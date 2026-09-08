Los 10 equipos más valiosos de la UEFA Champions League 2026/27 - rankeados

El inicio de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League 2026/27 está a la vuelta de la esquina y es la instancia donde saltan a escena los candidatos, los principales clubes del viejo continente. La primera jornada se jugará este martes 8, el miércoles 9 y el jueves 10 con grandísimos encuentros.

El Real Madrid se enfrentará con el Inter de Milán en el Bernabéu, mientras que el Atlético de Madrid visitará al Liverpool. Estos son dos de los partidos más atractivos de la primera jornada, que será la que abrirá la acción de la temporada europea.

A continuación, los diez equipos más valiosos de la UEFA Champions League 2026/27.

10. Atlético de Madrid

Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

El Colchonero tiene un gran plantel, y si bien su jugador más valioso está en conflicto con el club, lo cierto es que tienen allí un gran valor para mercados de fichajes futuros. En la temporada pasada llegaron a las semifinales, cayendo ante el Arsenal.



Valor de mercado: €679.7 millones

Jugador más costoso: Julián Álvarez, €120 millones

9. Inter de Milán

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27 | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

El campeón italiano es el gran representante del país tetracampeón del mundo en este representante. Si bien la Serie A no está cerca de lo que supo ser, el nivel está cada vez más alto y se ilusionan año a año con volver a pelear por la Orejona.



Valor de mercado: €730.3 millones

Jugador más costoso: Lautaro Martínez, €85 millones

8. Manchester United

FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTD | PETER POWELL/GettyImages

Los Diablos Rojos supieron ser uno de los clubes más grandes de Europa, pero ahora están en un momento de reconstrucción interna. En el cierre de la temporada pasada lograron la clasificación a la UEFA Champions League para volver a las primeras planas del fútbol grande del continente.



Valor de mercado: €924.3 millones

Jugador más costoso: Bryan Mbeumo, €75 millones

7. Liverpool

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27 | Liverpool FC/GettyImages

El equipo británico fue uno de los grandes animadores de los últimos años tanto en la Premier League como en la UEFA Champions League. Es cierto que no compitieron en gran nivel en la 2025/26, pero tienen una de las plantillas más importantes de la liga y su regreso a las primeras planas puede ser inminente.



Valor de mercado: €1.03 mil millones

Jugador más costoso: Dominik Szoboszlai, €100 millones

6. Bayern Múnich

FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-OSNABRUECK | INA FASSBENDER/GettyImages

Son los dominadores de la liga de Alemania hace más de una década de manera prácticamente excluyente, y para lograrlo necesitan un plantel de lujo. Lo tienen, con jugadores codiciados y un candidatazo al Balón de Oro de la temporada pasada.



Valor de mercado: €1.04 mil millones

Jugador más costoso: Michael Olise, €170 millones

5. FC Barcelona

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

El campeón español tiene a una de las mayores joyas jóvenes y al jugador más valioso del último Mundial, por lo que su lugar en las inmediaciones del podio está más que justificado. Llegan a la nueva temporada de la UEFA Champions League como grandes candidatos a la gloria.



Valor de mercado: €1.26 mil millones

Jugador más costoso: Lamine Yamal, €220 millones

4. Arsenal

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Stuart MacFarlane/GettyImages

El vigente subcampeón de la UEFA Champions League y dueño de la Premier League es el cuarto de la lista y cuenta con un plantel cada vez más de lujo por sus incorporaciones del último mercado. Buscarán en esta campaña sacarse la espina de las competencias internacionales y gritar campeón.



Valor de mercado: €1.33 mil millones

Jugador más costoso: Declan Rice, €120 millones

3. Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain v AS Monaco - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Xavier Laine/GettyImages

Y si de sacarse la espina hablamos, el PSG lo hizo con creces en las últimas dos temporadas ganando sus dos primeras UEFA Champions League de manera consecutiva. Ahora, irán con un gran plantel en búsqueda de la tercera copa al hilo.



Valor de mercado: €1.36 mil millones

Jugador más costoso: Vitinha, €140 millones

2. Manchester City

Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El club mancuniano quiere recuperar su trono del fútbol inglés de la mano de su gran plantilla, y ha gastado una fortuna en el último mercado de fichajes para contratar futbolistas como Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández y Elliot Anderson.



Valor de mercado: €1.43 mil millones

Jugador más costoso: Erling Haaland, €220 millones

1. Real Madrid

Dean Huijsen (Real Madrid CF), Vinicius Junior (Real Madrid | SOPA Images/GettyImages

El Merengue cuenta con varias de las máximas estrellas de la actualidad, por eso sorprende que no haya podido coronar en las últimas temporadas. De cara a esta nueva campaña, la Casa Blanca gastó millones para traer más futbolistas y se perfila como candidato, aunque todavía debe demostrar.



Valor de mercado: €1.46 mil millones

Jugador más costoso: Kylian Mbappé, €200 millones

Club País Valor de mercado Real Madrid España €1.46 mil millones Manchester City Inglaterra €1.43 mil millones Paris Saint-Germain Francia €1.36 mil millones Arsenal Inglaterra €1.33 mil millones FC Barcelona España €1.26 mil millones Bayern Múnich Alemania €1.04 mil millones Liverpool Inglaterra €1.03 mil millones Manchester United Inglaterra €924.3 millones Inter de Milán Italia €730.3 millones Atlético de Madrid España €679.7 millones

Fuente: Transfermarkt

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