Los 10 jugadores con más goles en la historia del Clásico

El planeta fútbol volverá a paralizarse el próximo 26 de octubre cuando Real Madrid y FC Barcelona se enfrenten por primera vez en la temporada 2025/2026, en una nueva edición del Clásico.

Efectivamente, merengues y blaugranas disputarán en el Santiago Bernabéu el partido más emblemático y seguido del universo, mismo que también puede servir en pro de dirimir al puntero en la tabla de posiciones de la máxima categoría española.

Pero al margen de títulos y rivalidades, los Madrid-Barcelona han sido escenarios de grandes gestas individuales, protagonizadas por 10 jugadores quienes encabezan la lista de goleadores vitalicios del mediático duelo, sin importar la competición en el que se haya producido, y que se repasarán a continuación.

10. Luis Alberto Suárez | FC Barcelona (11 goles)

El Pistolero Suárez victimizó al Madrid en muchas ocasiones | David Ramos/GettyImages

El uruguayo (no confundir con el primer Balón de Oro español y quien también jugó en el Barça), dueño de 11 dianas en el Clásico con la camiseta azulgrana, cierra el mítico listado. El Pistolero llegó a Cataluña en 2014 y formó junto a Leo Messi y Neymar Jr. la mediática MSN, uno de los tridentes ofensivos más temidos de los tiempos modernos.



Asimismo, el actual atacante del Inter Miami fue protagonista de jornadas inolvidables versus el Real, como el 0-4 en el Bernabéu en 2015, cuando marcó un doblete y su hat-trick en octubre de 2018 en el Camp Nou, significando, entre otras cosas, el despido del entrenador Julen Lopetegui de la Casa Blanca.

9. Santillana | Real Madrid (12 goles)

Con 12 tantos, Carlos Alonso “Santillana” se erigió en el máximo referente ofensivo del cuadro merengue en los años setenta y ochenta. Su habilidad para el remate de cabeza y espíritu competitivo causarn estragos en la retaguardia culé.



De hecho, las anotaciones ante el Barcelona contribuyeron a mantener la hegemonía madridista en LaLiga durante buena parte de esa época.

8. Ferenc Puskás | Real Madrid (14 goles)

Pancho Puskás también hizo historia con el Real Madrid en el Clásico | Robert Stiggins/GettyImages

El legendario húngaro es parte del trío de jugadores con 14 goles en el Clásico. Llegó al Real Madrid en 1958 y se convirtió en un ícono a raíz de su zurda prodigiosa y facilidad para ver puerta en cualquier circunstancia.



Sus enfrentamientos contra el Barça resultaron de los más recordados, especialmente en los 60's, mientras los merengues dominaban Europa y el propio Pancho formaba dupla letal con Alfredo Di Stéfano.

7. Paco Gento | Real Madrid (14 goles)

El heredero de la capitanía blanca, tras la partida de Di Stéfano, también totalizó 14 dianas ante la entidad culé, convirtiéndose en una pesadilla debido a su velocidad y desborde desde la banda izquierda.



Gento no sólo marcó goles decisivos versus el eterno rival, ayudó a la oncena de Chamartín a conseguir seis Copas de Europa, apuntándose el récord individual de este apartado.

6. César Rodríguez | FC Barcelona (14 goles)

El máximo realizador histórico del FC Barcelona previo a la irrupción de Lionel Messi fue César, quien por otro lado vacunó en 14 ocasiones a los merengues en Clásicos (12 de ellos en LaLiga), entre los años 40 y 50.



El Pelucas se caracterizó por ser un artillero temido, capaz de definir con ambas piernas y de imponerse frente a zagueros muy superiores físicamente.

5. Raúl González | Real Madrid (15 goles)

Raúl fue una pesadilla para los blaugranas durante muchos años | PHILIPPE DESMAZES/GettyImages

Símbolo de la cantera (aunque también paso por el Atlético) y del madridismo, Raúl González Blanco firmó 15 conquistas contra la escuadra catalana en esta clase de desafíos, incluyendo 11 en el torneo doméstico, avalando su fama de gran referente vikingo.



De hecho, su icónico beso al escudo merengue y celebración mandando a callar al Camp Nou en la primera vuelta del curso 1999/2000 encarnó la pasión y el compromiso que caracterizó a quien también capitaneó a la selección española hasta 2006.

4. Karim Benzema | Real Madrid (16 goles)

Karim Benzema se terminó colando entre los mejores goleadores de siempre del Cásico | Soccrates Images/GettyImages

El díscolo francés se despidió del Real en 2023 como uno de los talentos más influyentes de la reciente década y media. Y para prueba un botón: ayudó al club del Santiago Bernabéu a obtener cinco Champions League y dejó 16 dianas versus el Barça.



Benzema destacó gracias a su elegancia, visión de juego y precisión de cara al arco, igual que a unas prestaciones que elevaron de nivel con el paso de los años.

3. Alfredo Di Stéfano | Real Madrid (18 goles)

La Saeta Rubia es, junto a Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista de todos los tiempos del Madrid y probablemente el principal ícono de la institución. Inclusive, cosechó el récord absoluto en los Clásicos, con 18 tantos; 14 de ellos ligueros, hasta la aparición de las dos bestias del siglo XXI.



De igual modo, el argentino nacionalizado español dominó los choques ante la divisa azulgrana con su inteligencia táctica, talento y habilidad para aparecer en momentos clave.

2. Cristiano Ronaldo | Real Madrid (18 goles)

Cristiano Ronaldo terminó siendo una máquina goleadora en los Clásicos ante el Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

Aunado a convertirse en el mayor goleador vitalicio de la Casa Blanca (451), El Bicho igualó el registro de Di Stéfano en Clásicos, cortesía de 18 anotaciones, pero en menos partidos y "apenas" nueve campañas.



CR7 dejó imágenes para el recuerdo, como la conquista que selló la victoria por 1-2 en el Camp Nou en la 2011/12 y que aseguró LaLiga, cuando realizó un emblemático gesto de “calma”. Asimismo, anotó el 1-2 decisivo, de nuevo en la Ciudad Condal, en el compromiso de la 2015/2016 en la noche de homenaje a Johan Cruyff.

1. Lionel Messi | FC Barcelona (26 goles)

Messi es el mayor goleador histórico del Clásico | Power Sport Images/GettyImages

Era fácil prever que el genio rosarino sería el principal "killer" histórico del Clásico. Es que con 26 dianas en 45 encuentros oficiales ante el Real Madrid, incluyendo 18 en la competición doméstica, el campeón del Mundo con Argentina dejó una marca difícil de alcanzar.



Leo debutó en este careo en 2005 y rápidamente comenzó a escribir su leyenda con actuaciones inolvidables, del calibre de su triplete en el 3-3 del Camp Nou en 2007 o su doblete en el recordado 2-6 del Bernabéu en 2009.

Por si fuera poco, luego de simbolizar el dominio blaugrana durante la era de Pep Guardiola, inmortalizó un festejo que aún sale a relucir en redes sociales y programas deportivos, cuando marcó el 2-3 al minuto 93 en el Teatro de la Castellana en 2017, previo a sacarse la camiseta y sostenerla a lo alto con sus manos, cerca de uno de los corners, ante la incredulidad y decepción de los fanáticos merengues.

Los 10 mayores goleadores en la historia del Clásico

Jugador Club Goles Lionel Messi FC Barcelona 26 Cristiano Ronaldo Real Madrid 18 Alfredo Di Stéfano Real Madrid 18 Karim Benzema Real Madrid 16 Raúl González Real Madrid 15 César González FC Barcelona 14 Paco Gento Real Madrid 14 Ferenc Puskás Real Madrid 14 Santillana Real Madrid 12 Luis Alberto Suárez FC Barcelona 11

