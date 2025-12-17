No está claro qué pretendía lograr Mohamed Salah con su reciente arrebato tras ser relegado por el Liverpool, pero los Reds tienen poca intención de permitir que la leyenda de Anfield se salga con la suya mediante presiones.

Apenas unos meses después de firmar un contrato que, según se informa, supera los 53.7 millones de dólares por dos años, el bajo rendimiento de Salah —solo una pieza del declive general del Liverpool esta temporada— provocó que el extremo egipcio perdiera la titularidad.

Arne Slot decidió mantenerlo fuera del once inicial durante tres partidos consecutivos, siendo el último la derrota del 6 de diciembre ante el Leeds United. Posteriormente, Salah utilizó la zona mixta para expresar su opinión de que ha sido "arrojado a los leones" y utilizado como chivo expiatorio por el mal momento del club.

De manera polémica, también dio a entender que está por encima de la competencia por un puesto en el equipo y que su estatus no debería cuestionarse debido a sus contribuciones en los últimos ocho años.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Slot respondió dejando a su quejumbroso y decadente talismán fuera de la convocatoria para la victoria en Champions League contra el Inter en Milán, antes de devolver a Salah al banquillo para el triunfo posterior sobre el Brighton & Hove Albion. El asunto se ha aparcado temporalmente ahora que Salah se ha unido a la selección de Egipto para la Copa Africana de Naciones, pero no será por mucho tiempo; para enero se espera una resolución más duradera.

¿Salah se va o se queda en el Liverpool?

De acuerdo con el periodista David Ornstein, de The Athletic, el Liverpool no ofrecerá garantías de minutos a Salah.

Según el reportero, el Liverpool tiene toda la intención de quedarse con Mohamed Salah. "Quieren que permanezca en el mercado de fichajes de enero y más allá; tiene contrato hasta el verano de 2027".

El Liverpool considera que "mostró sus intenciones muy claramente" al otorgarle dicho contrato. Cabe destacar que el jugador ya utilizó las interacciones en la zona mixta varias veces la temporada pasada para presionar al club.

Sin embargo, si la cuestión es que el Liverpool deba ofrecerle ciertas garantías de juego, eso es algo que no va a suceder. "Ese parece ser el centro de la discusión", añadió Ornstein.

Desde la perspectiva del Liverpool, Salah debe decidir qué quiere. "Si realmente desea irse, ¿presentará alguna propuesta? Sabemos que habrá conversaciones y que no falta interés. Sabemos que al Al Ittihad de la Saudi Pro League le gusta. El Al Hilal no está tan interesado, pero habría admiración por él en toda Europa".

El Liverpool está manejando la situación de manera "pragmática", pero en última instancia espera que Salah "permanezca en Anfield después de enero y en el futuro previsible".