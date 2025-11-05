¿Jugará Lamine Yamal hoy con el Barcelona ante el Brujas en la Champions League?

El caso de Lamine Yamal se ha convertido en una auténtica novela médica, y mediática, dentro del FC Barcelona, justo en la previa al duelo de Champions League de este miércoles ante el Brujas, y en el cual los blaugranas necesitan sumar tres puntos para mantener aspiraciones firmes de finalizar en el top 8, y evitar así el repechaje.

Es que lo que comenzó como una molestia menor, a finales de agosto, terminó transformándose en una preocupación constante que Hansi Flick y su cuerpo técnico manejan con extrema cautela. Pues la pubalgia que arrastra el joven extremo no ha sanado completamente, junto al hecho de ser una lesión traicionera, conocida por su persistencia y que ha afectado a figuras culés del pasado, tales resultaron los casos de Lionel Messi y Sergio Busquets.

En el caso de Lamine, el problema se agudizó durante los compromisos con la selección española frente a Turquía y Bulgaria, a inicios de septiembre y válidos por las Eliminatorias al Mundial 2026, lo que desató el enfado del propio Flick con su colega en La Roja, Luis de la Fuente, a quien acusó de no manejar con suficiente cuidado la situación del futbolista de 18 años.

Desde entonces, Yamal se perdió siete partidos oficiales: dos con España; cuatro de LaLiga y uno de Champions. Es cierto que ya ha regresado a la actividad; sin embargo, su rendimiento no ha alcanzado el nivel habitual, al punto que desapareció por completo en el Clásico del 26 de octubre contra el Real Madrid, reflejando que las molestias siguen presentes.

Asimismo, el actual Balón de Plata de France Football marcó un gol, desequilibró constantemente y jugó hasta el minuto 88 en la victoria 3-1 del Barça sobre el Elche el pasado domingo; no obstante, el entrenador alemán evitó generar falsas expectativas y advirtió en conferencia de prensa lo siguiente: “La lesión viene y va. Hay que gestionarla”.

Por consiguiente y según BeIN Sports, Lamine Yamal no tiene garantizada la titularidad frente al Brujas, dado que el Barcelona consideraría que no vale la pena arriesgarlo y que sólo participaría si la situación lo exige. Además, el plan del servicio médico culé contempla repetir esa precaución para el compromiso del próximo domingo versus el Celta de Vigo, por LaLiga.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP