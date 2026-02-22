Los 10 jugadores extranjeros con más partidos en LaLiga - rankeados

Durante casi un siglo, LaLiga fue casa de miles de futbolistas extranjeros que buscaron dejar su marca en el fútbol español. Muchos tuvieron pasos fugaces. Otros construyeron carreras largas, consistentes, atravesando generaciones, entrenadores y hasta cambios de camiseta sin perder protagonismo.

Hace menos de un año, Antoine Griezmann rompió un récord que parecía intocable y superó a Lionel Messi como el jugador extranjero con más partidos en la historia del campeonato. Desde entonces, la distancia no hizo más que ampliarse. Y lo más llamativo es que, hoy por hoy, nadie parece en condiciones de alcanzarlo en el corto plazo.

Mientras algunas leyendas activas ya transitan el tramo final de sus carreras y otros referentes todavía están lejos en la tabla histórica, el liderazgo del francés se mantiene firme en lo más alto.

A continuación, repasamos el ranking de los 10 jugadores extranjeros con más partidos en LaLiga, ordenados del puesto 10 al 1.

10. Marcelo (Brasil) | 386 PJ

Marcelo Vieira Da Silva, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El lateral brasileño disputó 386 partidos en LaLiga con el Real Madrid a lo largo de 16 temporadas. Fue titular en 348 encuentros, superó los 30.000 minutos en la competición y aportó 26 goles y 63 asistencias, además de conquistar seis títulos de Liga.

Llegó en 2006 con apenas 18 años, señalado como el heredero de Roberto Carlos, y terminó construyendo su propia historia. La temporada 2016/17 fue una de las más influyentes en clave liguera porque alcanzó las 10 asistencias (su mejor registro) y sumó dos goles en el camino al título.

Se despidió del club blanco en 2022 como uno de los jugadores más laureados de su historia. Tras un breve regreso al Fluminense, donde volvió a levantar trofeos, anunció su retiro el 6 de febrero de 2025, cerrando una carrera marcada por (muchos) títulos.

9. Jan Oblak (Eslovenia) | 392 PJ

Jan Oblak, Atletico De Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El arquero esloveno suma 392 partidos en LaLiga con el Atlético de Madrid, donde se convirtió en una referencia absoluta bajo los tres palos. Llegó en 2014 procedente del Benfica y, tras ganarse el puesto en su primera temporada, construyó una trayectoria con números de élite. Es el jugador extranjero con más encuentros en la historia del club rojiblanco.

En el plano doméstico hizo historia al conquistar seis Trofeos Zamora, algo nunca antes logrado por un guardameta en la Liga española. Fue el menos goleado en 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21 y 2024/25, superando el registro de Víctor Valdés y Antoni Ramallets. En su última distinción encajó 30 goles en 36 jornadas, con un promedio de 0,83, confirmando que su impacto no fue circunstancial y que sigue sosteniéndose durante más de una década.

Su peso también se extendió a Europa. Alcanzó los 100 partidos en la Champions League en enero, con 37 porterías a cero, ingresando en un grupo histórico de arqueros que superaron esa cifra.

8. Iñaki Williams (Ghana) | 393 PJ

Iñaki Williams, Athletic Club - Copa Del Rey | NurPhoto/GettyImages

Con 393 partidos en LaLiga, Iñaki Williams es sinónimo de regularidad en el Athletic Club. Debutó en 2014 y desde entonces sostuvo una presencia constante en el primer equipo, superando los 100 goles oficiales con el club. En la temporada 2024/25 fue clave para el cuarto puesto liguero con seis tantos y ocho asistencias, mientras que en la actual 2025/26 suma un gol y dos asistencias hasta ahora.

De ascendencia ghanesa y nacido en Bilbao, heredó el brazalete de capitán tras la salida de Óscar de Marcos y acompañó el reconocimiento con un firme mensaje contra el racismo. Dentro del campo, es uno de los rostros de la última década rojiblanca y parte activa del presente competitivo del club.

7. Luka Modric (Croacia) | 394 PJ

Luka Modric, Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Con 394 partidos en LaLiga, Luka Modric fue durante más de una década el corazón del Real Madrid. Llegó en 2012 y se fue como el futbolista más laureado en la historia del club, con 28 títulos y 590 encuentros oficiales, además de un Balón de Oro en 2018 que rompió la hegemonía de la época. Su despedida, confirmada antes del Mundial de Clubes 2025, cerró una etapa que marcó el ciclo más dominante del Madrid en Europa.

Lejos de apagarse, el croata sigue compitiendo al máximo nivel en el AC Milan. En la temporada 2025/26, con 40 años, fue titular en 23 de 25 partidos de Serie A. La vigencia es parte de su identidad.

Su lugar en este ranking no es anecdótico. Fue el cerebro de una era en LaLiga y todavía hoy, lejos de Madrid, demuestra que su influencia trasciende camisetas.

6. Dani Alves (Brasil) | 436 PJ

Dani Alves, FC Barcelona | PAU BARRENA/GettyImages

Dani Alves sumó 436 partidos en LaLiga entre su etapa en el Sevilla FC y su ciclo más exitoso en el Barcelona. Debutó en 2003 y pronto se convirtió en un lateral de perfil ofensivo, capaz de proyectarse como interior o extremo. En el club azulgrana disputó 410 encuentros oficiales, con 15 goles y 73 asistencias, y fue parte central de un equipo que ganó seis Ligas y tres Champions.

Tras salir del club catalán continuó su carrera en Europa y Brasil, y en 2022 regresó brevemente al Barça antes de su despedida definitiva.

5. Ivan Rakitic (Croacia) | 438 PJ

Ivan Rakitic, FC Barcelona - UEFA Champions League Round of 16: First Leg | DeFodi Images/GettyImages

Ivan Rakitic colgó los botines en julio de 2025 a los 37 años y dejó un legado en España con 438 partidos entre el Sevilla y el Barcelona. En este país vivió los años más importantes de su trayectoria, especialmente en el Barça de Luis Enrique, donde fue pieza clave del triplete 2014/15 y autor del primer gol en la final de la Champions ante la Juventus. Con el club azulgrana ganó cuatro Ligas y cuatro Copas del Rey.

Su vínculo con el Sevilla también fue determinante, levantando dos Europa League, incluida la de 2023 en su segunda etapa. Internacional en 106 ocasiones con Croacia y subcampeón del mundo en 2018, Rakitic fue el complemento ideal de Luka Modrić en una generación histórica. En LaLiga combinó despliegue e inteligencia táctica para convertirse en uno de los extranjeros más constantes de la última década.

4. Karim Benzema (Francia) | 439 PJ

Karim Benzema, Real Madrid CF - LaLiga Santander | Denis Doyle/GettyImages

Karim Benzema disputó 439 partidos en LaLiga con el Real Madrid y se convirtió en el segundo máximo goleador histórico del club. En 14 temporadas marcó 354 goles en 648 encuentros oficiales, números que lo colocan solo por detrás de Cristiano Ronaldo en la tabla blanca. Ganó cuatro Ligas y fue parte esencial de una era dorada que incluyó cinco Champions League, muchas de ellas con su firma en noches decisivas.

Su punto más alto llegó en la temporada 2021/22, cuando anotó 44 goles, fue máximo artillero tanto en LaLiga como en la Champions y lideró el camino hacia la Decimocuarta. Esa campaña le valió el Balón de Oro 2022 y el premio al Jugador del Año de la UEFA.

Se marchó en 2023 como capitán y como el futbolista más laureado en la historia del club junto a Marcelo, con 25 títulos. Más allá de su etapa posterior en Arabia Saudita, su legado en España quedó sellado.

3. Donato (Brasil) | 466 PJ

Donato Gama da Silva , Deportivo de La Coruña | Getty Images/GettyImages

Para encontrar al tercer puesto hay que viajar unas cuantas décadas hacia atrás. Donato aterrizó en España en 1988 y terminó construyendo una de las carreras más largas y singulares que recuerde LaLiga. Sumó 466 partidos entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña, y se retiró con 40 años siendo el futbolista más veterano en marcar en Primera y el extranjero con más encuentros en el campeonato durante mucho tiempo.

En A Coruña pasó de fichaje discutido a emblema absoluto. Jugó como mediocentro y como central, fue especialista en penales y mantuvo cifras goleadoras poco habituales para su posición. Marcó el gol que abrió el camino hacia la histórica Liga del Deportivo en el 2000 y también levantó la Copa del Rey en 2002. Fuerte, técnico y con un disparo capaz de sorprender desde más de 50 metros, Donato representa esa estirpe de extranjeros que dejaron una era marcada.

2. Lionel Messi (Argentina) | 520 PJ

Leo Messi, FC Barcelona - La Liga Santander | NurPhoto/GettyImages

Hablar del segundo puesto es hablar de una era completa... y ¡que era!. Lionel Messi disputó 520 partidos en LaLiga con el Barcelona y convirtió al campeonato en su lugar en el mundo. Marcó 474 goles, cifra récord absoluto en la historia del torneo, y dejó registros que parecen de ficción, como los 50 tantos en la temporada 2011/12 o los 91 goles en un año en 2012.

Durante 17 temporadas lideró al Barça hacia 34 títulos y transformó el juego del equipo, primero con Frank Rijkaard, luego como emblema del ciclo de Pep Guardiola y más tarde como capitán indiscutido. Fue máximo goleador histórico del club con 672 tantos en 778 partidos oficiales y acumuló Balones de Oro y Botas de Oro como ningún otro futbolista. En LaLiga también se convirtió en el máximo asistente de todos los tiempos, completando un perfil único de goleador y creador.

Su salida en 2021 cerró una etapa irrepetible en el fútbol español. Más allá de sus conquistas posteriores con Argentina y sus pasos por Francia y Estados Unidos, su legado en España quedó grabado como el del jugador que dominó la competición durante más de una década.

1. Antoine Griezmann (Francia) | 551 PJ

Antoine Griezmann, Atletico de Madrid - Copa Del Rey | Angel Martinez/GettyImages

Quizás sorprende a algunos, pero no tanto a quienes siguen de cerca el fútbol español. Antoine Griezmann lidera este ranking con 551 partidos en LaLiga y sigue ampliando la cifra. Superó la marca histórica de Raúl González y ya es el cuarto jugador con más encuentros en la competición, con el podio a la vista si decide prolongar su carrera un par de temporadas más.

Su recorrido comenzó en 2010 con la Real Sociedad, continuó en el Atlético de Madrid, tuvo un paréntesis en el Barcelona y regresó al Metropolitano para consolidarse como leyenda rojiblanca. Con el Colchonero suma 336 partidos de Liga y es el máximo goleador histórico del club con 209 tantos. Además, fue el autor del primer gol en el Metropolitano en 2017.

En total acumula un porcentaje de victorias superior al 50 por ciento. Pero más allá de los números, su regularidad durante más de una década lo convirtió en el extranjero con más presencias en la historia de LaLiga. Un récord que, al menos por ahora, parece lejos de ser alcanzado.