon Livramento

Casa Pia

20

Hélio Varela

Maccabi Tel Aviv

19

Nuno da Costa

İstanbul Başakşehir

7

Uruguay

Jugadores

Club

Partidos

Fernando Muslera

Estudiantes

134

Sergio Rochet

Internacional

35

Santiago Mele

Monterrey

8

José María Giménez

Atlético Madrid

89

Matías Viña

River Plate

43

Mathías Olivera

Napoli

35

Guillermo Varela

Flamengo

28

Ronald Araújo

Barcelona

27

Sebastián Cáceres

América

24

Joaquín Piquerez

Palmeiras

19

Santiago Bueno

Wolverhampton Wanderers

8

Rodrigo Bentancur

Tottenham Hotspur

74

Federico Valverde

Real Madrid

73

Giorgian de Arrascaeta

Flamengo

60

Facundo Pellistri

Panathinaikos

39

Manuel Ugarte

Manchester United

36

Nicolás de la Cruz

Flamengo

34

Brian Rodríguez

América

32

Maximiliano Araújo

Sporting CP

28

Agustín Canobbio

Fluminense

15

Emiliano Martínez

Palmeiras

10

Rodrigo Zalazar

Braga

8

Juan Manuel Sanabria

Real Salt Lake

5

Darwin Núñez

Al Hilal

38

Federico Viñas

Oviedo

11

Rodrigo Aguirre

Tigres UANL

10

Arabia Saudita

Jugador

Club

Partidos

Mohammed Al-Owais

Al Ula

63

Nawaf Al-Aqidi

Al Nassr

22

Ahmed Al-Kassar

Al Qadsiah

8

Saud Abdulhamid

Lens

53

Hassan Al-Tambakti

Al Hilal

51

Abdulelah Al-Amri

Al Nassr

41

Nawaf Boushal

Al Nassr

24

Ali Lajami

Al Hilal

20

Ali Majrashi

Al Ahli

20

Hassan Kadesh

Al Ittihad

19

Moteb Al-Harbi

Al Hilal

11

Jehad Thakri

Al Qadsiah

6

Mohammed Abu Al-Shamat

Al Qadsiah

5

Salem Al-Dawsari

Al Hilal

108

Mohamed Kanno

Al Hilal

75

Nasser Al-Dawsari

Al Hilal

42

Abdullah Al-Khaibari

Al Nassr

38

Musab Al-Juwayr

Al Qadsiah

33

Ayman Yahya

Al Nassr

25

Ziyad Al-Johani

Al Ahli

11

Sultan Mandash

Al Hilal

5

Alaa Al-Hejji

Neom

1

Firas Al-Buraikan

Al Ahli

69

Saleh Al-Shehri

Al Ittihad

55

Abdullah Al-Hamdan

Al Nassr

48

Khalid Al-Ghannam

Al Ettifaq

5

GRUPO I

Francia

Jugador

Club

Partidos

Mike Maignan

AC Milan

38

Brice Samba

Rennes

4

Robin Risser

Lens

0

Lucas Digne

Aston Villa

56

Jules Koundé

Barcelona

46

Théo Hernandez

Al Hilal

42

Lucas Hernandez

PSG

41

Dayot Upamecano

Bayern Munich

36

William Saliba

Arsenal

31

Ibrahima Konaté

Liverpool

27

Malo Gusto

Chelsea

9

Maxence Lacroix

Crystal Palace

2

N'Golo Kanté

Fenerbahçe

67

Adrien Rabiot

AC Milan

57

Aurélien Tchouaméni

Real Madrid

44

Manu Koné

Roma

12

Warren Zaïre-Emery

PSG

10

Kylian Mbappé

Real Madrid

96

Ousmane Dembélé

PSG

58

Marcus Thuram

Inter Milan

33

Bradley Barcola

PSG

18

Michael Olise

Bayern Munich

15

Maghnes Akliouche

Monaco

7

Désiré Doué

PSG

6

Rayan Cherki

Manchester City

5

Jean-Philippe Mateta

Crystal Palace

3

Senegal

Jugador

Club

Partidos

Yehvann Diouf

Nice

2

Édouard Mendy

Al Ahli

56

Mory Diaw

Le Havre

5

Mamadou Sarr

Chelsea

7

Kalidou Koulibaly

Al Hilal

102

Abdoulaye Seck

Maccabi Haifa

22

Ismail Jakobs

Galatasaray

29

Krépin Diatta

Monaco

60

Moussa Niakhaté

Lyon

30

Antoine Mendy

Nice

6

El Hadji Malick Diouf

West Ham

16

Idrissa Gueye

Everton

130

Pathé Ciss

Rayo Vallecano

29

Lamine Camara

Monaco

32

Pape Matar Sarr

Tottenham

39

Habib Diarra

Sunderland

20

Bara Sapoko Ndiaye

Bayern Munich

1

Pape Gueye

Villarreal

41

Assane Diao

Como

5

Bamba Dieng

Lorient

22

Sadio Mané

Al Nassr

127

Nicolas Jackson

Bayern Munich

32

Cherif Ndiaye

Samsunspor

18

Iliman Ndiaye

Everton

39

Ismaïla Sarr

Crystal Palace

82

Ibrahim Mbaye

PSG

10

Iraq

Jugador

Club

Partidos

Jalal Hassan

Al Zawraa

100

Fahad Talib

Al Talaba

21

Ahmed Basil

Al Shorta

14

Rebin Sulaka

Port

54

Manaf Younis

Al Shorta

32

Merchas Doski

Viktoria Plzeň

30

Zaid Tahseen

Pakhtakor

26

Frans Putros

Persib

26

Hussein Ali

Pogoń Szczecin

25

Ahmed Yahya

Al Shorta

19

Mustafa Saadoon

Al Shorta

15

Akam Hashim

Al Shorta

12

Ibrahim Bayesh

Al Dhafra

74

Amir Al-Ammari

Cracovia

49

Ali Jasim

Al Najma

35

Youssef Amyn

AEK Larnaca

25

Zidane Iqbal

Utrecht

23

Marko Farji

Venezia

10

Kevin Yakob

AGF

7

Aimar Sher

Sarpsborg

6

Zaid Ismail

Al Talaba

5

Ahmed Qasem

Nashville SC

1

Aymen Hussein

Al Karma

93

Mohanad Ali

Dibba

71

Ali Al-Hamadi

Luton Town

18

Ali Yousif

Al Talaba

6

Noruega

Jugador

Club

Partidos

Ørjan Nyland

Sevilla

69

Egil Selvik

Watford

6

Sander Tangvik

Hamburg

0

Kristoffer Ajer

Brentford

50

Julian Ryerson

Borussia Dortmund

41

Leo Østigård

Genoa

36

Marcus Holmgren Pedersen

Torino

31

David Møller Wolfe

Wolverhampton Wanderers

20

Fredrik André Bjørkan

Bodø/Glimt

19

Torbjørn Heggem

Bologna

13

Sondre Langås

Derby County

2

Henrik Falchener

Viking

1

Martin Ødegaard

Arsenal

67

Sander Berge

Fulham

64

Patrick Berg

Bodø/Glimt

41

Kristian Thorstvedt

Sassuolo

35

Morten Thorsby

Cremonese

30

Antonio Nusa

RB Leipzig

22

Fredrik Aursnes

Benfica

20

Oscar Bobb

Fulham

18

Jens Petter Hauge

Bodø/Glimt

14

Andreas Schjelderup

Benfica

10

Thelo Aasgaard

Rangers

6

Alexander Sørloth

Atlético Madrid

70

Erling Haaland

Manchester City

49

Jørgen Strand Larsen

Crystal Palace

26

GRUPO J

Argentina

Lionel Messi
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Dan Mullan/GettyImages

Jugador

Club

Partidos

Emiliano Martínez

Aston Villa

59

Gerónimo Rulli

Marseille

7

Juan Musso

Hamburg

11

Leonardo Balerdi

Marseille

50

Nicolás Tagliafico

Lyon

75

Gonzalo Montiel

River Plate

38

Lisandro Martínez

Manchester United

26

Cristian Romero

Tottenham Hotspur

49

Nicolás Otamendi

Benfica

130

Facundo Medina

Marseille

7

Nahuel Molina

Atlético Madrid

58

Leandro Paredes

Boca Juniors

77

Rodrigo De Paul

Inter Miami

85

Valentín Barco

Strasbourg

2

Giovani Lo Celso

Real Betis

65

Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen

38

Alexis Mac Allister

Liverpool

44

Enzo Fernández

Chelsea

40

Julián Alvarez

Atlético Madrid

51

Lionel Messi

Inter Miami

198

Nicolás González

Atlético Madrid

50

Thiago Almada

Atlético Madrid

10

Giuliano Simeone

Atlético Madrid

11

Nico Paz

Como

8

José Manuel López

Palmeiras

3

Lautaro Martínez

Inter Milan

75

Argelia

Jugador

Club

Partidos

Luca Zidane

Granada

6

Oussama Benbot

USM Alger

2

Melvin Mastil

Stade Nyonnais

1

Aïssa Mandi

Lille

116

Ramy Bensebaini

Borussia Dortmund

81

Mohamed Amine Tougai

ES Tunis

28

Rayan Aït-Nouri

Man City

27

Jaouen Hadjam

Young Boys

16

Rafik Belghali

Hellas Verona

11

Zineddine Belaïd

JS Kabylie

9

Achref Abada

USM Alger

6

Samir Chergui

Paris FC

4

Nabil Bentaleb

Lille

58

Ramiz Zerrouki

Twente

51

Hicham Boudaoui

Nice

32

Farès Chaïbi

Eintracht Frankfurt

28

Houssem Aouar

Al Ittihad

19

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

15

Yacine Titraoui

Charleroi

5

Riyad Mahrez

Al Ahli

113

Mohamed Amoura

Wolfsburg

44

Amine Gouiri

Marseille

21

Anis Hadj Moussa

Feyenoord

13

Adil Boulbina

Al Duhail

10

Nadhir Benbouali

Györ

2

Farès Ghedjemis

Frosinone

1

Jordania

Jugador

Club

Partidos

Yazeed Abulaila

Al Hussein

75

Nour Bani Attiah

Al Faisaly

4

Abdallah Al-Fakhouri

Al Wehdat

11

Mohammad Abu Hashish

Al Karma

55

Abdallah Nasib

Al Zawraa

64

Husam Abu Dahab

Al Faisaly

17

Yazan Al-Arab

FC Seoul

79

Mo Abualnadi

Selangor

17

Salim Obaid

Al Hussein

10

Saed Al-Rosan

Al Hussein

20

Ihsan Haddad

Al Hussein

91

Anas Badawi

Al Faisaly

1

Amer Jamous

Al Zawraa

18

Noor Al-Rawabdeh

Selangor

67

Rajaei Ayed

Al Hussein

72

Ibrahim Sadeh

Al Karma

56

Mohannad Abu Taha

Al-Quwa Al-Jawiya

28

Nizar Al-Rashdan

Qatar SC

46

Mohammad Al-Dawoud

Al Wehdat

12

Mohammad Abu Zrayq

Raja Casablanca

40

Ali Olwan

Al Sailiya

65

Musa Al-Taamari

Rennes

91

Odeh Al-Fakhouri

Pyramids

9

Mahmoud Al-Mardi

Al Hussein

88

Ibrahim Sabra

Lokomotiva Zagreb

9

Ali Azaizeh

Al Shabab

3

Austria

Jugador

Club

Partidos

Alexander Schlager

RB Salzburg

25

Patrick Pentz

Brøndby

18

Florian Wiegele

Viktoria Plzen

1

David Alaba

Real Madrid

112

Stefan Posch

Mainz 05

51

Philipp Lienhart

Freiburg

40

Kevin Danso

Tottenham Hotspur

31

Phillipp Mwene

Mainz 05

29

Alexander Prass

Hoffenheim

18

Marco Friedl

Werder Bremen

10

Michael Svoboda

Venezia

4

David Affengruber

Elche

1

Marcel Sabitzer

Borussia Dortmund

97

Christoph Baumgartner

RB Leipzig

58

Florian Grillitsch

Braga

58

Konrad Laimer

Bayern Munich

56

Xaver Schlager

RB Leipzig

50

Nicolas Seiwald

RB Leipzig

46

Alessandro Schöpf

Wolfsberger AC

35

Romano Schmid

Werder Bremen

33

Patrick Wimmer

Wolfsburg

30

Carney Chukwuemeka

Borussia Dortmund

2

Paul Wanner

PSV Eindhoven

2

Marko Arnautović

Red Star Belgrade

132

Michael Gregoritsch

Augsburg

74

Saša Kalajdžić

LASK

21

GRUPO K

FBL-FRIENDLY-MEX-POR-FANS
FBL-FRIENDLY-MEX-POR-FANS | CARL DE SOUZA/GettyImages

Portugal

Jugador

Club

Partidos

Diogo Costa

Porto

42

José Sá

Wolverhampton Wanderers

4

Rui Silva

Sporting CP

2

Rúben Dias

Manchester City

74

João Cancelo

Barcelona

66

Nélson Semedo

Fenerbahçe

48

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

43

Diogo Dalot

Manchester United

33

Gonçalo Inácio

Sporting CP

20

Matheus Nunes

Manchester City

19

Renato Veiga

Villarreal

11

Tomás Araújo

Benfica

3

Bernardo Silva

Manchester City

107

Bruno Fernandes

Manchester United

87

Rúben Neves

Al Hilal

65

Vitinha

Paris Saint-Germain

37

João Neves

Paris Saint-Germain

21

Samú Costa

Mallorca

4

Cristiano Ronaldo

Al Nassr

226

João Félix

Al Nassr

52

Rafael Leão

Milan

43

Gonçalo Guedes

Real Sociedad

33

Gonçalo Ramos

Paris Saint-Germain

24

Pedro Neto

Chelsea

23

Francisco Trincão

Sporting CP

17

Francisco Conceição

Juventus

15

Congo

Jugador

Club

Partidos

Lionel Mpasi

Le Havre

27

Timothy Fayulu

Noah

3

Matthieu Epolo

Standard Liège

1

Chancel Mbemba

Lille

107

Arthur Masuaku

Lens

44

Gédéon Kalulu

Aris Limassol

27

Joris Kayembe

Genk

24

Dylan Batubinsika

AEL

14

Axel Tuanzebe

Burnley

12

Aaron Wan-Bissaka

West Ham United

10

Steve Kapuadi

Widzew Łódź

3

Meschak Elia

Alanyaspor

68

Samuel Moutoussamy

Atromitos

56

Edo Kayembe

Watford

41

Charles Pickel

Espanyol

33

Gaël Kakuta

AEL

30

Noah Sadiki

Sunderland

18

Nathanaël Mbuku

Montpellier

17

Aaron Tshibola

Kilmarnock

16

Ngal’ayel Mukau

Lille

12

Brian Cipenga

Castellón

7

Cédric Bakambu

Real Betis

68

Théo Bongonda

Spartak Moscow

37

Fiston Mayele

Pyramids

37

Yoane Wissa

Newcastle United

36

Simon Banza

Al Jazira

14

Uzkebkistán

Jugador

Club

Partidos

Utkir Yusupov

Navbahor

39

Abduvohid Nematov

Nasaf

7

Botirali Ergashev

Neftchi

2

Abdukodir Khusanov

Man City

25

Khojiakbar Alijonov

Pakhtakor

40

Farrukh Sayfiev

Neftchi

44

Rustam Ashurmatov

Esteghlal

47

Sherzod Nasrullaev

Nasaf

29

Umar Eshmurodov

Nasaf

29

Abdulla Abdullaev

Dibba

16

Bekhruz Karimov

Surkhon

2

Avazbek Ulmasaliev

AGMK

0

Jakhongir Urozov

Dinamo Samarquand

2

Akmal Mozgovoy

Pakhtakor

23

Otabek Shukurov

Baniyas

82

Jamshid Iskanderov

Neftchi

37

Odiljon Hamrobekov

Tractor

71

Jaloliddin Masharipov

Esteghlal

74

Oston Urunov

Persepolis

40

Dostonbek Khamdamov

Pakhtakor

33

Azizjon Ganiev

Al Bataeh

18

Abbosbek Fayzullaev

İstanbul Başakşehir

30

Sherzod Esanov

Bukhara

0

Eldor Shomurodov

İstanbul Başakşehir

90

Azizbek Amonov

Bukhara

11

Igor Sergeev

Persepolis

81

Colombia

Jugador

Club

Partidos

David Ospina

Atlético Nacional

129

Camilo Vargas

Atlas

40

Álvaro Montero

Vélez Sarsfield

11

Davinson Sánchez

Galatasaray

77

Santiago Arias

Independiente

66

Yerry Mina

Cagliari

52

Daniel Muñoz

Crystal Palace

44

Johan Mojica

Mallorca

43

Jhon Lucumi

Bologna

35

Deiver Machado

Nantes

14

Willer Ditta

Cruz Azul

3

James Rodríguez

Minnesota United

124

Jefferson Lerma

Crystal Palace

64

Juan Fernando Quintero

River Plate

47

Jhon Arias

Palmeiras

36

Richard Ríos

Benfica

30

Kevin Castaño

River Plate

24

Jorge Carrascal

Flamengo

22

Jaminton Campaz

Rosario Central

9

Juan Portilla

Athletico Paranaense

8

Gustavo Puerta

Racing Santander

4

Luis Díaz

Bayern Munich

72

Jhon Córdoba

Krasnodar

21

Luis Suárez

Sporting CP

10

Cucho Heranández

Real Betis

7

Andrés Gómez

Vasco da Gama

6

GRUPO L

Inglaterra

Thomas Tuchel
England World Cup 2026 Camp | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Jugador

Club

Partidos

Jordan Pickford

Everton

82

Dean Henderson

Crystal Palace

4

James Trafford

Manchester City

1

John Stones

Manchester City

87

Marc Guéhi

Manchester City

27

Reece James

Chelsea

22

Ezri Konsa

Aston Villa

18

Dan Burn

Newcastle United

6

Tino Livramento

Newcastle United

5

Djed Spence

Tottenham Hotspur

4

Nico O’Reilly

Manchester City

3

Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

1

Jordan Henderson

Brentford

89

Declan Rice

Arsenal

72

Jude Bellingham

Real Madrid

46

Morgan Rogers

Aston Villa

13

Kobbie Mainoo

Manchester United

12

Elliot Anderson

Nottingham Forest

7

Harry Kane

Bayern Munich

112

Marcus Rashford

Barcelona

70

Bukayo Saka

Arsenal

48

Ollie Watkins

Aston Villa

20

Anthony Gordon

Newcastle United

17

Eberechi Eze

Arsenal

16

Noni Madueke

Arsenal

10

Ivan Toney

Al Ahli

7

Croacia

Jugador

Club

Partidosa

Dominik Livaković

Dinamo Zagreb

73

Dominik Kotarski

Copenhagen

3

Ivor Pandur

Hull City

0

Joško Gvardiol

Manchester City

46

Duje Ćaleta-Car

Real Sociedad

38

Josip Šutalo

Ajax

31

Josip Stanišić

Bayern Munich

29

Marin Pongračić

Fiorentina

18

Martin Erlić

Midtjylland

12

Luka Vušković

Hamburg

4

Luka Modrić

AC Milan

196

Mateo Kovačić

Manchester City

111

Mario Pašalić

Atalanta

83

Nikola Vlašić

Torino

61

Luka Sučić

Real Sociedad

19

Martin Baturina

Como

17

Kristijan Jakić

Augsburg

16

Petar Sučić

Inter Milan

15

Nikola Moro

Bologna

9

Toni Fruk

Rijeka

7

Ivan Perišić

PSV Eindhoven

152

Andrej Kramarić

Hoffenheim

114

Ante Budimir

Osasuna

36

Marco Pašalić

Orlando City

13

Petar Musa

FC Dallas

10

Igor Matanović

Freiburg

8

Ghana

Jugador

Club

Partidos

Lawrence Ati-Zigi

St. Gallen

28

Joseph Anang

St. Patrick’s Athletic

1

Benjamin Asare

Hearts of Oak

10

Alidu Seidu

Rennes

23

Jonas Adjetey

Wolfsburg

9

Abdul Mumin

Rayo Vallecano

4

Gideon Mensah

Auxerre

39

Abdul Rahman Baba

PAOK

52

Jerome Opoku

İstanbul Başakşehir

10

Kojo Peprah Oppong

Nice

4

Derrick Luckassen

Pafos

1

Marvin Senaya

Auxerre

1

Caleb Yirenkyi

Nordsjælland

10

Thomas Partey

Villarreal

56

Kwasi Sibo

Real Oviedo

7

Antoine Semenyo

Man City

34

Elisha Owusu

Auxerre

19

Augustine Boakye

St. Etienné

0

Abdul Fatawu

Leicester

27

Jordan Ayew

Leicester

117

Brandon Thomas-Asante

Coventry

7

Christopher Bonsu Baah

Al Qadsiah

8

Iñaki Williams

Athletic Club

25

Kamaldeen Sulemana

Atalanta

27

Ernest Nuamah

Lyon

18

Prince Kwabena Adu

Viktoria Plzeň

4

Panamá

Jugador

Club

Partidos

Luis Mejía

Nacional

56

Orlando Mosquera

Al Fayha

46

César Samudio

Marathón

4

Eric Davis

Plaza Amador

104

Fidel Escobar

Saprissa

96

Michael Amir Murillo

Beşiktaş

91

Roderick Miller

Turan Tovuz

48

Andrés Andrade

LASK

47

César Blackman

Slovan Bratislava

37

José Córdoba

Norwich City

30

Jiovany Ramos

Puerto Cabello

20

Jorge Gutiérrez

Deportivo La Guaira

17

Edgardo Fariña

Pari Nizhny Novgorod

15

Aníbal Godoy

San Diego FC

159

Alberto Quintero

Plaza Amador

140

Yoel Bárcenas

Mazatlán

101

Adalberto Carrasquilla

UNAM

73

José Luis Rodríguez

Juárez

67

Cristian Martínez

Ironi Kiryat Shmona

63

César Yanis

Cobresal

55

Carlos Harvey

Minnesota United

25

Azarias Londoño

Universidad Católica

10

José Fajardo

Universidad Católica

65

Ismael Díaz

Club León

54

Cecilio Waterman

Universidad de Concepción

52

Tomás Rodríguez

Saprissa

11

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Published | Modified
Hernan Horovitz
HERNÁN HOROVITZ

Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.

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