Los 10 fichajes que Chivas debería buscar en 2026 - rankeados

El 2026 exige un Chivas protagonista. Tras ver cómo el Toluca los alcanzó en título, la distancia con el América y la constante inversión de los clubes regios, la directiva rojiblanca debe abrir la cartera de forma inteligente.

El mercado de "solo mexicanos" es limitado y costoso, pero existen oportunidades únicas de jugadores que buscan minutos desesperadamente para asegurar su lugar en la lista final del Mundial.

En Sports Illustrated, analizamos los 10 nombres que cambiarían la cara del Guadalajara y que podrían convertir al equipo en uno de los más poderosos de México.

10. César Montes (Lokomotiv Moscú)

Mexico v Japan - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Situación: Titular en Rusia, pero lejos del radar mediático.



Es la prioridad absoluta. La defensa de Chivas necesita jerarquía internacional. El "Cachorro" se mantiene en Europa, pero la falta de competencia continental del fútbol ruso y la lejanía podrían costarle titularidad en el Tri. Repatriarlo seis meses antes del Mundial sería un golpe de autoridad para blindar la defensa central con el mejor mexicano en su posición.

9. Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Mexico v Costa Rica - Gold Cup 2025 | Ian Maule/GettyImages

Situación: Lesionado en Rusia.



Misma lógica que Montes. Chivas carece de un mediocampista con su rango de pase y disparo de media distancia. Chávez ha demostrado que tiene nivel europeo, pero un regreso estratégico a la Liga MX para liderar el mediocampo del equipo más popular del país le daría el escaparate perfecto para el verano de 2026, una vez recuperado.

8. Marcel Ruiz (Toluca)

Monterrey v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Situación: Figura del Toluca multicampeón.



Es el fichaje más difícil, pero el que más elevaría el techo del equipo. Tras un 2025 consagratorio con los Diablos, Marcel es el mejor "8" de la liga.

Chivas tendría que romper el récord de transferencias internas para sacarlo del Nemesio Diez, pero su visión de juego es lo único que le falta al Rebaño para conectar con sus delanteros.

7. Orbelín Pineda (AEK Atenas)

ACF Fiorentina v AEK Athens FC - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD4 | Francesco Scaccianoce - UEFA/GettyImages

Situación: Figura en Grecia, pero con contrato maduro.



Orbelín ya fue campeón con Chivas y conoce el peso de la camiseta. Su polivalencia (puede jugar de 10, de 8 o por banda) resolvería múltiples problemas tácticos. Con el AEK Atenas siempre dispuesto a escuchar ofertas, traer de vuelta a Orbelín sería recuperar el dinamismo y la identidad ganadora que el club necesita.

6. Julián Araujo (Bournemouth)

AFC Bournemouth v Brentford - Carabao Cup Second Round | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Situación: Buscando regularidad en Inglaterra.



Su paso por la Premier League ha sido de aprendizaje, pero si los minutos no son constantes hacia finales de 2025, Chivas es la salida de emergencia ideal. Alan Mozo necesita competencia real (o jugar más adelantado), y Araujo aportaría intensidad física de nivel europeo y juventud para la lateral derecha.

5. Sebastián Córdova (Tigres)

Mazatlan FC v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Situación: Opacado por las figuras extranjeras de Tigres.



Con la llegada de estrellas como Ángel Correa o la consolidación de Brunetta en Tigres, Córdova se perdió y ya busca equipo.

Su talento es innegable, pero necesita ser el "hombre importante". En Chivas, Sebastián tendría las llaves del ataque y la responsabilidad que su carrera necesita para no estancarse.

4. Ozziel Herrera (Tigres)

FBL-MEX-TIGRES-TIJUANA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Situación: Rotación en el esquema felino.



El caso de Ozziel es frustrante: un extremo con gol y desborde que pasa demasiado tiempo en la banca de Tigres. Chivas necesita desesperadamente profundidad por las bandas para acompañar al "Piojo" Alvarado. Ozziel aportaría verticalidad inmediata y goles, algo de lo que el Guadalajara suele adolecer.

3. Jesús 'Canelo' Angulo (Toluca)

Toluca v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Situación: Pieza clave del Toluca.

Otro ex-Chiva que brilla fuera. El 'Canelo' tuvo un 2025 espectacular con Toluca, siendo un jugador importante. Su regreso aportaría sacrificio, presión alta y una mentalidad ganadora que ya está probada. Sería, junto a Marcel Ruiz, un intento de desmantelar el mediocampo del equipo que dominó el año.

2. Obed Vargas (Seattle Sounders)

SOCCER: NOV 03 MLS Cup Playoffs Seattle Sounders FC vs Minnesota United FC | Icon Sportswire/GettyImages

Situación: Consolidándose en MLS.



Fidel Barajas ya abrió el camino de las joyas mexicoamericanas. Obed Vargas es el siguiente paso. Un mediocampista moderno, "box-to-box", con físico privilegiado. Ficharlo ahora sería asegurar el medio campo para la próxima década y evitar que su precio se vuelva impagable tras el Mundial.

1. Roberto de la Rosa (Pachuca/León)

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Situación: Banca de Rayados.



Con la irrupción de Armando "La Hormiga" González en 2025, Chivas tiene titular, pero no profundidad. 'Chicharito' no funcionó y Pulido está descartado. Roberto de la Rosa, aunque criticado, tiene condiciones técnicas interesantes y experiencia en Liga MX. Sería un fichaje de bajo riesgo para generar competencia interna y tener un relevo confiable en el área.

