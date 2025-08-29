Liverpool vs Arsenal: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League

La jornada 3 de la Premier League ofrecerá uno de los choques más esperados del inicio de temporada: Liverpool y Arsenal se enfrentarán este domingo en Anfield con pleno de victorias en su arranque liguero.

Dos proyectos ambiciosos, con fichajes de primer nivel y la etiqueta de principales candidatos al título, se medirán en un escenario cargado de historia y presión. El partido no solo pondrá en juego tres puntos, sino también una declaración de intenciones sobre quién puede marcar el ritmo en la lucha por la corona inglesa.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Liverpool y Arsenal?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Fecha: domingo 31 de agosto

Horario: 11:30hs (Costa del Este de Estados Unidos), 9:30hs (México) 17:30hs (España), 12:30hs (Argentina)

Estadio: Anfield

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Arsenal en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de DAZN en DAZN La Liga

Últimos 5 partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Newcastle 2-3 V Premier League Bournemouth 4-2 V Premier League Crystal Palace 2-2 E Community Shield Athletic Club 3-2 V Amistoso Athletic Club 4-1 V Amistoso

Últimos 5 partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Leeds 5-0 V Premier League Man. United 0-1 V Premier League Athletic Club 3-0 V Amistoso Villarreal 2-3 D Amistoso Tottenham 0-1 D Amistoso

Últimas noticias del Liverpool

Newcastle United v Liverpool - Premier League | Stu Forster/GettyImages

El Liverpool de Arne Slot ha transformado su plantilla con incorporaciones estratégicas. El ataque se ha renovado con Hugo Ekitike, un delantero dinámico que complementa la velocidad y agresividad del frente ofensivo red. Jeremie Frimpong aporta profundidad desde el lateral derecho, Kerkez refuerza el costado izquierdo y Florian Wirtz, uno de los talentos más codiciados de Europa, ofrece creatividad y visión en la medular.

Últimas noticias del Arsenal

Arsenal v Leeds United - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Enfrente, el Arsenal de Mikel Arteta ha dado un golpe sobre la mesa con el que probablemente sea el mercado más completo del verano en Inglaterra. La llegada de Viktor Gyökeres asegura gol y presencia física en el área, Eberechi Eze aporta desequilibrio y talento en la mediapunta, mientras que Noni Madueke añade desborde por banda. Además, Mosquera fortalece la defensa, Nørgaard ofrece equilibrio en el centro del campo y el club londinense sigue trabajando en la incorporación de Ezequiel Palacios para dotar de aún más profundidad a la plantilla. Con dos victorias iniciales y un bloque cada vez más sólido, los gunners se presentan como un rival temible en cualquier escenario.

Posibles alineaciones

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Wirtz, Salah, Gakpo y Ekitike

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Madueke y Gyokeres.

Pronóstico SI

El Liverpool, con el empuje de Anfield y el inicio prometedor bajo Slot, parte con una ligera ventaja, pero el Arsenal llega con una plantilla repleta de alternativas y en un gran momento de confianza. Todo apunta a un partido intenso, con ocasiones para ambos y un marcador ajustado. El pronóstico más probable es un empate con goles, aunque si alguno logra imponerse en las áreas, el duelo podría servir para marcar un primer golpe en la carrera por el título

Más noticias sobre la Premier League