¿Llegará Carlos Álvarez al Clásico Nacional?

Sobre el cierre del mercado y pese a que el torneo regular de Liga MX ya está por delante de su primera mitad, el América decidió firmar varios fichajes para completar un plantel que si bien estaba obteniendo resultados, a todas luces iba corto en cuanto a la cantidad y calidad de piezas en el equipo.

Fueron tres los fichajes que cerró la gerencia del nido de Coapa sobre el cierre del mercado. Uno de ellos, tal vez el que más expectativas genera, el español Carlos Álvarez. Sin embargo, el ex Levante no llegó en plenitud de condiciones físicas, siendo el caso, hoy el media punta aprieta la marcha con el fin de poder ser elegible este mismo fin de semana.

¡LO QUIEREN YA! 🦅🔥



Esto está haciendo el América para que el futbolista español ya pueda hacer su debut. ¿Llegará para el Clásico Nacional? pic.twitter.com/UdCoT6D0gI — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 16, 2026

Carlos llegó a México arrastrando problemas con una pubalgia. En América lo sabían y aún así decidieron firmarle. La meta primaria del club era llevar al español con mucha paciencia con el fin de evitar un daño mayor en el corto plazo, sin embargo, el cuerpo técnico lo quiere ya en la cancha.

Guillermo Almada, técnico de los de Coapa, no quedó nada conforme con lo mostrado por su equipo en la derrota ante Cruz Azul. Siendo el caso, el estratega ha pedido a los tres refuerzos que aceleren trabajos con el fin de que al menos puedan ser elegibles este sábado en el clásico contra Chivas desde la suplencia.

CA Osasuna v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Por ende, Álvarez ya trabaja a la par del plantel. El ibérico estuvo un par de días en calidad de diferenciado con un ritmo de trabajo mucho menor. Ahora que Almada la requiere ya dentro de la cancha, Carlos se unió a los entrenamientos grupales al mismo nivel que el resto del equipo.

La decisión final sobre la presencia o ausencia de Carlos este sábado ante las Chivas se tomará horas antes del encuentro. Por ahora la meta es que el jugador sea capaz al menos de llegar a dicha fecha, por lo que, Álvarez trabaja a marchas forzadas y contrarreloj.