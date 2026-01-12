Los 10 entrenadores que menos duraron con Florentino Pérez en el Real Madrid

Un día después de perder la final de la Supercopa de España 2026 frene al FC Barcelona, el entrenador español Xabi Alonso dejó de ser director técnico del Real Madrid en una de las etapas más cortas en la Era de Florentino Pérez como presidente.

A través de sus medios oficiales, este lunes 12 de enero el conjunto blanco comunicó que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Tras el comunicado del club, distintos medios de comunicación han revelado que el propio estratega estuvo de acuerdo en dejar el proyecto deportivo de esta temporada, luego de la falta de respaldo de sus jugadores en el vestuario, después de la derrota frente a los culés en Arabia Saudita.

De esa manera, en la siguiente lista nombramos a los 10 entrenadores que han tenido el periodo más corto en el banquillo merengue durante la estancia de Florentino Pérez como presidente de la Casa Blanca.

1. José Antonio Camacho - 6 partidos

José Antonio Camacho ha sido el DT con el periodo más corto | AFP7/GettyImages

El entrenador español apenas estuvo cuatro meses (mayo a septiembre 2004). Donde consiguió cuatro victorias, cero empates y dos derrotas.



Fue leyenda como jugador, volvió como DT en un momento delicado con los Galácticos. Pero dimitió tras derrotas tempranas en Liga y Champions, diciendo que "sobraba" en un vestuario ingobernable. Segunda etapa muy breve (la de 1998 duró 22 días sin debutar). Uno de los más cortos de la historia moderna.

2. Julen Lopetegui - 14 partidos

Julen Lopetegui llegó tras el Mundial 2018 | TF-Images/GettyImages

Estuvo en el cargo 139 días (junio a octubre 2018). Con un balance de seis victorias, dos empates y seis derrotas.



Llegó envuelto en polémica (despedido de la Selección Española por fichar antes del Mundial de Rusia 2018). Buen inicio, pero el 5-1 en el Clásico contra el Barça fue la sentencia inmediata. Despedido al día siguiente. Etapa convulsa y muy criticada.

3. Mariano García Remón - 20 partidos

Mariano García Remón como DT del Madrid | Barrington Coombs - EMPICS/GettyImages

Solamente estuvo tres meses en el cargo (septiembre a diciembre 2004). Tuvo un balance de 12 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.



Fue interino tras la dimisión de Camacho (era su auxiliar). Buen arranque, pero no convenció al club y Florentino optó por Luxemburgo. Etapa de transición muy breve, con el equipo en crisis de los Galácticos.

4. Juan Ramón López Caro - 24 partidos

Juan Ramón López Caro solo dirigió 24 partidos | Nick Potts - PA Images/GettyImages

El timonel español solo estuvo un periodo de seis meses (diciembre 2005 a junio 2006). Ahí consiguió 12 victorias, nueve empates, tres derrotas. Subió del Castilla tras el despido de Luxemburgo.



Etapa de emergencia en el final de la primera era Florentino (quien dimitió poco después). No logró títulos y fue reemplazado por Capello. Fue un paso testimonial, sin brillo.

5. Rafael Benítez - 25 partidos

Rafael Benítez llegó con muy poco apoyo | Europa Press Sports/GettyImages

Estuvo siete meses (junio 2015 a enero 2016) y logró 17 victorias, cinco empates y tres derrotas. El entrenador español es un "Madridista de cuna", pero chocó fuerte con el vestuario (Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, entre otros).



Fue parte de la eliminación en Copa por alineación indebida (Cheryshev) y goleadas como el 0-4 al Barça lo condenaron. Cesado tras la primera vuelta. Todo envuelto en un clima tenso y poco apoyo desde el principio.

6. Juande Ramos - 27 partidos

Juande Ramos | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Estuvo siete meses (diciembre 2008 a junio 2009) en el puesto con un balance de 18 victorias, un empate, ocho derrotas.



Llegó como "salvador" tras Schuster. Racha impresionante (remontó en Liga), pero el 2-6 en el Clásico y el final de temporada irregular lo dejaron sin renovación. Buen inicio, pero no le dieron continuidad.

7. Santiago Solari - 32 partidos

Santiago Solari en su etapa con el Real Madrid | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Tuvo una duración en el banquillo de cinco meses (octubre 2018 a marzo 2019). Con un balance de 22 victorias, dos empates y ocho derrotas (incluyendo Mundial de Clubes).



Fue interino tras Lopetegui ascendiendo desde el Real Madrid Castilla, pero la eliminación en Champions ante Ajax (1-4 en casa) y Liga imposible sellaron su salida. Tras su paso regresó Zidane y vivió una etapa con altibajos rápidos.



Le sucedió en el cargo Zinedine Zidane, que volvió al club blanco nueve meses después, iniciando su segunda etapa en el banquillo.

8. Xabi Alonso - 34 partidos

Xabi Alonso quedó fuera en mutuo acuerdo | Eurasia Sport Images/GettyImages

El español tuvo una duración de siete meses y medio (junio 2025 a enero 2026) en el banquillo. Con un saldo de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.



Es la etapa más reciente donde tuvo un buen inicio, pero tropiezos clave (incluyendo final de Supercopa de España ante Barça) llevaron a su salida "de mutuo acuerdo". Será relevado por Álvaro Arbeloa.



No es la más breve, pero sí corta para las expectativas que se tenían, luego de sus buenas etapas dirigiendo a la Real Sociedad y sobre todo con el Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

9. Vanderlei Luxemburgo - 45 partidos

Vanderlei Luxemburgo dirigió al Real Madrid | Eurasia Sport Images/GettyImages

Estuvo al frente 11 meses (diciembre 2004 a diciembre 2005). Con un saldo de 28 victorias, siete empates y 10 derrotas.



Llegó con ilusiones (famoso "cuadrado mágico"), aun así, tuvo un buen arranque, pero no pudo con el Barça de Rijkaard y fue despedido. Se caracteriza por su etapa fallida en la era Galácticos decadente cuando llegó en recomendación de Roberto Carlos.



Logró ser uno de los tres técnicos que ganaron sus siete primeros partidos en la Liga española, pero no pudo convertir esos buenos registros en la conquista de títulos. El Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey por el Real Valladolid, entonces en Segunda División, y de la Champions por la Juventus de Turín. Además, recortó la desventaja con el Barcelona a solo cuatro puntos, suficientes para remontar hasta el segundo puesto, pero no para ganar LaLiga.

10. Manuel Pellegrini - 48 partidos

Manuel Pellegrini con el Real Madrid | Victor Carretero/GettyImages

Estuvo una duración de una temporada (junio 2009 a mayo 2010). Tuvo un porcentaje alto de victorias. Ganó muchos partidos, pero sin títulos mayores y con críticas por no ganar Liga/Champions. No renovado pese al récord de puntos en Liga.



Permaneció en el Real Madrid una única temporada, que terminó sin conseguir ningún título oficial. No obstante, logró resultados estadísticos que constituyeron registros históricos para el club: mayor porcentaje de puntos sobre los posibles con 96 puntos de 114, mayor número de victorias en casa (18), mayor número de victorias fuera (13) y mayor número de victorias totales (31) y quedó a solo cinco goles del récord del equipo (102 goles convertidos).



Fue el técnico más efectivo en la historia del club español, con un porcentaje de victorias del 81.58% en LaLiga, récord que duró tres años, hasta que José Mourinho se coronó campeón con el cuadro merengue con 100 puntos y 121 goles convertidos.