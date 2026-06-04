Los 10 entrenadores más exitosos en la historia del Club América

Hablar del Club América es hablar de un equipo distinto en la historia del fútbol mexicano. Para muchos, el único verdaderamente grande del país. Por sus títulos, evidentemente, pero también por la alta exigencia que se maneja a nivel institucional.

En Coapa, no basta con ganar. La obligación es campeonar. Y si sales campeón, pero tu estilo no convence, te vas. Y si sales campeón, tu estilo convence, pero con el tiempo dejas de ganar, también te vas.

El América no es para cualquiera. Solo los mejores jugadores y directores técnicos son capaces de vestir esta camiseta, y a través de este artículo, recordaremos a los 10 entrenadores más exitosos en la historia del club.

10. Mario Carrillo

Mexico Training Session | Jam Media/GettyImages

Para el torneo de Clausura 2005, Mario Carrillo armó un tridente ofensivo letal, conformado por el internacional argentino Claudio: el 'Piojo' López, el brasileño Kléber Boas y el consentido de la fanaticada azulcrema, el oriundo de Tepito, Cuauhtémoc Blanco. Salió campeón ese semestre goleando en la final a los Tecos y seis meses después, aunque acabó el Apertura como puntero, desplegando un fútbol tan o más espectacular que el del campeonato, quedó eliminado en cuartos de final ante los Tigres, en el famoso ''aztecazo''. Esta inesperada y dolorosa eliminación le costo el puesto a Mario Carrillo.

9. Leo Beenhakker

Dutch Eredivisie - "Excelsior Rotterdam v PSV Eindhoven" | VI-Images/GettyImages

Su estilo ofensivo marcó a toda una generación de aficionados americanistas que aún lo recuerdan con mucho cariño a pesar de no haber dejado un solo título en las vitrinas de Coapa. Leo Beenhakker es marca registrada en la historia del fútbol mundial. Hombre de gran prestigio en las mejores ligas del planeta, famoso por su temperamento fuerte y valentía al momento de trabajar los partidos. Fue director técnico del América entre 1994 y 1995. Poco el tiempo; legado permanente.

8. Manuel Lapuente

SOC-LIBERTADORES-AMERICA-ENTRENAMIENTO-LAPUENTE | MAURICIO LIMA/GettyImages

En el verano del 2002, el Club América venció a los Hidrorayos del Necaxa en la gran final por el campeonato mexicano, cortando así una racha de casi 13 años sin títulos de liga. ¿El entrenador de los azulcremas? Manolo Lapuente. Hombre de fútbol, que priorizaba el orden defensivo y generaba jugadas de verdadero peligro desde la paciencia y el toque calculador. La solidez alcanzada con el América a inicios del siglo XXI no se ha vuelto a ver en el conjunto de Coapa.

7. José Antonio Roca

José Antonio Roca ganó un par de títulos con el América en la década de los setentas, la cual parecía pertenecerle por completo a la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Ganó la liga en la temporada 70-71 y la copa en la 73-74.

6. Miguel Ángel López

Miguel Ángel: el 'Zurdo' López, dirigió al América en una de las épocas más gloriosas en la historia del club. Fue campeón de liga en la temporada 84-85, ganó el PRODE de 1985 (torneo corto realizado de manera excepcional a causa del mundial de México 86) y la Copa de Campeones de la CONCACAF.

5. Raúl Cárdenas

Raúl Cárdenas ocupa un lugar bastante peculiar en la historia del conjunto azulcrema. Por un lado está el título obtenido en la temporada 75-76, comenzando a llenar de copas las vitrinas del Club América. Pero, por el otro, el tricampeonato que ganó con la Máquina Celeste de la Cruz Azul, que es uno de los principales rivales de la escuadra capitalina.

4. Carlos Reinoso

America v Pachuca - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Ídolo absoluto en la historia del Club América. Como jugador, fue un goleador de época. Para muchos, el mejor extranjero que ha pisado el balompié nacional. Como entrenador, ganó el título de la temporada 83-84, el más especial para los aficionados americanistas por haber vencido en la final ni más ni menos que a las Chivas Rayadas de Guadalajara.

3. Jorge Vieira

Llegó al América en 1987 y se marchó en 1990. En los tres años que estuvo al frente del conjunto azulcrema, el estratega brasileño ganó dos títulos de liga y dos campeón de campeones. Su nombre aún es recordado con mucho cariño entre los aficionados de la escuadra capitalina, que vivieron momentos de gloria en un lapso de tiempo muy breve.

2. Miguel Herrera

Morelia v America - Clausura 2013 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Hasta antes de que llegara André Jardine al conjunto azulcrema, Miguel: el 'Piojo' Herrera era el último entrenador capaz de salir campeón con el América, y lo hizo en dos temporadas diferentes. Primero, en el torneo de Clausura 2013, venciendo en tanda de penales a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, en una de las finales más emocionantes en la historia del balompié nacional. Después, en 2018. Otra vez, con el Cruz Azul como rival, aunque en ese año el resultado fue de 2-0.

1. André Jardine

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Llegó al Club América para el torneo de Apertura 2023, y en ese mismo semestre salió campeón de liga, derrotando a los Tigres de la UANL en la final. Seis meses después, se consagró bicampeón, al derrotar al Cruz Azul en la final. En el Apertura 2024, el América volvió a meterse hasta la final y ahí se enfrentó al Club de Fútbol Monterrey. Con un marcador global de 3-2, los azulcremas se convirtieron en tricampeones del fútbol mexicano, el primero en la historia de los torneos cortos. Tras año y medio de irregulares resultados, la directiva del América tomó la decisión de cortar el proceso de André Jardine, quien se va como el estratega más exitoso del conjunto capitalino en la era de los torneos cortos.

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