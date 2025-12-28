Los 10 jugadores con más títulos en la historia del Liverpool - rankeados

Las vitrinas del Liverpool recuerdan épocas de total dominio, hazañas inigualables, jugadores que se convirtieron en leyendas y trofeos que son patrimonio de uno de los clubes más ganadores de Europa, sobre todo con su dominio en la Premier League.

Hay jugadores que son una referencia dentro del club, con títulos consecutivos, récords goleadores y otras hazañas que forman parte del museo del equipo en Anfield. Es imposible no recordar a estrellas como Steven Gerrard, Ian Rush o Mohamed Salah.

En las décadas de los 70 y 80 fueron los mejores años del Liverpool, con su dominio en el Reino Unido y también con las Copas de Europas conseguida. Es por ello que al revisar los jugadores con más títulos en el equipo, aparecen varios jugadores de aquella época.

A continuación, los 10 jugadores con más títulos en la historia del Liverpool, uno de los grandes conjuntos del viejo continente.

1. Phil Neal | 23 títulos

Phil Neal | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

En una era gloriosa para el club, Neal formó parte de la defensa, convirtiéndose en uno de los mejores laterales derechos en la historia del club. Ganó 4 Copas de Europa, 8 Ligas, 1 FA Cup, 4 Copas de la Liga y en total, levantó 23 trofeos. Uno de los aspectos más interesantes del defensor fue su capacidad para mantenerse en el terreno de juego, evitando lesiones. Tiene un récord de 365 partidos consecutivos con la casaca del cuadro de Anfield. Estuvo en las primeras cuatro conquistas de la UEFA Champions League para los Reds.

2. Ian Rush | 20 títulos

Ian Rush | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

Rush fue de esos jugadores muy fervientes con los colores del Liverpool, que llegó al club en 1980 y luego se despidió en su segunda pasantía por el equipo en 1996. Lo ganó todo con el equipo de sus amores, tras levantar 20 títulos, entre ellos 5 Premier League, 3 FA Cup, y la UEFA Champions League de 1984. Anotó 346 goles con el Liverpool y es considerado como el mejor delantero en la historia de la institución. Sus tantos se transformaron en trofeos.

3. Alan Hansen | 18 títulos

Alan Hansen | PAUL ELLIS/GettyImages

Es considerado una figura histórica y el defensa más destacado en la historia del equipo de Anfield. Este jugador escocés demostró un liderazgo excepcional en la defensa. Su influencia fue clave durante una de las eras más gloriosas del club, contribuyendo a que el Liverpool se convirtiera en un equipo dominante. Su impresionante lista de trofeos refleja el éxito: acumuló ocho títulos de Liga inglesa, tres Copas de Europa, dos FA Cups y cuatro Copas de la Liga. En total levantó 18 trofeos.

4. Kenny Dalglish | 18 títulos

Kenny Dalglish | Mark Leech/Offside/GettyImages

Entre 1977 y 1990, Daglish fue uno de los jugadores más influyentes para que el Liverpool conquistara 18 títulos en ese lapso. Su polivalencia y su amor por los colores del club de Anfield lo convirtieron en una leyenda para la organización. Jugó 515 partidos, anotó 172 goles, consiguió 3 Copas de Europa y en 6 ocasiones levantó el trofeo de la Premier League. Para muchos, está en el top 3 entre los mejores jugadores en la historia de la divisa.

5. Bruce Grobbelaar | 16 títulos

Bruce Grobbelaar | Manchester Daily Express/GettyImages

Si hablamos de grandes guardametas, Grobbelaar tiene que estar en la discusión. Fue un jugador que no solo demostró seguridad bajo los tres palos, sino que también se convirtió en un líder de aquel Liverpool ganador de la época de los 80 y principios de los 90. Sumó 628 partidos con los 'Reds' y fue capaz de ayudar a conseguir los campeonatos de seis Ligas, tres FA Cup, tres Copas de la Liga y una Copa de Europa. También logró 5 FA Charity Shield y una Supercopa de la Liga en 1986.

6. Ray Clemence | 15 títulos

Ray Clemence | Mark Leech/Offside/GettyImages

Clemence es una auténtica leyenda si hablamos de la década de los 70. Llegó al club en 1967 y se despidió en 1981, después de alcanzar 15 títulos, siendo influyente en cada uno de esos campeonatos. Era un guardamenta muy seguro, que le daba confianza a sus compañeros de equipo. Es dueño de cinco títulos de Liga, tres Copas de Europa, una FA Cup, dos Copas UEFA y una Supercopa de Europa. Su última aparición con el Liverpool fue en la final de la Copa de Europa de 1981.

7. Graeme Souness | 15 títulos

Graeme Souness | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Estuvo en el club desde 1978 hasta 1984, siendo figura clave para que el conjunto de Anfield levantara 15 campeonatos. Era un jugador muy rudo, que le gustaba entrar fuerte y mantener respeto en el medio del campo. Le daba balance a su entrenador con sus actuaciones. Ganó cinco Ligas, tres Copas de Europa y tres Copas de la Liga. Después de retirado, el escocés regresó al club pero en el rol de entrenador.

8. Ronnie Whelan | 15 títulos

Ronnie Whelan | Dave Munden - EMPICS/GettyImages

Fue un jugador que no impresionaba, pero siempre mantenía un rendimiento positivo, lo que le hizo estar en el club desde 1979 hasta 1994. Era muy comprometido con lo que quería el técnico de turno y esa polivalencia ayudó a que se mantuviera con la divisa. Entre los 15 títulos que logró, destacan 6 Ligas, 1 Copa de Europa, 2 FA Cups, 3 Copas de la Liga, 3 Charity Shields.

9. Ian Callaghan | 14 títulos

Ian Callaghan | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Es el hombre récord en el Liverpool, no por sus 14 títulos, sino por las 857 apariciones que tuvo con la camiseta de los Reds. Entre los trofeos que ganó con el club, destacan 5 Ligas, 2 Copas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 2 FA Cups, 3 Charity Shields. Fue un jugador que estuvo en los peores momentos de la organización y después también vivió épocas doradas. Llegó al club en 1960 y se despidió en 1978.

10. Emlyn Hughes | 14 títulos

Emlyn Hughes | PA Images/GettyImages

Emlyn Hughes era conocido por su ímpetu y ganas de ganar, que le hicieron ganarse el apodo de "Caballo Loco". Fue el capitán que levantó las dos primeras Copas de Europa del club y eso habla de lo importante e influyente que fue en el éxito de su equipo. Ganó 4 Ligas, 2 Copas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 1 FA Cup, 1 Supercopa de Europa, 4 Charity Shields.



