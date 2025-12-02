Los 10 jugadores que más rápido alcanzaron 100 Goles en la Premier League

Solo 35 jugadores en la historia de la Premier League han alcanzado la marca de 100 goles, pero lo han logrado a ritmos muy diferentes.

La Premier League es ampliamente considerada como la mejor liga de fútbol del mundo. Alcanzar el siglo de goles es un hito reservado para atacantes prodigiosos, por lo que tiene sentido que Alan Shearer, el máximo goleador histórico de la división, haya sido el jugador más rápido en llegar a esta cifra, haciéndolo en 124 partidos.

El récord de Shearer se ha mantenido desde 1995, pero ya se extinguió. Erling Haaland ha ganado dos botas de oro de la Premier League en sus tres temporadas completas en Inglaterra y ya llegó al centenar de goles.

El noruego del Manchester City no logró superar el récord de Shearer en el partido más adecuado: contra el Newcastle United. Pero con solo 110 partidos en la Premier League, rompió un récord que ha perdurado durante tres décadas.

Mientras tanto, echamos un vistazo a algunas de las leyendas de la Premier League a las que Haaland se unirá la próxima vez que encuentre la red en la máxima categoría del fútbol inglés.

Jugadores que más rápido alcanzaron los 100 goles en la Premier League

Agüero es el goleador histórico del Manchester City | OLI SCARFF/GettyImages

Jugador Apariciones Equipos 1. Erling Haaland 110 Manchester City 2. Alan Shearer 124 Blackburn, Newcastle United 3. Harry Kane 141 Tottenham Hotspur 4. Sergio Agüero 147 Manchester City 5. Thierry Henry 160 Arsenal 6. Mohamed Salah 162 Liverpool 7. Ian Wright 173 Arsenal 8. Robbie Fowler 175 Liverpool 9. Les Ferdinand 178 Queens Park Rangers, Newcastle United 10. Michael Owen 185 Liverpool 10. Andrew Cole 185 Manchester United, Newcastle United

Alan Shearer fue prolífico frente al gol con el Blackburn Rovers y el Newcastle, estableciendo el récord del jugador más rápido en alcanzar la marca de 100 goles en su partido número 124, en diciembre de 1995.

Harry Kane, durante su carrera en el Tottenham, alcanzó varios hitos con sus goles, alcanzando su gol número 100 en la Premier League en su partido número 141 con los Spurs. Antes que Haaland, fue Sergio Agüero quien lideró el ataque del Manchester City, y el legendario argentino alcanzó el siglo de goles en 147 apariciones, siendo el cuarto más rápido de la historia.

Muchos consideran a Thierry Henry, quien completa el top 5, el mejor jugador de la Premier League de todos los tiempos. Al legendario delantero del Arsenal le tomó 160 partidos alcanzar la marca de los 100 goles. Luego está Mohamed Salah en el sexto lugar, con el egipcio necesitando solo 162 partidos para unirse al club de los 100 goles de la Premier League.

Ian Wright y Robbie Fowler fueron dos de los mejores delanteros centro de los años 90 y ocupan el siguiente lugar en la lista. Wright, la leyenda del Arsenal, logró alcanzar la marca de los 100 goles en 173 partidos, mientras que la leyenda del Liverpool, Fowler, necesitó dos partidos más.

El único otro jugador en lograr su gol número 100 en la Premier League en menos de 180 apariciones es Les Ferdinand, quien lo consiguió en 178 juegos.

La lista se completa con el dúo formado por Michael Owen y Andrew Cole, quienes necesitaron 185 partidos para alcanzar la marca del centenar de goles.