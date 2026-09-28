Llegan los refuerzos para la selección mexicana

La selección mexicana tendrá cuatro incrporaciones para continuar con sus compromisos de la fecha FIFA. Luis Romo, Diego Campillo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos reportarán con el conjunto dirigido por Rafael Márquez después de cumplir con su participación con Chivas durante la actividad correspondiente a Liga MX.

Los cuatro futbolistas rojiblancos no estuvieron disponibles para el primer encuentro del combinado nacional ante Colombia. Su ausencia respondió al acuerdo establecido entre los clubes de la Liga MX y la selección mexicana, debido a que el campeonato local no frenó su actividad.

¡CHIVAS REFUERZA AL TRI Y RAFA PODRÍA MOVER SU XI! 🇲🇽🤯



Diego Campillo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Luis Romo se incorporarán a la selección mexicana tras cumplir con Chivas en la Jornada 10. Con más opciones a disposición, Rafa Márquez analiza cambios para enfrentar a… pic.twitter.com/AMa1oXNv3z — Claro Sports (@ClaroSports) September 28, 2026

Como parte de ese acuerdo, ningún equipo de la Liga MX aportaría más de dos futbolistas para el amistoso frente a Colombia. La medida permitió a los clubes conservar buena parte de sus planteles para afrontar la jornada del torneo, misma en la cual, Chivas cayó ante el Querétaro.

Una vez cumplidos sus respectivos compromisos con Guadalajara, Romo, Campillo, Sandoval y Camberos se incorporarán a la concentración del 'Tricolor'. Los cuatro ampliarán las alternativas del cuerpo técnico para conformar su alineación y realizar ajustes durante la fecha FIFA más larga de todos los tiempos.

FBL-MEX-GUADALAJARA-PUMAS | ULISES RUIZ/GettyImages

La llegada del bloque de Chivas representa un refuerzo importante por la variedad de perfiles que se suman al plantel. Romo aporta experiencia y opciones en el mediocampo, mientras Campillo, Sandoval y Camberos llegan como parte de una generación joven que se estrena dentro del cuadro nacional, al menos, a nivel oficial.

México continuará su calendario enfrentando a Perú, Estados Unidos y Chile en el resto de la ventana internacional. Con esos tres compromisos por delante, Rafael Márquez tendrá finalmente a disposición a los cuatro elementos del Guadalajara y podrá modificar el equipo utilizado inicialmente, además de distribuir minutos entre una convocatoria más amplia.

Otro dos jugadores de Chivas ya forman parte de la plantilla nacional: Roberto Alvarado y Raúl Rangel. De tal manera, el Guadalajara se confirma como la base de la selección.