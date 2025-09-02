Los 10 equipos que mejor se reforzaron en el mercado de fichajes de verano 2025 - rankeados

Con la UEFA Champions League como gran objetivo, los principales clubes de Europa salieron al mercado de fichajes con los tapones de punta para hacerse de las grandes figuras. Los ingleses fueron los que mejor incorporaron, aunque otros gigantes del continente no se quedaron nada atrás y lograron reforzar sus plantillas de cara a la nueva campaña.

10. PSG

FRANCE-PARIS-AERIAL-VIEW-PARC-DES-PRINCES-STADIUM

El campeón europeo intentará defender su trono a ultranza, pero no le será nada fácil por los buenos jugadores que sumaron sus rivales más grandes.

9. Juventus

Aerial Views Of Serie A 2022 Venues

La Vecchia Signora tiene una misión clara para la nueva campaña: recuperar el trono del campeón italiano, el que supieron ostentar durante décadas y perdieron a manos del Inter, el Milan y el Napoli.

8. Newcastle

Newcastle United v Brentford - Carabao Cup Quarter Final

Si bien perdieron a Alexander Isak, el Newcastle de los inversores árabes sigue afianzando su poderío económico y mostrando que serán un hueso duro de roer en los años venideros.

7. Atlético de Madrid

General view of the Wanda Metropolitano Stadium before the...

Con la llegada de varios jugadores de élite absoluta como Thiago Almada y Ruggeri, el equipo colchonero buscará cambiar la cara que dejaron en la temporada pasada, donde no lograron coronar.

6. Chelsea

Chelsea FC v Fulham FC - Premier League

Los campeones del mundo salieron al mercado para intentar ganar su tercera UEFA Champions League y recuperar el trono del fútbol inglés que hoy ostenta el Liverpool. Por supuesto que no será fácil, pero tienen con qué.

5. Real Madrid

Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24

El Madrid acordó la llegada de Trent Alexander-Arnold como gran figura, pero los arribos de Huijsen y Carreras han sido sin dudas grandes noticias para Xabi Alonso en su afán de replicar el funcionamiento de aquel histórico Bayer Leverkusen.

4. Manchester City

Manchester City FC v Crystal Palace FC - Premier League

El City tuvo una temporada para el olvido teniendo en cuenta la fuertísima inversión que realiza campaña tras campaña. En este mercado de fichajes, destaca el arribo de Tijjani Reijnders y el de Gianluigi Donnarumma, próximo a confirmarse.

3. Manchester United

Manchester United v Arsenal - Premier League

Si bien no le dio resultado en el inicio de la campaña, lo cierto es que el Manchester United realizó un recambio grande en su plantilla y trajo jugadores excelentes como Matheus Cunha o Bryan Mbeumo.

2. Arsenal

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final

Los Gunners se quedaron con Viktor Gyokeres, que era la gran figura codiciada del mercado de fichajes. Además, sostuvieron a sus estrellas y sumaron a Martín Zubimendi. Equipazo.

1. Liverpool

Liverpool v Bournemouth - Premier League

Con la bomba de la llegada de Alexander Isak el último día del mercado, el Liverpool fue por varios cuerpos el equipo que mejor se reforzó. Florian Wirtz, Ekitike, Frimpong. Un mercado extraordinario.