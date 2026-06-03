La lista completa de convocados de todos los países para el Mundial 2026
La Copa del Mundo de 2026 es la edición más grande en la historia de la competición, ya que Estados Unidos, Canadá y México serán los anfitriones del primer torneo con 48 equipos.
Eso significa que más de 1.000 jugadores llegarán a Norteamérica este verano, cada uno con el objetivo de representar a su país con orgullo y distinción.
Todas las naciones ya han anunciado sus plantillas definitivas para la competición, con numerosas ausencias destacadas y muchas inclusiones sorpresa.
Partido inaugural
El 11 de junio será el comienzo oficial de esta particular Copa del Mundo. México y Sudáfrica jugarán en el mítico Estadio Azteca. Horas más tarde, la República Checa y Corea del Sur completarán la actividad de la primera fecha del Grupo A.
La expectativa será máxima para uno de los tres anfitriones, que llega a la cita mundialista con la esperanza de alcanzar su mejor posición histórica, los cuartos de final.
La lista completa de convocados de todos los países para el Mundial 2026
GRUPO A
México
Jugador
Club
Partidos
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
152
Raúl Rangel
Guadalajara
13
Carlos Acevedo
Santos Laguna
7
Jesús Gallardo
Toluca
120
César Montes
Lokomotiv Moscow
66
Jorge Sánchez
PAOK
58
Johan Vásquez
Genoa
45
Israel Reyes
América
33
Mateo Chávez
AZ
9
Edson Álvarez
Fenerbahçe
97
Orbelín Pineda
AEK Athens
91
Roberto Alvarado
Guadalajara
66
Luis Romo
Guadalajara
62
Luis Chávez
Dynamo Moscow
44
Érik Lira
Cruz Azul
24
Gilberto Mora
Tijuana
7
Brian Gutiérrez
Guadalajara
6
Obed Vargas
Atlético Madrid
6
Álvaro Fidalgo
Real Betis
3
Raúl Jiménez
Fulham
123
Alexis Vega
Toluca
51
Santiago Giménez
AC Milan
47
César Huerta
Anderlecht
26
Julián Quiñones
Al Qadsiah
21
Guillermo Martínez
UNAM
11
Armando González
Guadalajara
7
Sudáfrica
Jugador
Club
Partidos
Ronwen Williams
Mamelodi Sundowns
62
Ricardo Goss
Siwelele
4
Sipho Chaine
Orlando Pirates
3
Aubrey Modiba
Mamelodi Sundowns
44
Khuliso Mudau
Mamelodi Sundowns
34
Nkosinathi Sibisi
Orlando Pirates
19
Mbekezeli Mbokazi
Chicago Fire
10
Ime Okon
Hannover 96
7
Samukele Kabini
Molde
5
Khulumani Ndamane
Mamelodi Sundowns
5
Thabang Matuludi
Polokwane City
2
Kamogelo Sebelebele
Orlando Pirates
2
Bradley Cross
Kaizer Chiefs
0
Olwethu Makhanya
Philadelphia Union
0
Teboho Mokoena
Mamelodi Sundowns
51
Sphephelo Sithole
Tondela
27
Thalente Mbatha
Orlando Pirates
14
Jayden Adams
Mamelodi Sundowns
4
Themba Zwane
Mamelodi Sundowns
53
Lyle Foster
Burnley
26
Evidence Makgopa
Orlando Pirates
26
Oswin Appollis
Orlando Pirates
25
Iqraam Rayners
Mamelodi Sundowns
13
Relebohile Mofokeng
Orlando Pirates
12
Thapelo Maseko
AEL Limassol
9
Tshepang Moremi
Orlando Pirates
9
República Checa
Jugador
Club
Partidos
Matěj Kovář
PSV Eindhoven
19
Jindřich Staněk
Slavia Prague
14
Lukáš Horníček
Braga
1
Vladimír Coufal
Hoffenheim
61
Tomáš Holeš
Slavia Prague
40
Ladislav Krejčí
Wolves
26
David Zima
Slavia Prague
24
Jaroslav Zelený
Sparta Prague
22
David Jurásek
Slavia Prague
17
David Douděra
Slavia Prague
16
Robin Hranáč
Hoffenheim
13
Štěpán Chaloupek
Slavia Prague
4
Tomáš Souček
West Ham
89
Vladimír Darida
Hradec Králové
78
Lukáš Provod
Slavia Prague
37
Michal Sadílek
Slavia Prague
34
Pavel Šulc
Lyon
20
Lukáš Červ
Viktoria Plzeň
16
Hugo Sochůrek
Sparta Prague
1
Alexandr Sojka
Viktoria Plzeň
1
Denis Višinský
Viktoria Plzeň
1
Patrik Schick
Bayer Leverkusen
52
Adam Hložek
Hoffenheim
42
Jan Kuchta
Sparta Prague
31
Mojmír Chytil
Slavia Prague
22
Tomáš Chorý
Slavia Prague
21
Corea del Sur
Jugador
Club
Partidos
Kim Seung-gyu
FC Tokyo
85
Jo Hyeon-woo
Ulsan HD
47
Song Bum-keun
Jeonbuk Hyundai Motors
2
Kim Min-jae
Bayern Munich
77
Kim Moon-hwan
Daejeon Hana Citizen
34
Seol Young-woo
Red Star Belgrade
32
Cho Yu-min
Sharjah
18
Lee Tae-seok
Austria Wien
14
Park Jin-seob
Zhejiang
12
Kim Tae-hyeon
Kashima Antlers
7
Lee Han-beom
Midtjylland
6
Jens Castrop
Borussia Mönchengladbach
5
Lee Ki-hyuk
Gangwon FC
1
Lee Jae-sung
Mainz
103
Hwang Hee-chang
Wolves
77
Hwang In-beom
Feyenoord
71
Lee Kang-in
PSG
46
Paik Seung-ho
Birmingham City
25
Kim Jin-gyu
Jeonbuk Hyundai Motors
20
Lee Dong-gyeong
Ulsan HD
16
Bae Jun-ho
Stoke City
12
Eom Ji-sung
Swansea City
8
Yang Hyun-jun
Celtic
8
Son Heung-min
LAFC
142
Cho Gue-sung
Midtjylland
42
Oh Hyeon-gyu
Beşiktaş
20
GRUPO B
Canadá
Jugador
Club
Partidos
Dayne St. Clair
Inter Miami
19
Maxime Crépeau
Orlando City SC
30
Owen Goodman
Barnsley
0
Alistair Johnston
Celtic
56
Luc de Fougerolles
Dender
11
Alfie Jones
Middlesbrough
1
Joel Waterman
Chicago Fire
17
Derek Cornelius
Rangers
42
Moïse Bombito
OGC Nice
19
Alphonso Davies
Bayern Munich
4
Richie Laryea
Toronto FC
73
Niko Sigur
Hadjuk Split
17
Mathieu Choinière
LAFC
22
Stephen Eustáquio
LAFC
54
Ismaël Koné
Sassuolo
38
Liam Millar
Hull City
39
Jacob Shaffelburg
LAFC
31
Ali Ahmed
Norwich City
24
Jonathan Osorio
Toronto FC
89
Nathan Saliba
Anderlecht
13
Marcelo Flores
Tigres UANL
2
Tajon Buchanan
Villarreal
58
Jonathan David
Juventus
75
Tani Oluwaseyi
Villarreal
11
Cyle Larin
Southampton
88
Promise David
Union Saint-Gilloise
8
Bosnia y Herzegovina
Jugador
Club
Partidos
Nikola Vasilj
St. Pauli
25
Martin Zlomislić
Rijeka
2
Osman Hadžikić
Slaven Belupo
0
Sead Kolašinac
Atalanta
64
Dennis Hadžikadunić
Sampdoria
30
Amar Dedić
Benfica
26
Nikola Katić
Schalke
15
Tarik Muharemović
Sassuolo
12
Nihad Mujakić
Gaziantep
10
Stjepan Radeljić
Rijeka
4
Nidal Čelik
Lens
0
Amir Hadžiahmetović
Hull City
34
Benjamin Tahirović
Brøndby
26
Armin Gigović
Young Boys
18
Dženis Burnić
Karlsruher SC
18
Ivan Bašić
Astana
15
Esmir Bajraktarević
PSV Eindhoven
14
Amar Memić
Viktoria Plzeň
11
Ivan Šunjić
Pafos
11
Kerim Alajbegović
RB Salzburg
8
Ermin Mahmić
Slovan Liberec
0
Edin Džeko
Schalke
148
Ermedin Demirović
Stuttgart
38
Samed Baždar
Jagiellonia Białystok
11
Haris Tabaković
Borussia Mönchengladbach
10
Jovo Lukić
Universitatea Cluj
1
Catar
Jugador
Club
Partidos
Mahmud Abunada
Al Rayyan
4
Salah Zakaria
Al Duhail
8
Meshaal Barsham
Al Sadd
52
Pedro Miguel
Al Sadd
98
Lucas Mendes
Al Wakrah
25
Issa Laye
Al Arabi
3
Jassem Gaber
Al Rayyan
31
Ayoub Al-Oui
Al Gharafa
5
Homam Ahmed
Cultural Leonesa
67
Boualem Khoukhi
Al Sadd
115
Sultan Al-Brake
Al Duhail
16
Al-Hashmi Al-Hussain
Al Arabi
7
Abdulaziz Hatem
Al Rayyan
117
Karim Boudiaf
Al Duhail
117
Ahmed Al-Ganehi
Al Gharafa
13
Ahmed Fathy
Al Arabi
47
Assim Madibo
Al Wakrah
50
Ahmed Alaaeldin
Al Rayyan
67
Edmilson Junior
Al Duhail
15
Mohammed Muntari
Al Gharafa
67
Hassan Al-Haydos
Al Sadd
185
Akram Afif
Al Sadd
124
Yusuf Abdurisag
Al Wakrah
38
Almoez Ali
Al Duhail
115
Tahsin Jamshid
Al Duhail
2
Mohamed Manai
Al Shamal
9
Suiza
Jugador
Club
Partidos
Gregor Kobel
Borussia Dortmund
20
Yvon Mvogo
Lorient
12
Marvin Keller
Young Boys
0
Ricardo Rodriguez
Real Betis
136
Manuel Akanji
Inter
79
Nico Elvedi
Borussia Mönchengladbach
65
Silvan Widmer
Mainz
58
Eray Cömert
Valencia
20
Miro Muheim
Hamburg
8
Aurèle Amenda
Eintracht Frankfurt
6
Luca Jaquez
Stuttgart
2
Granit Xhaka
Sunderland
144
Remo Freuler
Bologna
86
Denis Zakaria
Monaco
63
Djibril Sow
Sevilla
50
Michel Aebischer
Pisa
38
Fabian Rieder
Augsburg
27
Christian Fassnacht
Young Boys
21
Johan Manzambi
Freiburg
10
Ardon Jashari
Milan
6
Breel Embolo
Rennes
85
Rubén Vargas
Sevilla
60
Dan Ndoye
Nottingham Forest
29
Zeki Amdouni
Burnley
27
Noah Okafor
Leeds United
24
Cedric Itten
Fortuna Düsseldorf
13
GRUPO C
Brasil
Jugador
Club
Partidos
Alisson
Liverpool
76
Ederson
Fenerbahçe
31
Weverton
Grêmio
10
Marquinhos
PSG
104
Danilo Luiz
Flamengo
68
Alex Sandro
Flamengo
43
Gabriel Magalhães
Arsenal
17
Bremer
Juventus
6
Wesley
Roma
6
Roger Ibañez
Al Ahli
5
Douglas Santos
Zenit
5
Léo Pereira
Flamengo
2
Casemiro
Manchester United
84
Lucas Paquetá
Flamengo
61
Bruno Guimarães
Newcastle
41
Fabinho
Al Ittihad
31
Danilo Santos
Botafogo
2
Neymar
Santos
128
Vinicius Junior
Real Madrid
47
Raphinha
Barcelona
37
Gabriel Martinelli
Arsenal
22
Matheus Cunha
Manchester United
21
Endrick
Lyon
15
Luiz Henrique
Zenit
13
Igor Thiago
Brentford
2
Rayan
Bournemouth
1
Marruecos
Jugador
Club
Partidos
Yassine Bounou
Al Hilal
89
Munir Mohamedi
RS Berkane
50
Ahmed Reda Tagnaouti
AS FAR
3
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
95
Nayef Aguerd
Marseille
64
Noussair Mazraoui
Manchester United
43
Youssef Belammari
Al Ahly
8
Anass Salah-Eddine
PSV Eindhoven
8
Chadi Riad
Crystal Palace
4
Issa Diop
Fulham
2
Zakaria El Ouahdi
Genk
2
Redouane Halhal
Mechelen
1
Sofyan Amrabat
Real Betis
73
Azzedine Ounahi
Girona
47
Bilal El Khannouss
Stuttgart
35
Ismael Saibari
PSV Eindhoven
27
Neil El Aynaoui
Roma
15
Samir El Mourabet
Strasbourg
2
Ayyoub Bouaddi
Lille
0
Ayoud El Kaabi
Olympiacos
55
Abde Ezzalzouli
Real Betis
35
Soufiane Rahimi
Al Ain
25
Brahim Díaz
Real Madrid
24
Chemsdine Talbi
Sunderland
5
Gessime Yassine
Strasbourg
2
Ayoube Amaimouni
Eintracht Frankfurt
0
Haití
Jugador
Club
Partidos
Johny Placide
Bastia
79
Alexandre Pierre
Sochaux
14
Josué Duverger
Cosmos Koblenz
6
Ricardo Adé
LDU Quito
57
Carlens Arcus
Angers
51
Martin Expérience
Nancy
19
Jean-Kévin Duverne
Gent
15
Duke Lacroix
Colorado Springs Switchbacks FC
14
Wilguens Paugain
Zulte Waregem
6
Hannes Delcroix
Lugano
5
Keeto Thermoncy
Young Boys
1
Leverton Pierre
Vizela
33
Danley Jean Jacques
Philadelphia Union
28
Carl Sainté
25
Jean‐Ricner Bellegarde
Wolves
8
Woodensky Pierre
El Paso Locomotive FC
1
Dominique Simon
Tatran Prešov
0
Duckens Nazon
Esteghal
76
Frantzdy Pierrot
Çaykur Rizespor
49
Derrick Etienne Jr.
Toronto FC
46
Louicius Deedson
FC Dallas
30
Ruben Providence
Almere City
13
Josué Casimir
Auxerre
5
Yassin Fortuné
Vizela
3
Wilson Isidor
Sunderland
2
Lenny Joseph
Ferencváros
0
Escocia
Jugador
Club
Partidos
Craig Gordon
Hearts
83
Angus Gunn
Nottingham Forest
21
Liam Kelly
Rangers
2
Andy Robertson
Liverpool
92
Grant Hanley
Hibernian
66
Kieran Tierney
Celtic
55
Scott McKenna
Dinamo Zagreb
49
Jack Hendry
Al Ettifaq
37
Nathan Patterson
Everton
25
Anthony Ralston
Celtic
25
John Souttar
Rangers
22
Aaron Hickey
Brentford
19
Dominic Hyam
Wrexham
2
John McGinn
Aston Villa
85
Scott McTominay
Napoli
69
Ryan Christie
Bournemouth
66
Kenny McLean
Norwich City
56
Tyler Fletcher
Manchester United
1
Lewis Ferguson
Bologna
23
Ben Gannon-Doak
Bournemouth
12
Findlay Curtis
Kilmarnock
1
Lyndon Dykes
Charlton Athletic
50
Ché Adams
Torino
46
Lawrence Shankland
Hearts
18
George Hirst
Ipswich Town
8
Ross Stewart
Southampton
2
GRUPO D
Estados Unidos
Jugador
Club
Partidos
Matt Turner
New England Revolution
53
Matt Freese
New York City FC
14
Chris Brady
Chicago Fire
0
Tim Ream
Charlotte FC
80
Antonee Robinson
Fulham
52
Miles Robinson
FC Cincinnati
38
Sergiño Dest
PSV Eindhoven
37
Chris Richards
Crystal Palace
36
Mark McKenzie
Toulouse
27
Joe Scally
Borussia Mönchengladbach
24
Maximilian Arfsten
Columbus Crew
18
Alex Freeman
Villarreal
15
Auston Trusty
Celtic
6
Weston McKennie
Juventus
64
Tyler Adams
Bournemouth
52
Cristian Roldan
Seattle Sounders
45
Giovanni Reyna
Borussia Mönchengladbach
36
Malik Tillman
Bayer Leverkusen
28
Sebastian Berhalter
Vancouver Whitecaps
11
Christian Pulisic
Milan
84
Brenden Aaronson
Leeds United
57
Timothy Weah
Marseille
49
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
35
Folarin Balgoun
Monaco
25
Haji Wright
Coventry City
20
Alex Zendejas
Club América
13
Paraguay
Jugador
Club
Partidos
Gatito Fernández
Cerro Porteño
30
Orlando Gill
San Lorenzo
5
Gastón Olveira
Olimpia
1
Gustavo Gómez
Palmeiras
88
Júnior Alonso
Atlético Mineiro
70
Fabián Balbuena
Grêmio
47
Omar Alderete
Sunderland
35
Juan José Cáceres
Dynamo Moscow
16
Gustavo Velázquez
Cerro Porteño
12
José Canale
Lanús
1
Alexandro Maidana
Talleres
1
Miguel Almirón
Atlanta United
75
Kaku
Al Ain
32
Andrés Cubas
Vancouver Whitecaps
32
Ramón Sosa
Palmeiras
28
Diego Gómez
Brighton
23
Damián Bobadilla
São Paulo
19
Braian Ojeda
Orlando City
16
Matías Galarza
Atlanta United
14
Maurício
Palmeiras
2
Antonio Sanabria
Cremonese
47
Julio Enciso
Strasbourg
31
Gabriel Ávalos
Independiente
22
Álex Arce
Independiente Rivadavia
14
Isidro Pitta
Red Bull Bragantino
5
Gustavo Caballero
Portsmouth
2
Australia
Jugador
Club
Partidos
Mathew Ryan
Levante
104
Paul Izzo
Randers
4
Patrick Beach
Melbourne City
0
Aziz Behich
Melbourne City
83
Miloš Degenek
APOEL
56
Harry Souttar
Leicester
37
Jordan Bos
Feyenoord
26
Cameron Burgess
Swansea
26
Jason Geria
Albirex Niigata
13
Alessandro Circati
Parma
12
Kai Trewin
New York City FC
5
Jacob Italiano
Grazer AK
4
Lucas Herrington
Colorado Rapids
3
Jackson Irvine
St. Pauli
81
Ajdin Hrustic
Heracles
37
Connor Metcalfe
St. Pauli
35
Aiden O'Neill
New York City FC
30
Paul Okon-Engstler
Sydney FC
5
Cammy Devlin
Hearts
4
Mathew Leckie
Melbourne City
79
Awer Mabil
Castellón
38
Nestory Irankunda
Watford
14
Mohamed Touré
Norwich
9
Nishan Velupilla
Melbourne Victory
7
Cristian Volpato
Sassuolo
0
Tete Yengi
Machida Zelvia
0
Turquía
Jugador
Club
Partidos
Mert Günok
Fenerbahçe
37
Altay Bayındır
Man Utd
11
Uğurcan Çakır
Galatasaray
38
Zeki Çelik
Roma
59
Merih Demiral
Al Ahli
61
Çağlar Söyüncü
Fenerbahçe
59
Eren Elmalı
Galatasaray
21
Abdülkerim Bardakcı
Galatasaray
26
Ozan Kabak
Hoffenheim
28
Mert Müldür
Fenerbahçe
43
Ferdi Kadıoğlu
Brighton
30
Samet Akaydin
Çaykur Rizespor
18
Salih Özcan
Borussia Dortmund
28
Orkun Kökçü
Beşiktaş
48
Hakan Çalhanoğlu
Inter Milan
104
İsmail Yüksek
Fenerbahçe
31
Kaan Ayhan
Galatasaray
72
Kerem Aktürkoğlu
Benfica
51
Arda Güler
Real Madrid
28
Deniz Gül
Porto
6
Kenan Yıldız
Juventus
28
İrfan Can Kahveci
Kasımpaşa
45
Yunus Akgün
Galatasaray
17
Barış Alper Yılmaz
Galatasaray
33
Oğuz Aydın
Fenerbahçe
9
Can Uzun
Eintracht Frankfurt
4
GRUPO E
Alemania
Jugador
Club
Partidos
Manuel Neuer
Bayern Munich
124
Oliver Baumann
Hoffenheim
11
Alexander Nübel
Stuttgart
3
Antonio Rüdiger
Real Madrid
82
Jonathan Tah
Bayern Munich
45
David Raum
RB Leipzig
36
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
25
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
12
Malick Thiaw
Newcastle United
5
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
3
Joshua Kimmich
Bayern Munich
108
Leroy Sané
Galatasaray
74
Leon Goretzka
Bayern Munich
69
Kai Havertz
Arsenal
57
Jamal Musiala
Bayern Munich
40
Florian Wirtz
Liverpool
39
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
18
Nadiem Amiri
Mainz
9
Aleksandar Pavlović
Bayern Munich
9
Angelo Stiller
Stuttgart
7
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
6
Jamie Leweling
Stuttgart
4
Lennart Karl
Bayern Munich
2
Nick Woltemade
Newcastle United
10
Deniz Undav
Stuttgart
7
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
7
Curazao
Jugador
Club
Partidos
Eloy Room
Miami FC
70
Trevor Doornbusch
VVV-Venlo
7
Tyrick Bodak
Telstar
4
Juriën Gaari
Abha
58
Roshon van Eijma
RKC Waalwijk
27
Sherel Floranus
PEC Zwolle
26
Joshua Brenet
Kayserispor
17
Shurandy Sambo
Sparta Rotterdam
7
Armando Obispo
PSV Eindhoven
4
Riechedly Bazoer
Konyaspor
3
Deveron Fonville
NEC Nijmegen
0
Leandro Bacuna
Iğdir F.K.
70
Juninho Bacuna
Volendam
47
Godfried Roemeratoe
RKC Waalwijk
26
Kevin Felida
Den Bosch
19
Livano Comenencia
Zürich
18
Ar’jany Martha
Rotherham United
8
Tyrese Noslin
Telstar
5
Kenji Gorré
Maccabi Haifa
37
Brandley Kuwas
Volendam
34
Gervane Kastaneer
Terengganu
27
Jeremy Antonisse
A.E. Kifisia
25
Jearl Margaritha
SK Beveren
21
Jürgen Locadia
Miami FC
12
Sontje Hansen
Middlesbrough
5
Tahith Chong
Sheffield United
4
Costa de Marfil
Jugador
Club
Partidos
Yahia Fofana
Çaykur Rizespor
34
Alban Lafont
Panathinaikos
4
Mohamed Koné
Charleroi
0
Ghislain Konan
Gil Vicente
53
Odilon Kossounou
Atalanta
35
Wilfried Singo
Galatasaray
33
Evan Ndicka
Roma
28
Emmanuel Agbadou
Beşiktaş
19
Guéla Doué
Strasbourg
19
Ousmane Diomande
Sporting CP
14
Clément Akpa
Auxerre
5
Franck Kessié
Al Ahli
102
Jean Michaël Seri
Maribor
65
Ibrahim Sangaré
Nottingham Forest
57
Seko Fofana
Porto
31
Christ Inao Oulaï
Trabzonspor
8
Parfait Guiagon
Charleroi
5
Nicolas Pépé
Villarreal
54
Oumar Diakité
Cercle Brugge
28
Simon Adingra
Monaco
28
Evann Guessand
Crystal Palace
21
Amad Diallo
Manchester United
18
Yan Diomande
RB Leipzig
9
Bazoumana Touré
Hoffenheim
5
Elye Wahi
Nice
1
Ange-Yoan Bonny
Inter Milan
0
Ecuador
Jugador
Club
Partidos
Hernán Galíndez
Huracán
34
Moisés Ramírez
Kifisia
7
Gonzalo Valle
LDU Quito
3
Félix Torres
Internacional
48
Piero Hincapié
Arsenal
51
Joel Ordóñez
Club Brugge
16
Willian Pacho
PSG
34
Pervis Estupiñán
AC Milan
53
Ángelo Preciado
Atlético Mineiro
54
Jackson Porozo
Tijuana
9
Jordy Alcívar
Independiente del Valle
10
Denil Castillo
Midtjylland
5
John Yeboah
Venezia
22
Kendry Páez
River Plate
25
Alan Minda
Atlético Mineiro
19
Pedro Vite
UNAM
16
Gonzalo Plata
Flamengo
49
Alan Franco
Atlético Mineiro
57
Moisés Caicedo
Chelsea
60
Yaimar Medina
Genk
5
Kevin Rodríguez
Union Saint-Gilloise
31
Enner Valencia
Pachuca
105
Anthony Valencia
Antwerp
2
Jordy Caicedo
Huracán
19
Nilson Angulo
Sunderland
13
Jeremy Arévalo
Stuttgart
3
GRUPO F
Países Bajos
Jugador
Club
Partidos
Bart Verburggen
Brighton & Hove Albion
27
Mark Flekken
Bayer Leverkusen
11
Robin Roefs
Sunderland
0
Virgil van Dijk
Liverpool
90
Denzel Dumfries
Inter
71
Nathan Aké
Manchester City
58
Jurriën Timber
Arsenal
23
Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
19
Mats Wieffer
Brighton & Hove Albion
14
Jan Paul van Hecke
Brighton & Hove Albion
10
Jorrel Hato
Chelsea
7
Frenkie de Jong
Barcelona
64
Marten de Roon
Atalanta
42
Tijjani Reijnders
Manchester City
30
Teun Koopmeiners
Juventus
27
Ryan Gravenberch
Liverpool
25
Justin Kluivert
Bournemouth
11
Quinten Timber
Marseille
10
Guus Til
PSV Eindhoven
6
Memphis Depay
Corinthians
108
Wout Weghorst
Ajax
51
Donyell Malen
Roma
51
Cody Gakpo
Liverpool
48
Noa Lang
Galatasaray
15
Brian Brobbey
Sunderland
10
Crysencio Summerville
West Ham United
0
Japón
Jugador
Club
Partidos
Zion Suzuki
Parma
23
Keisuke Ōsako
Sanfrecce Hiroshima
11
Tomoki Hayakawa
Kashima Antlers
3
Yūto Nagatomo
FC Tokyo
144
Takehiro Tomiyasu
Ajax
42
Ko Itakura
Ajax
39
Shōgo Taniguchi
Sint-Truiden
37
Hiroki Ito
Bayern Munich
23
Yukinari Sugawara
Werder Bremen
20
Ayumu Seko
Le Havre
13
Tsuyoshi Watanabe
Feyenoord
10
Junnosuke Suzuki
Copenhagen
6
Wataru Endo
Liverpool
72
Junya Itō
Genk
68
Ritsu Dōan
Eintracht Frankfurt
64
Daichi Kamada
Crystal Palace
49
Takefusa Kubo
Real Sociedad
48
Ao Tanaka
Leeds United
37
Keito Nakamura
Reims
24
Kaishu Sano
Mainz
12
Ayase Ueda
Feyenoord
38
Daizen Maeda
Celtic
27
Kōki Ogawa
NEC
14
Yuito Suzuki
Freiburg
6
Keisuke Gotō
Sint-Truiden
3
Kento Shiogai
Wolfsburg
1
Suecia
Jugador
Club
Partidos
Kristoffer Nordfeldt
AIK
20
Viktor Johansson
Stoke City
12
Jacob Widell Zetterström
Derby County
2
Victor Lindelöf
Aston Villa
75
Isak Hien
Atalanta
27
Gabriel Gudmundsson
Leeds United
23
Carl Starfelt
Celta Vigo
17
Hjalmar Ekdal
Burnley
11
Daniel Svensson
Borussia Dortmund
11
Gustaf Lagerbielke
Braga
9
Herman Johansson
FC Dallas
2
Eric Smith
St. Pauli
0
Elliot Stroud
Mjällby AIF
0
Mattias Svanberg
Wolfsburg
39
Jesper Karlström
Udinese
23
Yasin Ayari
Brighton & Hove Albion
19
Lucas Bergvall
Tottenham Hotspur
8
Besfort Zeneli
Union Saint-Gilloise
6
Alexander Isak
Liverpool
56
Viktor Gyökeres
Arsenal
32
Ken Sema
Pafos
32
Anthony Elanga
Newcastle United
28
Benjamin Nygren
Celtic
9
Alexander Bernhardsson
Holstein Kiel
9
Gustaf Nilsson
Club Brugge
8
Taha Ali
Malmö FF
1
Túnez
Jugador
Club
Partidos
Aymen Dahmen
CS Sfaxien
37
Sabri Ben Hessen
Étoile du Sahel
2
Mouhib Chamakh
Club Africain
1
Montassar Talbi
Lorient
62
Dylan Bronn
Servette
52
Ali Abdi
Nice
45
Yan Valery
Young Boys
21
Mohamed Amine Ben Hamida
ES Tunis
12
Moutaz Neffati
IFK Norrköping
5
Omar Rekik
Maribor
4
Adem Arous
Kasımpaşa
1
Raed Chikhaoui
US Monastir
0
Ellyes Skhiri
Eintracht Frankfurt
81
Hannibal Mejbri
Burnley
44
Anis Ben Slimane
Norwich City
39
Mortadha Ben Ouanes
Kasımpaşa
17
Ismaël Gharbi
Augsburg
15
Hadj Mahmoud
Lugano
7
Rani Khedira
Union Berlin
2
Elias Achouri
Copenhagen
29
Firas Chaouat
Club Africain
28
Hazem Mastouri
Dynamo Makhachkala
18
Elias Saad
Hannover 96
14
Sebastian Tounekti
Celtic
10
Khalil Ayari
PSG
2
Rayan Elloumi
Vancouver Whitecaps
2
GRUPO G
Bélgica
Jugador
Club
Partidos
Thibaut Courtois
Real Madrid
107
Senne Lammens
Manchester United
2
Mike Penders
Strasbourg
0
Thomas Meunier
Lille
78
Timothy Castagne
Fulham
62
Arthur Theate
Eintracht Frankfurt
32
Zeno Debast
Sporting CP
26
Maxim De Cuyper
Brighton & Hove Albion
17
Brandon Mechele
Club Brugge
7
Koni De Winter
AC Milan
7
Joaquin Seys
Club Brugge
4
Nathan Ngoy
Lille
2
Axel Witsel
Girona
136
Kevin De Bruyne
Napoli
117
Youri Tielemans
Aston Villa
83
Hans Vanaken
Club Brugge
32
Amadou Onana
Aston Villa
27
Nicolas Raskin
Rangers
11
Romelu Lukaku
Napoli
124
Leandro Trossard
Arsenal
50
Jérémy Doku
Manchester City
41
Dodi Lukébakio
Benfica
29
Charles De Ketelaere
Atalanta
28
Alexis Saelemaekers
Milan
23
Diego Moreira
Strasbourg
2
Matias Fernandez-Pardo
Lille
0
Egipto
Jugador
Club
Partidos
Mohamed El Shenawy
Al Ahly
76
Mostafa Shobeir
Al Ahly
8
Mohamed Alaa
El Gouna
0
El Mahdy Soliman
Zamalek
0
Hamdy Fathy
Al-Wakrah
62
Ramy Rabia
Al-Ain
44
Mohamed Hany
Al Ahly
41
Ahmed Fatouh
Zamalek
38
Mohamed Abdelmonem
OGC Nice
35
Yasser Ibrahim
Al Ahly
16
Hossam Abdelmaguid
Zamalek
13
Karim Hafez
Pyramids
2
Tarek Alaa
ZED
2
Marwan Attia
Al Ahly
33
Emam Ashour
Al Ahly
28
Mohanad Lasheen
Pyramids
32
Mahmoud Saber
ZED
15
Mostafa Ziko
Al-Najma
1
Ibrahim Adel
Nordsjælland
23
Mohamed Salah
Liverpool
116
Trézéguet
Al Ahly
95
Zizo
Al Ahly
62
Omar Marmoush
Manchester City
48
Haissem Hassan
Real Oviedo
3
Hamza Abdel Karim
Barcelona B
1
Aktay Abdallah
ENPPI
0
Irán
Jugador
Club
Partidos
Alireza Beiranvand
Tractor
85
Payam Niazmand
Persepolis
15
Hossein Hosseini
Sepahan
13
Ehsan Hajsafi
Sepahan
145
Milad Mohammadi
Perepolis
75
Ramin Rezaeian
Foolad
73
Hossein Kanaanizadegan
Perepolis
64
Shojae Khalilzadeh
Tractor
57
Saleh Hardani
Esteghlal
17
Ali Nemati
Foolad
16
Danial Eiri
Malavan
0
Alireza Jahanbakhsh
Dender
98
Saeid Ezatolahi
Shabab Al Ahli
82
Saman Ghoddos
Kalba
67
Mehdi Torabi
Tractor
52
Rouzbeh Cheshmi
Esteghlal
40
Mohammad Mohebi
Rostov
36
Mehdi Ghayedi
Al Nasr
29
Mohammad Ghorbani
Al Wahda
15
Aria Yousefi
Sepahan
13
Amirmohammad Razzaghinia
Esteghlal
3
Mehdi Taremi
Olympiacos
104
Shahriyar Moghanlou
Kalba
20
Amirhossein Hosseinzadeh
Tractor
17
Ali Alipour
Persepolis
13
Dennis Eckert
Standard Liège
0
Nueva Zelanda
Jugador
Club
Partidos
Max Crocombe
22
Millwall
Alex Paulsen
6
Lechia Gdánsk
Michael Woud
6
Auckland FC
Tim Payne
43
Wellington Phoenix
Francis de Vries
18
Auckland FC
Tyler Bindon
23
Sheffield United
Michael Boxall
61
Minnesota United
Liberato Cacace
35
Wrexham
Nando Pijnaker
23
Auckland FC
Finn Surman
17
Portland Timbers
Callan Elliot
9
Auckland FC
Tommy Smith
56
Braintree Town
Joe Bell
31
Viking
Matthew Garbett
35
Peterborough United
Marko Stamenić
37
Swansea City
Sarpreet Singh
26
Wellington Phoenix
Elijah Just
42
Motherwell
Alex Rufer
24
Wellington Phoenix
Ben Old
22
Saint-Étienne
Callum McCowatt
30
Silkeborg
Ryan Thomas
25
PEC Zwolle
Lachlan Bayliss
2
Newcastle Jets
Chris Wood
88
Nottingham Forest
Kosta Barbarouses
74
Western Sydney Wanderers
Ben Waine
30
Port Vale
Jesse Randall
9
Auckland FC
GRUPO H
España
Player
Position
Club
Caps
Unai Simón
Goalkeeper
Athletic Club
57
David Raya
Goalkeeper
Arsenal
12
Joan Garcia
Goalkeeper
Barcelona
1
Aymeric Laporte
Defender
Athletic Club
44
Marc Cucurella
Defender
Chelsea
23
Marcos Llorente
Defender
Atlético Madrid
23
Eric García
Defender
Barcelona
19
Pedro Porro
Defender
Tottenham Hotspur
16
Álex Grimaldo
Defender
Bayer Leverkusen
12
Pau Cubarsí
Defender
Barcelona
11
Marc Pubill
Defender
Atlético Madrid
0
Rodri
Midfielder
Man City
61
Dani Olmo
Midfielder
Barcelona
48
Mikel Merino
Midfielder
Arsenal
41
Fabián Ruiz
Midfielder
PSG
41
Pedri
Midfielder
Barcelona
40
Gavi
Midfielder
Barcelona
28
Martín Zubimendi
Midfielder
Arsenal
25
Ferran Torres
Forward
Barcelona
55
Mikel Oyarzabal
Forward
Real Sociedad
52
Nico Williams
Forward
Athletic Club
30
Lamine Yamal
Forward
Barcelona
25
Yéremy Pino
Forward
Crystal Palace
21
Álex Baena
Forward
Atlético Madrid
15
Borja Iglesias
Forward
Celta Vigo
6
Víctor Muñoz
Forward
Osasuna
2
Cabo Verde
Jugador
Club
Partidos
Vozinha
Chaves
85
Márcio Rosa
Montana
10
CJ dos Santos
San Diego
0
Stopira
Torreense
60
Roberto ‘Pico’ Lopes
Shamrock Rovers
44
João Paulo
FCSB
40
Diney Borges
Al Bataeh
29
Logan Costa
Villarreal
26
Steven Moreira
Columbus Crew
18
Wagner Pina
Trabzonspor
12
Sidny Lopes Cabral
Benfica
8
Kelvin Pires
SJK
4
Jamiro Monteiro
PEC Zwolle
53
Kevin Pina
Krasnodar
30
Deroy Duarte
Ludogorets
30
Telmo Arcanjo
Vitória de Guimarães
14
Laros Duarte
Puskás Akadémia
12
Yannick Semedo
Farense
10
Ryan Mendes
Iğdır
94
Garry Rodrigues
Apollon Limassol
59
Willy Semedo
Omonia
36
Jovane Cabral
Estrela Amadora
25
Gilson Benchimol Tavares
Akron Tolyatti
21
Dailon Livramento
Casa Pia
20
Hélio Varela
Maccabi Tel Aviv
19
Nuno da Costa
İstanbul Başakşehir
7
Uruguay
Jugadores
Club
Partidos
Fernando Muslera
Estudiantes
134
Sergio Rochet
Internacional
35
Santiago Mele
Monterrey
8
José María Giménez
Atlético Madrid
89
Matías Viña
River Plate
43
Mathías Olivera
Napoli
35
Guillermo Varela
Flamengo
28
Ronald Araújo
Barcelona
27
Sebastián Cáceres
América
24
Joaquín Piquerez
Palmeiras
19
Santiago Bueno
Wolverhampton Wanderers
8
Rodrigo Bentancur
Tottenham Hotspur
74
Federico Valverde
Real Madrid
73
Giorgian de Arrascaeta
Flamengo
60
Facundo Pellistri
Panathinaikos
39
Manuel Ugarte
Manchester United
36
Nicolás de la Cruz
Flamengo
34
Brian Rodríguez
América
32
Maximiliano Araújo
Sporting CP
28
Agustín Canobbio
Fluminense
15
Emiliano Martínez
Palmeiras
10
Rodrigo Zalazar
Braga
8
Juan Manuel Sanabria
Real Salt Lake
5
Darwin Núñez
Al Hilal
38
Federico Viñas
Oviedo
11
Rodrigo Aguirre
Tigres UANL
10
Arabia Saudita
Jugador
Club
Partidos
Mohammed Al-Owais
Al Ula
63
Nawaf Al-Aqidi
Al Nassr
22
Ahmed Al-Kassar
Al Qadsiah
8
Saud Abdulhamid
Lens
53
Hassan Al-Tambakti
Al Hilal
51
Abdulelah Al-Amri
Al Nassr
41
Nawaf Boushal
Al Nassr
24
Ali Lajami
Al Hilal
20
Ali Majrashi
Al Ahli
20
Hassan Kadesh
Al Ittihad
19
Moteb Al-Harbi
Al Hilal
11
Jehad Thakri
Al Qadsiah
6
Mohammed Abu Al-Shamat
Al Qadsiah
5
Salem Al-Dawsari
Al Hilal
108
Mohamed Kanno
Al Hilal
75
Nasser Al-Dawsari
Al Hilal
42
Abdullah Al-Khaibari
Al Nassr
38
Musab Al-Juwayr
Al Qadsiah
33
Ayman Yahya
Al Nassr
25
Ziyad Al-Johani
Al Ahli
11
Sultan Mandash
Al Hilal
5
Alaa Al-Hejji
Neom
1
Firas Al-Buraikan
Al Ahli
69
Saleh Al-Shehri
Al Ittihad
55
Abdullah Al-Hamdan
Al Nassr
48
Khalid Al-Ghannam
Al Ettifaq
5
GRUPO I
Francia
Jugador
Club
Partidos
Mike Maignan
AC Milan
38
Brice Samba
Rennes
4
Robin Risser
Lens
0
Lucas Digne
Aston Villa
56
Jules Koundé
Barcelona
46
Théo Hernandez
Al Hilal
42
Lucas Hernandez
PSG
41
Dayot Upamecano
Bayern Munich
36
William Saliba
Arsenal
31
Ibrahima Konaté
Liverpool
27
Malo Gusto
Chelsea
9
Maxence Lacroix
Crystal Palace
2
N'Golo Kanté
Fenerbahçe
67
Adrien Rabiot
AC Milan
57
Aurélien Tchouaméni
Real Madrid
44
Manu Koné
Roma
12
Warren Zaïre-Emery
PSG
10
Kylian Mbappé
Real Madrid
96
Ousmane Dembélé
PSG
58
Marcus Thuram
Inter Milan
33
Bradley Barcola
PSG
18
Michael Olise
Bayern Munich
15
Maghnes Akliouche
Monaco
7
Désiré Doué
PSG
6
Rayan Cherki
Manchester City
5
Jean-Philippe Mateta
Crystal Palace
3
Senegal
Jugador
Club
Partidos
Yehvann Diouf
Nice
2
Édouard Mendy
Al Ahli
56
Mory Diaw
Le Havre
5
Mamadou Sarr
Chelsea
7
Kalidou Koulibaly
Al Hilal
102
Abdoulaye Seck
Maccabi Haifa
22
Ismail Jakobs
Galatasaray
29
Krépin Diatta
Monaco
60
Moussa Niakhaté
Lyon
30
Antoine Mendy
Nice
6
El Hadji Malick Diouf
West Ham
16
Idrissa Gueye
Everton
130
Pathé Ciss
Rayo Vallecano
29
Lamine Camara
Monaco
32
Pape Matar Sarr
Tottenham
39
Habib Diarra
Sunderland
20
Bara Sapoko Ndiaye
Bayern Munich
1
Pape Gueye
Villarreal
41
Assane Diao
Como
5
Bamba Dieng
Lorient
22
Sadio Mané
Al Nassr
127
Nicolas Jackson
Bayern Munich
32
Cherif Ndiaye
Samsunspor
18
Iliman Ndiaye
Everton
39
Ismaïla Sarr
Crystal Palace
82
Ibrahim Mbaye
PSG
10
Iraq
Jugador
Club
Partidos
Jalal Hassan
Al Zawraa
100
Fahad Talib
Al Talaba
21
Ahmed Basil
Al Shorta
14
Rebin Sulaka
Port
54
Manaf Younis
Al Shorta
32
Merchas Doski
Viktoria Plzeň
30
Zaid Tahseen
Pakhtakor
26
Frans Putros
Persib
26
Hussein Ali
Pogoń Szczecin
25
Ahmed Yahya
Al Shorta
19
Mustafa Saadoon
Al Shorta
15
Akam Hashim
Al Shorta
12
Ibrahim Bayesh
Al Dhafra
74
Amir Al-Ammari
Cracovia
49
Ali Jasim
Al Najma
35
Youssef Amyn
AEK Larnaca
25
Zidane Iqbal
Utrecht
23
Marko Farji
Venezia
10
Kevin Yakob
AGF
7
Aimar Sher
Sarpsborg
6
Zaid Ismail
Al Talaba
5
Ahmed Qasem
Nashville SC
1
Aymen Hussein
Al Karma
93
Mohanad Ali
Dibba
71
Ali Al-Hamadi
Luton Town
18
Ali Yousif
Al Talaba
6
Noruega
Jugador
Club
Partidos
Ørjan Nyland
Sevilla
69
Egil Selvik
Watford
6
Sander Tangvik
Hamburg
0
Kristoffer Ajer
Brentford
50
Julian Ryerson
Borussia Dortmund
41
Leo Østigård
Genoa
36
Marcus Holmgren Pedersen
Torino
31
David Møller Wolfe
Wolverhampton Wanderers
20
Fredrik André Bjørkan
Bodø/Glimt
19
Torbjørn Heggem
Bologna
13
Sondre Langås
Derby County
2
Henrik Falchener
Viking
1
Martin Ødegaard
Arsenal
67
Sander Berge
Fulham
64
Patrick Berg
Bodø/Glimt
41
Kristian Thorstvedt
Sassuolo
35
Morten Thorsby
Cremonese
30
Antonio Nusa
RB Leipzig
22
Fredrik Aursnes
Benfica
20
Oscar Bobb
Fulham
18
Jens Petter Hauge
Bodø/Glimt
14
Andreas Schjelderup
Benfica
10
Thelo Aasgaard
Rangers
6
Alexander Sørloth
Atlético Madrid
70
Erling Haaland
Manchester City
49
Jørgen Strand Larsen
Crystal Palace
26
GRUPO J
Argentina
Jugador
Club
Partidos
Emiliano Martínez
Aston Villa
59
Gerónimo Rulli
Marseille
7
Juan Musso
Hamburg
11
Leonardo Balerdi
Marseille
50
Nicolás Tagliafico
Lyon
75
Gonzalo Montiel
River Plate
38
Lisandro Martínez
Manchester United
26
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
49
Nicolás Otamendi
Benfica
130
Facundo Medina
Marseille
7
Nahuel Molina
Atlético Madrid
58
Leandro Paredes
Boca Juniors
77
Rodrigo De Paul
Inter Miami
85
Valentín Barco
Strasbourg
2
Giovani Lo Celso
Real Betis
65
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
38
Alexis Mac Allister
Liverpool
44
Enzo Fernández
Chelsea
40
Julián Alvarez
Atlético Madrid
51
Lionel Messi
Inter Miami
198
Nicolás González
Atlético Madrid
50
Thiago Almada
Atlético Madrid
10
Giuliano Simeone
Atlético Madrid
11
Nico Paz
Como
8
José Manuel López
Palmeiras
3
Lautaro Martínez
Inter Milan
75
Argelia
Jugador
Club
Partidos
Luca Zidane
Granada
6
Oussama Benbot
USM Alger
2
Melvin Mastil
Stade Nyonnais
1
Aïssa Mandi
Lille
116
Ramy Bensebaini
Borussia Dortmund
81
Mohamed Amine Tougai
ES Tunis
28
Rayan Aït-Nouri
Man City
27
Jaouen Hadjam
Young Boys
16
Rafik Belghali
Hellas Verona
11
Zineddine Belaïd
JS Kabylie
9
Achref Abada
USM Alger
6
Samir Chergui
Paris FC
4
Nabil Bentaleb
Lille
58
Ramiz Zerrouki
Twente
51
Hicham Boudaoui
Nice
32
Farès Chaïbi
Eintracht Frankfurt
28
Houssem Aouar
Al Ittihad
19
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
15
Yacine Titraoui
Charleroi
5
Riyad Mahrez
Al Ahli
113
Mohamed Amoura
Wolfsburg
44
Amine Gouiri
Marseille
21
Anis Hadj Moussa
Feyenoord
13
Adil Boulbina
Al Duhail
10
Nadhir Benbouali
Györ
2
Farès Ghedjemis
Frosinone
1
Jordania
Jugador
Club
Partidos
Yazeed Abulaila
Al Hussein
75
Nour Bani Attiah
Al Faisaly
4
Abdallah Al-Fakhouri
Al Wehdat
11
Mohammad Abu Hashish
Al Karma
55
Abdallah Nasib
Al Zawraa
64
Husam Abu Dahab
Al Faisaly
17
Yazan Al-Arab
FC Seoul
79
Mo Abualnadi
Selangor
17
Salim Obaid
Al Hussein
10
Saed Al-Rosan
Al Hussein
20
Ihsan Haddad
Al Hussein
91
Anas Badawi
Al Faisaly
1
Amer Jamous
Al Zawraa
18
Noor Al-Rawabdeh
Selangor
67
Rajaei Ayed
Al Hussein
72
Ibrahim Sadeh
Al Karma
56
Mohannad Abu Taha
Al-Quwa Al-Jawiya
28
Nizar Al-Rashdan
Qatar SC
46
Mohammad Al-Dawoud
Al Wehdat
12
Mohammad Abu Zrayq
Raja Casablanca
40
Ali Olwan
Al Sailiya
65
Musa Al-Taamari
Rennes
91
Odeh Al-Fakhouri
Pyramids
9
Mahmoud Al-Mardi
Al Hussein
88
Ibrahim Sabra
Lokomotiva Zagreb
9
Ali Azaizeh
Al Shabab
3
Austria
Jugador
Club
Partidos
Alexander Schlager
RB Salzburg
25
Patrick Pentz
Brøndby
18
Florian Wiegele
Viktoria Plzen
1
David Alaba
Real Madrid
112
Stefan Posch
Mainz 05
51
Philipp Lienhart
Freiburg
40
Kevin Danso
Tottenham Hotspur
31
Phillipp Mwene
Mainz 05
29
Alexander Prass
Hoffenheim
18
Marco Friedl
Werder Bremen
10
Michael Svoboda
Venezia
4
David Affengruber
Elche
1
Marcel Sabitzer
Borussia Dortmund
97
Christoph Baumgartner
RB Leipzig
58
Florian Grillitsch
Braga
58
Konrad Laimer
Bayern Munich
56
Xaver Schlager
RB Leipzig
50
Nicolas Seiwald
RB Leipzig
46
Alessandro Schöpf
Wolfsberger AC
35
Romano Schmid
Werder Bremen
33
Patrick Wimmer
Wolfsburg
30
Carney Chukwuemeka
Borussia Dortmund
2
Paul Wanner
PSV Eindhoven
2
Marko Arnautović
Red Star Belgrade
132
Michael Gregoritsch
Augsburg
74
Saša Kalajdžić
LASK
21
GRUPO K
Portugal
Jugador
Club
Partidos
Diogo Costa
Porto
42
José Sá
Wolverhampton Wanderers
4
Rui Silva
Sporting CP
2
Rúben Dias
Manchester City
74
João Cancelo
Barcelona
66
Nélson Semedo
Fenerbahçe
48
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
43
Diogo Dalot
Manchester United
33
Gonçalo Inácio
Sporting CP
20
Matheus Nunes
Manchester City
19
Renato Veiga
Villarreal
11
Tomás Araújo
Benfica
3
Bernardo Silva
Manchester City
107
Bruno Fernandes
Manchester United
87
Rúben Neves
Al Hilal
65
Vitinha
Paris Saint-Germain
37
João Neves
Paris Saint-Germain
21
Samú Costa
Mallorca
4
Cristiano Ronaldo
Al Nassr
226
João Félix
Al Nassr
52
Rafael Leão
Milan
43
Gonçalo Guedes
Real Sociedad
33
Gonçalo Ramos
Paris Saint-Germain
24
Pedro Neto
Chelsea
23
Francisco Trincão
Sporting CP
17
Francisco Conceição
Juventus
15
Congo
Jugador
Club
Partidos
Lionel Mpasi
Le Havre
27
Timothy Fayulu
Noah
3
Matthieu Epolo
Standard Liège
1
Chancel Mbemba
Lille
107
Arthur Masuaku
Lens
44
Gédéon Kalulu
Aris Limassol
27
Joris Kayembe
Genk
24
Dylan Batubinsika
AEL
14
Axel Tuanzebe
Burnley
12
Aaron Wan-Bissaka
West Ham United
10
Steve Kapuadi
Widzew Łódź
3
Meschak Elia
Alanyaspor
68
Samuel Moutoussamy
Atromitos
56
Edo Kayembe
Watford
41
Charles Pickel
Espanyol
33
Gaël Kakuta
AEL
30
Noah Sadiki
Sunderland
18
Nathanaël Mbuku
Montpellier
17
Aaron Tshibola
Kilmarnock
16
Ngal’ayel Mukau
Lille
12
Brian Cipenga
Castellón
7
Cédric Bakambu
Real Betis
68
Théo Bongonda
Spartak Moscow
37
Fiston Mayele
Pyramids
37
Yoane Wissa
Newcastle United
36
Simon Banza
Al Jazira
14
Uzkebkistán
Jugador
Club
Partidos
Utkir Yusupov
Navbahor
39
Abduvohid Nematov
Nasaf
7
Botirali Ergashev
Neftchi
2
Abdukodir Khusanov
Man City
25
Khojiakbar Alijonov
Pakhtakor
40
Farrukh Sayfiev
Neftchi
44
Rustam Ashurmatov
Esteghlal
47
Sherzod Nasrullaev
Nasaf
29
Umar Eshmurodov
Nasaf
29
Abdulla Abdullaev
Dibba
16
Bekhruz Karimov
Surkhon
2
Avazbek Ulmasaliev
AGMK
0
Jakhongir Urozov
Dinamo Samarquand
2
Akmal Mozgovoy
Pakhtakor
23
Otabek Shukurov
Baniyas
82
Jamshid Iskanderov
Neftchi
37
Odiljon Hamrobekov
Tractor
71
Jaloliddin Masharipov
Esteghlal
74
Oston Urunov
Persepolis
40
Dostonbek Khamdamov
Pakhtakor
33
Azizjon Ganiev
Al Bataeh
18
Abbosbek Fayzullaev
İstanbul Başakşehir
30
Sherzod Esanov
Bukhara
0
Eldor Shomurodov
İstanbul Başakşehir
90
Azizbek Amonov
Bukhara
11
Igor Sergeev
Persepolis
81
Colombia
Jugador
Club
Partidos
David Ospina
Atlético Nacional
129
Camilo Vargas
Atlas
40
Álvaro Montero
Vélez Sarsfield
11
Davinson Sánchez
Galatasaray
77
Santiago Arias
Independiente
66
Yerry Mina
Cagliari
52
Daniel Muñoz
Crystal Palace
44
Johan Mojica
Mallorca
43
Jhon Lucumi
Bologna
35
Deiver Machado
Nantes
14
Willer Ditta
Cruz Azul
3
James Rodríguez
Minnesota United
124
Jefferson Lerma
Crystal Palace
64
Juan Fernando Quintero
River Plate
47
Jhon Arias
Palmeiras
36
Richard Ríos
Benfica
30
Kevin Castaño
River Plate
24
Jorge Carrascal
Flamengo
22
Jaminton Campaz
Rosario Central
9
Juan Portilla
Athletico Paranaense
8
Gustavo Puerta
Racing Santander
4
Luis Díaz
Bayern Munich
72
Jhon Córdoba
Krasnodar
21
Luis Suárez
Sporting CP
10
Cucho Heranández
Real Betis
7
Andrés Gómez
Vasco da Gama
6
GRUPO L
Inglaterra
Jugador
Club
Partidos
Jordan Pickford
Everton
82
Dean Henderson
Crystal Palace
4
James Trafford
Manchester City
1
John Stones
Manchester City
87
Marc Guéhi
Manchester City
27
Reece James
Chelsea
22
Ezri Konsa
Aston Villa
18
Dan Burn
Newcastle United
6
Tino Livramento
Newcastle United
5
Djed Spence
Tottenham Hotspur
4
Nico O’Reilly
Manchester City
3
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
1
Jordan Henderson
Brentford
89
Declan Rice
Arsenal
72
Jude Bellingham
Real Madrid
46
Morgan Rogers
Aston Villa
13
Kobbie Mainoo
Manchester United
12
Elliot Anderson
Nottingham Forest
7
Harry Kane
Bayern Munich
112
Marcus Rashford
Barcelona
70
Bukayo Saka
Arsenal
48
Ollie Watkins
Aston Villa
20
Anthony Gordon
Newcastle United
17
Eberechi Eze
Arsenal
16
Noni Madueke
Arsenal
10
Ivan Toney
Al Ahli
7
Croacia
Jugador
Club
Partidosa
Dominik Livaković
Dinamo Zagreb
73
Dominik Kotarski
Copenhagen
3
Ivor Pandur
Hull City
0
Joško Gvardiol
Manchester City
46
Duje Ćaleta-Car
Real Sociedad
38
Josip Šutalo
Ajax
31
Josip Stanišić
Bayern Munich
29
Marin Pongračić
Fiorentina
18
Martin Erlić
Midtjylland
12
Luka Vušković
Hamburg
4
Luka Modrić
AC Milan
196
Mateo Kovačić
Manchester City
111
Mario Pašalić
Atalanta
83
Nikola Vlašić
Torino
61
Luka Sučić
Real Sociedad
19
Martin Baturina
Como
17
Kristijan Jakić
Augsburg
16
Petar Sučić
Inter Milan
15
Nikola Moro
Bologna
9
Toni Fruk
Rijeka
7
Ivan Perišić
PSV Eindhoven
152
Andrej Kramarić
Hoffenheim
114
Ante Budimir
Osasuna
36
Marco Pašalić
Orlando City
13
Petar Musa
FC Dallas
10
Igor Matanović
Freiburg
8
Ghana
Jugador
Club
Partidos
Lawrence Ati-Zigi
St. Gallen
28
Joseph Anang
St. Patrick’s Athletic
1
Benjamin Asare
Hearts of Oak
10
Alidu Seidu
Rennes
23
Jonas Adjetey
Wolfsburg
9
Abdul Mumin
Rayo Vallecano
4
Gideon Mensah
Auxerre
39
Abdul Rahman Baba
PAOK
52
Jerome Opoku
İstanbul Başakşehir
10
Kojo Peprah Oppong
Nice
4
Derrick Luckassen
Pafos
1
Marvin Senaya
Auxerre
1
Caleb Yirenkyi
Nordsjælland
10
Thomas Partey
Villarreal
56
Kwasi Sibo
Real Oviedo
7
Antoine Semenyo
Man City
34
Elisha Owusu
Auxerre
19
Augustine Boakye
St. Etienné
0
Abdul Fatawu
Leicester
27
Jordan Ayew
Leicester
117
Brandon Thomas-Asante
Coventry
7
Christopher Bonsu Baah
Al Qadsiah
8
Iñaki Williams
Athletic Club
25
Kamaldeen Sulemana
Atalanta
27
Ernest Nuamah
Lyon
18
Prince Kwabena Adu
Viktoria Plzeň
4
Panamá
Jugador
Club
Partidos
Luis Mejía
Nacional
56
Orlando Mosquera
Al Fayha
46
César Samudio
Marathón
4
Eric Davis
Plaza Amador
104
Fidel Escobar
Saprissa
96
Michael Amir Murillo
Beşiktaş
91
Roderick Miller
Turan Tovuz
48
Andrés Andrade
LASK
47
César Blackman
Slovan Bratislava
37
José Córdoba
Norwich City
30
Jiovany Ramos
Puerto Cabello
20
Jorge Gutiérrez
Deportivo La Guaira
17
Edgardo Fariña
Pari Nizhny Novgorod
15
Aníbal Godoy
San Diego FC
159
Alberto Quintero
Plaza Amador
140
Yoel Bárcenas
Mazatlán
101
Adalberto Carrasquilla
UNAM
73
José Luis Rodríguez
Juárez
67
Cristian Martínez
Ironi Kiryat Shmona
63
César Yanis
Cobresal
55
Carlos Harvey
Minnesota United
25
Azarias Londoño
Universidad Católica
10
José Fajardo
Universidad Católica
65
Ismael Díaz
Club León
54
Cecilio Waterman
Universidad de Concepción
52
Tomás Rodríguez
Saprissa
11
Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.