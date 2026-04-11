Liverpool vs Fulham: previa, predicciones y alineaciones

Antes de lo que será el gran desafío de Liverpool en la temporada cuando deba remontar dos goles de desventaja en la revancha de cuartos de final de Champions League ante PSG, el conjunto rojo afronta su compromiso de Premier League en casa ante el Fulham.

Ya sin chances de pelear el título, el objetivo de los dirigidos por Arne Slot pasó a ser asegurar un lugar en la próxima Champions. Hoy el equipo ocupa el 5° lugar, el último que da plaza al máximo torneo continental, con 49 puntos. Chelsea acecha apenas una unidad por debajo, por lo que el margen de error es inexistente.

El Fulham, por su parte, aún sostiene su ilusión europea. Se ubica en la 9° posición con 44 puntos, cuatro menos que el Chelsea. Un triunfo en Anfield sería fundamental para alcanzar ese objetivo de clasificación continental.

A continuación, toda la info para disfrutar de este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

Ambos equipos necesitan sumar de a tres y eso nos puede dar un partido abierto, con goles y situaciones en ambas arcos. Liverpool viene golpeado, con tres derrotas consecutivas, y necesita reaccionar cuanto antes, lo que seguramente lo lleve a asumir riesgos. El problema es que en ese faceta está mostrando fragilidad defensiva, con desajustes que le cuestan caro, especialmente cuando el rival encuentra espacios para contragolpear.

Ahí es donde Fulham puede hacer daño. Es un equipo que viene compitiendo bien, con capacidad para lastimar en ataque y sin la presión que tiene su rival. Ya ha demostrado en enfrentamientos recientes que puede complicar al Liverpoo.Todo apunta a un duelo dinámico, con muchas situaciones y sin un claro dominador durante los 90 minutos.

Pronóstico: Liverpool 2-2 Fulham

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Fulham?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield Road

: Anfield Road Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora : 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP Árbitro: Anthony Taylor

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Fulham (últimos 5 partidos)

Liverpool : 1

: 1 Empate : 3

: 3 Fulham: 1

Último partido entre ambos: 04/01/2026 - Fulham 2-2 Liverpool - Premier League, Jornada 20

FBL-ENG-PR-FULHAM-LIVERPOOL | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Fulham PSG 2-0 Liverpool 08/04/26 Fulham 3-1 Burnley 21/03/26 Manchester City 4-0 Liverpool 04/04/26 Nottingham Forest 0-0 Fulham 15/03/26 Brighton 2-1 Liverpool 21/03/26 Fulham 0-1 Southampton 08/03/26 Liverpool 4-0 Galatasaray 18/03/26 Fulham 0-1 West Ham 04/03/26 Liverpool 1-1 Tottenham 15/3/2026 Fulham 2-1 Tottenham 01/03/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Fulham por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBC, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Últimas noticias del Liverpool

Arne Slot fue muy autrocrítico tras la derrota ante el PSG: “Si hacemos un balance del partido completo, creo que tuvimos suerte de perder solo 0-2”. El técnico reconoció la superioridad del rival y valoró seguir con vida de cara a la vuelta en Anfield, aunque dejó en evidencia las dificultades que viene atravesando el equipo, especialmente en el aspecto defensivo.

Pensando en este partido, Liverpool tendrá varias bajas importantes: Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo y Stefan Bajcetic no estarán disponibles. La buena noticia pasa por el regreso de Alexander Isak luego de más de tres meses, aunque todo indica que comenzará en el banco. Mohamed Salah, suplente en el último encuentro, podría volver al once, mientras que Hugo Ekitike se perfila para liderar el ataque. También se esperan algunos ajustes en defensa, con Jeremie Frimpong y Andrew Robertson como posibles titulares en los laterales.

Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | DeFodi Images/GettyImages

La probable alineación del Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Szoboszlai; Ekitike.

Últimas noticias del Fulham

El conjunto visitante también llega con algunas ausencias, ya que Kenny Tete, Harrison Reed y Kevin continúan fuera por lesión. En defensa, Calvin Bassey está en condiciones de volver al equipo.

En ataque, Raúl Jiménez pelea por un lugar en el once con Rodrigo Muniz. Uno de los nombres a seguir será Harry Wilson, una de las grandes figuras del equipo en la temporada, con participación directa en 16 goles y que volverá a jugar contra su ex-equipo.

Fulham v Burnley - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

La probable alineación del Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; Jimenez.