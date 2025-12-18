El Liverpool, el Real Madrid y el Manchester City conocen cuáles son las posibilidades de fichar a Marc Guéhi

El entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, despejó las especulaciones sobre el traspaso de su capitán Marc Guéhi en enero, descartando un traspaso en invierno. Desafortunadamente para los Eagles, esto solo retrasa el asunto seis meses.

Guéhi permaneció en Selhurst Park durante el verano a pesar del gran interés del Liverpool. Un acuerdo que se estimaba en torno a los 35 millones de libras (46,7 millones de dólares) estaba tan cerca de concretarse que circularon rumores de que el defensa ya había completado la primera parte de su reconocimiento médico.

El acuerdo finalmente fracasó, pero el deseo de Guéhi de seguir adelante parece persistir. Glasner confirmó a principios de este año que su jugador más fiable había rechazado una extensión de contrato y que se convertiría en agente libre el próximo verano, cuando venza su contrato actual.

Por supuesto, la posibilidad de un traspaso en enero aún persistía. Los informes sugerían que el Liverpool habría sido el único postor realista en invierno, mientras que la gran cantidad de pretendientes rivales, como Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich, optaron por esperar hasta que se desvinculara en julio. Ahora el Liverpool también tendrá que esperar.

“Creo que Marc se quedará hasta el final de la temporada”, declaró Glasner a los medios de comunicación durante la previa del partido de la Conference League entre el Crystal Palace y el KuPS.

Queda por ver si esta declaración disipa las especulaciones sobre un traspaso invernal, pero solo traslada la responsabilidad al mercado de fichajes de este verano.

¿Quién podría fichar a Marc Guéhi con una transferencia libre?

Guéhi podría ser el próximo inglés en jugar en La Liga | John Walton - PA Images/GettyImages

Sería más fácil enumerar los clubes que no están interesados ​​en un internacional inglés de 25 años de edad, plenamente activo, que se siente cómodo operando en diversos sistemas y estilos.

Parece que las finanzas que se prevén implicadas descartan rápidamente a algunos pretendientes; es más, quienes están fuera de la élite absoluta también tendrían dificultades para igualar las ambiciones de Guéhi, que, en palabras de Glasner, son “hacer algo diferente”.

El Liverpool, que tiene su propio contrato defensivo con Ibrahima Konaté, seguirá vinculado al que se le escapó hasta el día en que finalmente firme. Sin embargo, el campeón de la Premier League y el Manchester City tienen una desventaja inherente en comparación con sus rivales europeos, dadas las reglas de juego en lo que respecta a los fichajes gratuitos.

Si bien los clubes continentales pueden negociar oficialmente con Guéhi a partir del 1 de enero, lo que podría lograr que el cerebral defensa central firme un acuerdo precontractual seis meses antes de que expire su contrato con el Palace, los equipos de la Premier League deben esperar hasta las últimas cuatro semanas de esos términos, es decir, junio de 2026.