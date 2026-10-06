¿Llega Mbappé al partido del Real Madrid vs Villarreal?

Kylian Mbappé finalmente regresó a España de cara a los próximos partidos del Real Madrid. El francés retomó su recuperación en Valdebebas este lunes, con el duelo ante el Villarreal como el objetivo a corto plazo. A cinco días del encuentro, todo iría por buen camino y el cuerpo técnico del Merengue espera contar con su goleador.

Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda durante el partido entre Francia y Turquía del 25 de septiembre por la Nations League. El atacante marcó el único gol del triunfo por 1-0 y sintió una molestia durante esa acción, por lo que pidió ser reemplazado.

El futbolista regresó a España para someterse a estudios y el Merengue comunicó el diagnóstico el 26 de septiembre. A partir de allí, recibió autorización del club y de José Mourinho para permanecer unos días fuera del país y cumplir con un período de reposo bajo supervisión médica.

Kylian Mbappé, Francia | Yagiz Gurtug/MB Media/GettyImages

Finalmente, este lunes realizó una sesión individual en la Ciudad Real Madrid, con trabajos dentro de las instalaciones y sobre el césped, asi como ejercicios con y sin pelota.

Mourinho cuenta con la posibilidad de recuperar al francés para el partido del sábado en el Bernabéu e incluso espera que pueda ser titular si completa satisfactoriamente los próximos días de preparación.

De todos modos, todavía tiene que avanzar en su reincorporación al trabajo junto al resto del plantel. El club informó durante la jornada que Asencio, Konaté, Mbappé, Mendy, Valverde y Rodrygo siguen con sus procesos de recuperación.

La evolución del delantero genera optimismo debido a que la lesión terminó siendo menor de lo que se temió inicialmente, en especial porque existía preocupación respecto de la zona afectada debido a los problemas que había sufrido en esa misma rodilla durante la temporada pasada.

En lo deportivo, el Madrid está a seis puntos del Barcelona y recibirá primero al Villarreal y después al Sevilla antes de visitar a los culés el 25 de octubre.