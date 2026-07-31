Liverpool vs Leeds: previa, predicciones y alineaciones

Liverpool continúa con su gira de preparación por los Estados Unidos. Este domingo 2 de agosto se enfrenta al Leeds United por un nuevo encuentro amistoso de cara a la temporada 2026/27. En el Soldier Field de Chicago, los dos equipos de la Premier se miden en atractivo duelo de pretemporada.

Los Reds vienen de firmar dos triunfos en el inicio del ciclo de Andoni Iraola. Comenzaron con un contundente 4-2 sobre Sunderland y luego vencieron por 1 a 0 al Wrexham con el solitario gol de Rio Ngumoha.

Leeds, por su parte, también se enfrentó al Wrexham en su pretemporada pero con un resultado adverso: cayó por 3 a 2 en Tampa. Más recientemente, venció por 1 a 0 al Sunderland con un tanto de Lukas Nmecha.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de este partido.

Pronóstico SI Fútbol

Con dos equipos en formación, alineaciones aún no definidas y mucha rotación entre sus futbolistas, imaginamos un trámite abierto, con situaciones en ambas áreas y los dos equipos llegando al gol. Se debería dar un desarrollo parejo, con el dominio cambiando de lado a lo largo de los 90' y un empate final.

Pronóstico: Liverpool 2-2 Leeds United

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Leeds?

Ciudad : Chicago, Estados Unidos

: Chicago, Estados Unidos Estadio : Soldier Field

: Soldier Field Fecha : domingo 2 de agosto

: domingo 2 de agosto Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Leeds

Liverpool : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Leeds: 0

Último partido entre ambos: 01/01/26 - Liverpool 0-0 Leeds - Premier League, Fecha 19

Liverpool v Leeds United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Leeds Liverpool 1-0 Wrexham 29/07/26 Leeds 1-0 Sunderland 30/07/26 Liverpool 4-2 Sunderland 25/07/26 Leeds 2-3 Wrexham 25/07/26 Liverpool 1-1 Brentford 24/05/26 West Ham 3-0 Leeds 24/05/26 Aston Villa 4-2 Liverpool 15/05/26 Leeds 1-0 Brighton 17/05/26 Liverpool 1-1 Chelsea 09/05/26 Tottenham 1-1 Leeds 11/05/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Leeds por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Claro Sports España Sin transmisión

Últimas noticias del Liverpool

Tas la victoria sobre Wrexham, Andoni Iraola confirmó que Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alexander Isak y Jeremy Jacquet están listos para disputar sus primeros minutos de la pretemporada. El DT también reconoció la baja de Joe Gómez, lesionado en el amistoso anterior y descartado para este compromiso.

En el mercado de pases, los Reds siguen buscando un reemplazante para Mohamed Salah y el gran objetivo continúa siendo Bradley Barcola. La operación ha cobrado fuerza en los últimos días, ya que el PSG está muy cerca de cerrar la incorporación de Maghnes Akliouche, movimiento que facilitaría la salida del extremo francés rumbo a Anfield.

Liverpool FC v Sunderland AFC - Pre-Season Friendly | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

La probable alineación del Liverpool (4-2-3-1): Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Talla Ndiaye, Luke Chambers, Konstantinos Tsimikas; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai; Joshua Abe, Harvey Elliott, Rio Ngumoha; Jason Koumas

Últimas noticias del Leeds

Daniel Farke sigue esperando nuevos refuerzos y el club confía en cerrar en los próximos días el fichaje del arquero James Trafford, procedente del Manchester City. El guardameta aún disfruta de sus vacaciones tras el Mundial, por lo que no estará disponible para este amistoso, mientras la directiva también trabaja en la llegada de un delantero y un lateral izquierdo.

Además del posible arribo de Trafford, el club mantiene abiertas las negociaciones por el mediocampista Shea Charles, del Southampton, y conserva sobre la mesa una oferta para incorporar como agente libre al alemán Julian Brandt. En cuanto a las salidas, Largie Ramazani podría regresar al Valencia después de su cesión de la temporada pasada si ambos clubes alcanzan un acuerdo económico.

Leeds United v Sunderland AFC - Pre-Season Friendly | Dustin Satloff/GettyImages

La probable alineación del Leeds (4-1-4-1): Alex Cairns; Jayden Bogle, Sebastiaan Bornauw, Joe Rodon, Tarik Muharemović, Gabriel Gudmundsson; Dan James, Ethan Ampadu, Anton Stach, Harry Wilson; Dominic Calvert-Lewin