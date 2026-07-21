Los 10 jugadores que saltaron a la fama en el Mundial 2026

La Copa del Mundo no siempre se trata de las grandes estrellas compitiendo en el escenario más importante. Por supuesto, la gente siempre querrá ver a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, a quienes se unió Erling Haaland en el torneo por primera vez en 2026.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Pero las historias de la Copa del Mundo van más allá. Tratan sobre jugadores que no eran nombres conocidos al principio, pero que terminan marchándose con una nueva reputación y fama a nivel mundial. La competición de este verano no fue la excepción: impulsó las carreras de jugadores de todo el mundo mientras luchaban por llevar a sus respectivos países a la supremacía futbolística.



Vozinha - Cabo Verde

Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

Si es posible tener un torneo de consagración a los 40 años, Vozinha sin duda lo logró. El portero de Cabo Verde había desarrollado toda su carrera lejos de los grandes focos del fútbol y llegó a la Copa del Mundo tras dos temporadas en la segunda división de Portugal.

Sin embargo, cautivó al público mundial al frustrar a la futura campeona, España, en el partido inaugural del grupo, lo que encaminó a Cabo Verde a terminar invicto en la primera fase. A esa notable portería a cero le siguió otra en el siguiente encuentro contra Arabia Saudita, y además realizó ocho paradas ante Argentina en los dieciseisavos de final, manteniendo a su equipo en el partido hasta la prórroga.

Han surgido todo tipo de especulaciones sobre las puertas que este Mundial podría abrirle a nivel de clubes, incluyendo rumores que lo vinculan con el Inter Miami. Por ahora, sigue siendo agente libre.

Tim Payne - Nueva Zelanda

New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026 | Fran Santiago/GettyImages

El defensa neozelandés Tim Payne se hizo famoso a nivel mundial este verano por un motivo muy distinto.

Fue traspasado del Wellington Phoenix al Club Olimpia de Paraguay justo después de que comenzara la Copa del Mundo, con un coste para su nuevo equipo de unos 500.000 dólares. Para entonces, el jugador de 32 años ya se había hecho viral después de que un influencer argentino animara a la gente a seguir a Payne y a comentar sus publicaciones. El veterano defensa alcanzó la fama de la noche a la mañana: comenzó el verano con menos de 5.000 seguidores en Instagram y ahora cuenta con seis millones.

Hubo incluso una campaña publicitaria en la que DoorDash etiquetó "por error" al rapero estadounidense T-Pain; la situación cobró gran relevancia al parecer, en un principio, un fallo honesto pero tremendamente divertido.

Johan Manzambi - Suiza

Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

El centrocampista suizo Johan Manzambi vivió una temporada de consagración con el Friburgo alemán en la campaña 2025/26 y posteriormente confirmó su gran nivel en el Mundial, hasta el punto de que el Aston Villa desembolsó cerca de 80 millones de dólares por el jugador de 20 años apenas concluyó el torneo.

El Newcastle United también había mostrado interés, aunque es probable que influyera el hecho de que Manzambi se hubiera enfrentado recientemente al Villa en la final de la Europa League de 2026. El joven talento sumó cinco goles y asistencias mientras Suiza superaba con solvencia la fase de grupos y ganaba un partido de eliminación directa en un Mundial por primera vez desde 1938. Su ausencia por lesión en las dos rondas siguientes no ayudó a las aspiraciones de su equipo.

Ayyoub Bouaddi - Marruecos

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Marruecos no recibió la confirmación de la FIFA hasta el mes de mayo de que el registro del centrocampista de 18 años Ayyoub Bouaddi había sido transferido desde Francia. Sin embargo, disputó los tres partidos de preparación y posteriormente ofreció una actuación sobresaliente contra Brasil.

La serenidad, la inteligencia sobre el terreno de juego y la madurez de Bouaddi acapararon todas las miradas, a pesar de que ya había jugado los 90 minutos completos en la victoria del Lille sobre el Real Madrid en la UEFA Champions League, precisamente el día de su cumpleaños 17. Mantuvo ese nivel durante todo el torneo, aunque Francia resultó ser un rival insuperable en los cuartos de final.

Ahora, la atención se centra en dónde jugará Bouaddi la próxima temporada. El Lille lo valora por encima de los 100 millones de dólares y el Manchester City es el club con el que más se le ha vinculado: allí podría llegar a sustituir a Rodri.

Alex Freeman - Estados Unidos

USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

Alex Freeman proviene de una familia de deportistas: su padre es Antonio Freeman, exreceptor de los Green Bay Packers y campeón del Super Bowl XXXI. El defensa del Villarreal era el jugador más joven de la selección de Estados Unidos al llegar a la Copa del Mundo celebrada en casa.

El joven vivió un gran avance en la MLS con el Orlando City en 2025, lo que le abrió las puertas para iniciar 2026 con su traspaso a LaLiga. Fue titular en todos los partidos decisivos de este Mundial e incluso registró una asistencia y un gol desde su posición en el lateral derecho de la defensa.

El mes pasado, Freeman padre reveló que había querido entrenar a su hijo en fútbol americano y baloncesto, antes de darse cuenta de que la alegría de su hijo estaba en el campo de fútbol.

Ismael Saibari - Marruecos

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

El Bayern Múnich negociaba el fichaje de Ismael Saibari cuando comenzó el Mundial, y luego se congratuló de aquella iniciativa cuando el delantero marroquí marcó en tres partidos consecutivos de la fase de grupos contra Brasil, Escocia y Haití, contribuyendo decisivamente a la rápida clasificación de su equipo.

La cifra de 50 millones de euros por la que lo vendió el PSV Eindhoven podría haber sido considerablemente mayor si el Bayern hubiera mostrado alguna duda.

La lesión de Saibari llegó en el peor momento posible para Marruecos, ya que tuvo que abandonar el campo antes de la primera pausa de hidratación del partido de octavos de final contra Canadá. No pudo enfrentarse a Francia en la siguiente ronda y, sin él en la posición de 9, a los Leones del Atlas les faltó una referencia en ataque.

Crysencio Summerville - Países Bajos

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Tras disputar 84 partidos en la Premier League desde 2021 y protagonizar un traspaso de gran cuantía al West Ham United en 2024, Crysencio Summerville no era precisamente un desconocido antes de este Mundial. Sin embargo, se trata de un jugador que ha sufrido dos descensos en las últimas cuatro temporadas y que no debutó con la selección absoluta de los Países Bajos hasta 2026.

Summerville, quien según se informa está ahora en el punto de mira del Manchester United, marcó un gol decisivo en el empate 2-2 contra Japón durante su debut mundialista, y posteriormente anotó y repartió una asistencia en el siguiente encuentro frente a Suecia.

También dio la asistencia del único gol neerlandés en los dieciseisavos de final contra Marruecos, demostrando así que, al contar con un equipo de mayor nivel a su alrededor, es capaz de ofrecer un rendimiento más constante.

Andreas Schjelderup - Noruega

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Andreas Schjelderup ha progresado año tras año desde que irrumpió en el primer equipo del Benfica en 2024 y formó parte de una selección de Noruega que acabó decepcionada por no superar los cuartos de final, tras una trayectoria excelente hasta ese momento.

El jugador de 22 años no fue titular al inicio del torneo; salió desde el banquillo en las victorias de la fase de grupos contra Irak y Senegal, partidos que sellaron la clasificación de Noruega. Entró en el equipo para el encuentro ante Francia, que ya no tenía trascendencia para la clasificación, y repartió una asistencia, pero fue sustituido en el partido de eliminatoria contra Costa de Marfil.

Fue en la victoria contra Brasil cuando el seleccionador noruego, Ståle Solbakken, decidió darle su oportunidad a Schjelderup: el extremo volvió a salir desde el banquillo y asistió en los dos goles de Erling Haaland que permitieron superar a la poderosa Seleção. Finalmente, fue titular contra Inglaterra en cuartos de final y marcó el gol inicial que, por momentos, puso a Noruega con un pie en las semifinales.

Manu Koné - Francia

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Manu Koné nunca ha sido un titular indiscutible con Francia, pero tras este Mundial ha presentado argumentos sólidos para cambiar esa situación. El centrocampista de la Roma, de 25 años, llegó a Norteamérica como la primera opción de recambio para Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni. Su primera titularidad, contra Irak, se produjo debido a la lesión de este último, situación que se prolongó durante dos partidos.

A ello se sumaron dos titularidades más en las eliminatorias, frente a Paraguay y Marruecos. Aunque Tchouaméni ya estaba recuperado para la semifinal, Koné fue llamado a entrar al terreno de juego tras el descanso, sustituyendo a Rabiot.

Dado que los centrocampistas atléticos y con gran capacidad de recuperación de balón son muy cotizados en el mercado de fichajes, habrá que seguirle la pista durante lo que queda del mercado estival.

Djed Spence - Inglaterra

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Elsa/GettyImages

Numerosos detractores cuestionaron abiertamente por qué Thomas Tuchel eligió a Djed Spence, dado que este no había mostrado un rendimiento constante con el Tottenham hacia el final de la temporada de clubes. Las alternativas justificables eran Luke Shaw, Lewis Hall y Myles Lewis-Skelly.

Inicialmente, Spence alternaba la titularidad con Nico O’Reilly durante la fase de grupos. De hecho, su partido de inicio contra la República Democrática del Congo en dieciseisavos de final fue cubriendo el puesto de lateral derecho. Sin embargo, Tuchel decidió que el jugador de los Spurs estaba mejor capacitado para neutralizar a Argentina en las semifinales y, sorprendentemente, volvió a contar con él.

Queda en el recuerdo una entrada contundente, llevándose tanto el balón como al rival, sobre Giuliano Simeone justo después de que Inglaterra se hubiera adelantado en el marcador. Spence regresa a casa, tras años difíciles, con su reputación en alza.