Llorente es baja en el Atlético de Madrid antes de la Champions League y con el Barcelona en el horizonte

El Atlético de Madrid sufrió un duro golpe tras las lesiones sufridas en su partido contra el Getafe.

El defensa Marcos Llorente sufrió una lesión muscular durante ese partido y ahora estará fuera de juego durante varias semanas.

El futbolista internacional español del Atlético de Madrid, sufre “una lesión muscular”, según determinaron las pruebas médicas a las que fue sometido este lunes y se prevee que esté de baja en los próximos partidos, nada menos contra el Inter de Milán, el Oviedo y el FC Barcelona.

"Marcos Llorente sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas a nuestro futbolista, quien se vio obligado a abandonar a los 14 minutos de juego el encuentro que este domingo nos midió al Getafe.

El '14' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", según informó el club en las últimas horas.

El parte médico, como es habitual, no especifica el periodo de baja, pero este tipo de lesiones requieren al menos un mínimo de dos semanas de recuperación, o más.

FBL-ESP-LIGA-GETAFE-ATLETICO MADRID | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Dentro de esas dos semanas están los partidos frente al Inter, este miércoles en la Liga de Campeones; el Oviedo, en LaLiga el próximo sábado, y el Barcelona, el martes de la semana que viene, también en LaLiga.

En esos plazos, dependiendo de su evolución, Llorente también podría perderse la visita al Athletic Club del sábado 6 de diciembre.

Sin Llorente, dos son las opciones que tiene el Cholo para sustituir al internacional español: Nahuel Molina, que ya fue titular frente al Getafe compartiendo once con el madrileño, o Marc Pubill, que apenas ha participado en tres encuentros en lo que va de temporada y que pese a ser lateral derecho, Simeone le ha venido utilizando como central por ese flanco.

