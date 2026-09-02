Los 10 mejores fichajes del último día de mercado en la historia - rankeados

El mercado de fichajes suelen tener días muy movidos sobre su cierre, ya que las temporadas ya arrancaron y los clubes van viendo sobre el propio ejercicio que puestos pueden llegar a necesitar reforzar. Además, algunas lesiones graves obligan a los clubes a salir a buscar reemplazantes para afrontar la primera parte de la campaña.

El mercado de este verano está por terminar y varios clubes están cerrando movimientos, como el de Enzo Fernández al Manchester City. A continuación, repasamos las 10 grandes historias del día final de los mercados.

10. Scott McTominay al Napoli

SSC Napoli Unveil New Signing Scott McTominay | SSC NAPOLI/GettyImages

La salida del escocés del Manchester United para firmar con el Napoli se dio el 30 de agosto de 2024 y tuvo un costo de 30,5 millones de euros, con un rol fundamental en el Scudetto ganado de los del sur del país en la campaña 2024/25.



Tiene contrato hasta 2028 y acumula 82 apariciones en el conjunto napolitano, 27 goles y 10 asistencias.

9. Eduardo Camavinga al Real Madrid

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

Estaba en el radar del Real Madrid, pero nadie se esperaba que avancen de manera concreta por él para ese mercado de mediados de 2021. Su salida del Rennes se confirmó el 31 de agosto de ese año y se hizo en 31 millones de euros fijos más 10 en variables, que fue alcanzando con el correr de los años.



En su primera temporada jugó 40 partidos, ganando la UEFA Champions League, LaLiga y la Supercopa de España.

8. Alexander Isak al Newcastle

Newcastle United Unveil New Signing Alexander Isak | Serena Taylor/GettyImages

El del delantero sueco de la Real Sociedad al Newcastle United en verano de 2022 fue un traspaso récord, con 70 millones de euros de ganancia para el club de San Sebastián.



Terminó abandonando el St. James Park en 2025 para reforzar el Liverpool en una cifra histórica, y con la camiseta de las Urracas llegó a jugar 109 partidos con 62 goles en su cuenta.

7. Claude Makélélé al Chelsea

Soccer - FA Barclaycard Premiership - Chelsea v Aston Villa | Adam Davy - EMPICS/GettyImages

En su momento, la llegada de Claude Makélélé al Chelsea desde el Real Madrid en 2003 a cambio de una cifra cercana a los 20 millones de euros fue todo un impacto por los clubes involucrados y la importancia del jugador en si.



En ese verano el Chelsea gastó más de €150 millones, en lo que fue la llegada de Roman Abramovich como propietario, incorporando nombres como Verón, Crespo, Mutu, Duff, Joe Cole, Geremi y el propio Makélélé.

6. Mesut Özil al Arsenal

Arsenal FC Unveil New Signing Mesut Oezil | Stuart MacFarlane/GettyImages

Sacarle un jugador al Real Madrid en el último día del mercado es toda una proeza, y el Arsenal lo hizo contratando a Mesut Özil en 2013 a cambio de €50 millones, un récord del club en ese entonces.



En el norte de Londres terminó jugando 254 partidos, con 44 goles y 77 asistencias. En su estadía ganó cuatro FA Cup y una Community Shield.

5. Alessandro Nesta al AC Milan

Alessandro Nesta of AC Milan | Grazia Neri/GettyImages

El pase de Nesta de la Lazio al AC Milan en 2002 es considerado uno de los más importantes de la historia del fútbol italiano, ya que terminó conformando una defensa histórica con Paolo Maldini en un equipo que ganó dos UEFA Champions League.



Fueron solamente 31 millones de euros los que tuvo que pagar el Rossoneri por un futbolista que se retiró con 326 partidos oficiales con esa camiseta.

4. Enzo Fernández al Chelsea

Chelsea Unveil New Signing Enzo Fernandez | Darren Walsh/GettyImages

Enzo Fernández fue el mejor jugador joven del Mundial 2022 y los grandes clubes se peleaban por él, con el Chelsea dando el paso e incorporándolo en los días finales del verano del 2023 desde el Benfica, que había confiado en él por su paso en River y pudo capitalizar con su explosión en Qatar.



En Stamford Bridge, de donde se está por ir rumbo al Manchester City, llegó a ser capitán y ganó, entre otras cosas, el Mundial de Clubes 2025.

3. Wayne Rooney al Manchester United

Wayne Rooney signs for Manchester United | John Peters/GettyImages

En 2004 un jovencito de 18 años le costó 37 millones de euros al Manchester United, convirtiéndose así en el fichaje adolescente más caro hasta ese entonces. Ese chico se llamaba Wayne Rooney, ni más ni menos.



Debutó con hattrick contra el Fenerbahce por UEFA Champions League y lo demás es historia: máximo goleador histórico con 253 tantos, ganador de cinco Premier League y una UEFA Champions League, entre otros títulos.

2. David Beckham al PSG

FBL-FRA-ENG-PSG-BECKHAM | AFP/GettyImages

El histórico David Beckham fue una de las primeras grandes figuras que contrató la gestión qatarí al frente del PSG, eligiendo París para jugar sus últimos meses como futbolista profesional tras los pasos por LA Galaxy y el AC Milan.



Fue un traspaso bomba por su impacto comercial, poniendo al PSG en las primeras planas de inmediato. Firmó libre y donó sus salarios a organizaciones de beneficencia infantiles de la Ciudad Luz. Mega crack.



1. Rivaldo al FC Barcelona

Soccer - La Liga - Rivaldo | Christian Liewig/GettyImages

En 1997 el FC Barcelona contrató a Rivaldo a cambio de 23.5 millones de euros proveniente del Deportivo La Coruña, y este terminó, entre otras cosas, ganando el Balón de Oro vistiendo la camiseta Blaugrana.



253 partidos, 137 goles, dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España.