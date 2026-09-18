¿Llegará Julián Álvarez a tiempo para jugar el derbi ante el Real Madrid?

Julián Álvarez se reincorporó al trabajo grupal del Atlético de Madrid en la primera sesión preparatoria para el derbi del próximo domingo ante el Real Madrid, correspondiente a la séptima fecha de LaLiga, y dio un paso importante en su recuperación de la sobrecarga muscular que lo dejó fuera de los últimos dos partidos.

El delantero se lesionó después del cruce ante el Liverpool por la UEFA Champions League 2026/27, en el que había sido uno de los jugadores más destacados del conjunto rojiblanco. Desde entonces, su principal objetivo fue recuperarse a tiempo para enfrentar al conjunto de José Mourinho.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Julian Álvarez is BACK in training with Atlético Madrid this morning and can PLAY vs Real Madrid! ✅ pic.twitter.com/mnCfo1K6Jr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 18, 2026

Julián incluso trabajó durante el día de descanso del plantel y este viernes comenzó la sesión de manera individual, antes de sumarse al resto del equipo en el transcurso de la mañana.

Simeone todavía deberá esperar

Aunque su evolución es positiva, en el Atlético mantienen la cautela. El cuerpo médico ya había recomendado no arriesgarlo frente al Osasuna, pese a que el argentino había intentado llegar a ese compromiso en condiciones. Ahora, la decisión dependerá de las sensaciones que tenga en los próximos entrenamientos y de cómo responda el cuádriceps.

Todo apunta a que, incluso si entra en la convocatoria, no estaría en condiciones de disputar los 90 minutos. La alternativa más probable sería que Simeone lo utilice durante el tramo final si el estado físico del delantero lo permite y el desarrollo del encuentro lo exige.

Un partido con un significado especial

Con su continuidad finalmente encaminada, el derbi será su regreso al Metropolitano después de

unas semanas marcadas por la tensión entre el Atlético y el FC Barcelona, que intentó avanzar por su fichaje durante el último mercado.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Ahora, Álvarez busca dejar atrás la polémica y centrarse nuevamente en el fútbol. En lo que va de temporada apenas pudo disputar tres de los seis partidos oficiales del equipo, por lo que su recuperación supone una noticia importante para Simeone.

En esa línea, el argentino también tendrá el desafío de recuperar la confianza de los hinchas y reencontrarse con el nivel que mostró la campaña pasada, cuando se convirtió en una de las principales figuras del conjunto rojiblanco.

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