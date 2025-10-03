¿Llegará Lamine Yamal a jugar el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid?

Se volvieron a encender las alarmas en el FC Barcelona en torno al físico de Lamine Yamal, quien se resintió de su lesión de pubis en el partido de Champions League del pasado miércoles cuando los azulgranas cayeron 1-2 ante el campeón defensor, el PSG.



En consecuencia, el club que preside Joan Laporta anunció que el hispano-marroquí no viajará con la selección española a la doble fecha FIFA, del 11 y 14 de octubre. Incluso está en duda su participación en el Clásico frente al Real Madrid, el 26 de este mes.

El historial reciente no ayuda al optimismo pleno en el seno blaugrana, recordando que tras brillar en los primeros tres encuentros de LaLiga 2025/2026, el extremo de 18 años se perdió los siguientes tres compromisos de dicha competición y también el debut europeo contra el Newcastle, a raíz de lesionarse con España en el anterior parón de selecciones a inicios de septiembre.



De hecho, aquel episodio desató un cruce de declaraciones públicas entre Hansi Flick y Luis de la Fuente, con el entrenador alemán responsabilizando a su colega de La Roja, de no cuidar lo suficiente a la joya culé.

¡LAMINE YAMAL LESIONADO! ❌



🇪🇸 El extremo español volvió a sufrir una lesión en el pubis, y estará fuera de la canchas en un periodo de 2 a 3 semanas.



🤕 Por la misma lesión, el jugador se perdió cuatro partidos con el conjunto catalán.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/OkjReikcrs — DSPORTS (@DSports) October 3, 2025

Ahora, con la confirmación oficial de que estará de baja entre dos y tres semanas, la situación parece clara: Lamine no estará este domingo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (tampoco con España en las Eliminatorias Mundialistas) y probablemente tampoco en la novena jornada de liguera versus Girona.



Sin embargo, tanto el cuerpo médico como técnico del Barça esperan que el último Balón de Plata de France Football llegue justo a tiempo para la cita del Bernabéu frente al Madrid; incluso que pueda accionar al menos un rato en Montjuic contra Olympiacos, el 21 de octubre por la tercera fecha de la Champions.

La presencia de Yamal en el XI de Flick para encarar a los merengues es aún más relevante si se repasa su impacto en los Clásicos de la temporada pasada, donde fue absolutamente decisivo, dado que marcó en tres de los cuatro cotejos (todos ganados por la escuadra azulgrana), mientras que en el único en el cual no perforó las redes, la final de Copa del Rey, regaló dos asistencias. Iguamente, sus cifras en este curso, con dos dianas y cuatro pases de anotación en cinco desafíos, confirman que es un futbolista diferencial y que puede desequilibrar cualquier partido.

El Barcelona lidera actualmente LaLiga con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, gracias a seis victorias y un empate en siete jornadas.