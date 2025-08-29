Liverpool vs Arsenal: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League
La jornada 3 de la Premier League ofrecerá uno de los choques más esperados del inicio de temporada: Liverpool y Arsenal se enfrentarán este domingo en Anfield con pleno de victorias en su arranque liguero.
Dos proyectos ambiciosos, con fichajes de primer nivel y la etiqueta de principales candidatos al título, se medirán en un escenario cargado de historia y presión. El partido no solo pondrá en juego tres puntos, sino también una declaración de intenciones sobre quién puede marcar el ritmo en la lucha por la corona inglesa.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Liverpool y Arsenal?
Ciudad: Liverpool, Inglaterra
Fecha: domingo 31 de agosto
Horario: 11:30hs (Costa del Este de Estados Unidos), 9:30hs (México) 17:30hs (España), 12:30hs (Argentina)
Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Arsenal en TV y streaming online?
El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de DAZN en DAZN La Liga
Últimos 5 partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Newcastle
2-3 V
Premier League
Bournemouth
4-2 V
Premier League
Crystal Palace
2-2 E
Community Shield
Athletic Club
3-2 V
Amistoso
Athletic Club
4-1 V
Amistoso
Últimos 5 partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Leeds
5-0 V
Premier League
Man. United
0-1 V
Premier League
Athletic Club
3-0 V
Amistoso
Villarreal
2-3 D
Amistoso
Tottenham
0-1 D
Amistoso
Últimas noticias del Liverpool
El Liverpool de Arne Slot ha transformado su plantilla con incorporaciones estratégicas. El ataque se ha renovado con Hugo Ekitike, un delantero dinámico que complementa la velocidad y agresividad del frente ofensivo red. Jeremie Frimpong aporta profundidad desde el lateral derecho, Kerkez refuerza el costado izquierdo y Florian Wirtz, uno de los talentos más codiciados de Europa, ofrece creatividad y visión en la medular.
Últimas noticias del Arsenal
Enfrente, el Arsenal de Mikel Arteta ha dado un golpe sobre la mesa con el que probablemente sea el mercado más completo del verano en Inglaterra. La llegada de Viktor Gyökeres asegura gol y presencia física en el área, Eberechi Eze aporta desequilibrio y talento en la mediapunta, mientras que Noni Madueke añade desborde por banda. Además, Mosquera fortalece la defensa, Nørgaard ofrece equilibrio en el centro del campo y el club londinense sigue trabajando en la incorporación de Ezequiel Palacios para dotar de aún más profundidad a la plantilla. Con dos victorias iniciales y un bloque cada vez más sólido, los gunners se presentan como un rival temible en cualquier escenario.
Posibles alineaciones
Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Wirtz, Salah, Gakpo y Ekitike
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Madueke y Gyokeres.
Pronóstico SI
El Liverpool, con el empuje de Anfield y el inicio prometedor bajo Slot, parte con una ligera ventaja, pero el Arsenal llega con una plantilla repleta de alternativas y en un gran momento de confianza. Todo apunta a un partido intenso, con ocasiones para ambos y un marcador ajustado. El pronóstico más probable es un empate con goles, aunque si alguno logra imponerse en las áreas, el duelo podría servir para marcar un primer golpe en la carrera por el título
Más noticias sobre la Premier League
Periodista deportivo. Pero sobre todo redactor.