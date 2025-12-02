¿Llegará Alexis Vega al duelo de ida entre Monterrey y Toluca?

Toluca enfrentará la semifinal de ida ante Monterrey con una ausencia tan dolorosa como determinante: Alexis Vega no estará disponible. El atacante continúa en proceso de recuperación y su participación en el duelo de este jueves ha quedado totalmente descartada por el cuerpo técnico y médico del club.

La noticia golpea de lleno la planificación de Antonio Mohamed, quien aspiraba a recuperar a su principal referente ofensivo para una eliminatoria que promete máxima exigencia. El 'Turco' sabía que el margen era limitado, pero aún existía una ligera esperanza de ver a Vega al menos como suplente en la ida.

Sin embargo, esa posibilidad quedó eliminada tras la última evaluación médica. El jugador no ha logrado completar los trabajos físicos necesarios para competir al ritmo de una semifinal y se determinó que no debe arriesgarse en Monterrey, donde Toluca buscará sobrevivir al primer capítulo sin su figura.

En el mejor escenario posible, Vega podría estar disponible para la vuelta en el Estadio Nemesio Diez. Pero incluso si llega, su rol sería limitado: iniciaría desde el banquillo y sólo entraría en caso de emergencia, algo que evidencia lo delicado de su estado físico.

Toluca v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

La situación es aún más frustrante para Toluca porque la lesión de Vega se complicó después de que el extremo viera minutos cuando ya tenía molestias. Aquella decisión —tomada semanas atrás— sigue cobrando factura al equipo, pues derivó en un tiempo de recuperación mucho mayor al previsto.

El atacante ha permanecido fuera durante un periodo prolongado, dejando al club sin su desequilibrio y peso ofensivo en momentos clave del torneo. Su ausencia ha obligado a Mohamed a replantear alineaciones y roles, generando un impacto directo en el funcionamiento del equipo.

Para enfrentar a unos 'rayados' que llegan en plena forma, sobre todo a nivel anímico, Toluca deberá apostar por variantes que compensen la creatividad y explosividad que suele aportar Vega.